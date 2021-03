Jak postpandemický návrat do normálu ovlivní současnou pozici Bitcoinu?

Pokud nepřijde nějaká nová černá labuť, vypadá to, že se svět pomalu připravuje na návrat do normálu. V řadě zemí běží naplno očkování a investoři i spekulanti sází na to, že obavy z pandemie ustupují na vedlejší kolej.

Pandemie tedy – alespoň oficiálně – míří k závěru, byť se s jejími následky budeme potýkat ještě dlouhé měsíce (a u nás možná i déle). Dříve či později dojde také ke zmírnění mimořádných ekonomických omezení a ekonomické podpory. Ty současné trh každopádně už zohlednil. Oproti loňskému roku, kdy byla světová ekonomika v dvojnásobné recesi, nás nejspíše čeká velmi dynamické růstové období. Podle Oxford Economics poroste světová ekonomika za rok 2021 rychlostí 6 %, což by byl nejrychlejší růst téměř za celou polovinu století.

Po delší době přitom nemá hrát prim Čína, která převzala otěže světové ekonomiky po hypotéční krizi a následném kaskádovém efektu v roce 2008, ale Spojené státy americké, což je lepší zpráva pro světový obchod (ať již kvůli zhruba o třetinu větší celkové velikosti ekonomiky, tak větší otevřenosti) a především pro Evropu. Obě ekonomiky (americká i čínská) by mohly růst stejným tempem.

To zatím potvrzuje prognóza Amerického rozpočtového úřadu (CBO), který vyhlíží poměrně rychlé zotavení ekonomiky země. Roste počet pracovních míst (380 000 za únor) a v predikovaném růstu o 3,7 % za první čtvrtletí ještě ani nebyl poslední Bidenův dvoubilionový (1,9 bilionu dolarů) ekonomický stimulační šek. Trh dokonce již vstřebal informace o poslední plánované stimulaci a dolar začal opět posilovat. Vrací se tedy dříve nalomená důvěra. Podobná situace, byť s určitým zpožděním, se dá očekávat v Evropě. Co s tím vším má ale společného Bitcoin?

Bitcoin v globálních souvislostech

Bitcoin nabízí na geopolitiku a vývoj světové ekonomiky neotřelý pohled, který je plný netušených souvislostí. Například bylo možno v posledních dnech pozorovat, že jsou Číňané nápadně více naklonění tomu pořizovat při současných cenách Bitcoin než jejich američtí kolegové. Hodnota Bitcoinu vůči Yuanu tak s největší pravděpodobností o pár dní předznamenala současný odraz dolaru od dosavadního letošního dna a, což je zajímavější, možné střídání rolí.

Pomineme-li méně pravděpodobnou možnost, že se v případě Yuanu jedná o lokální anomálii, kterou přisuzujeme špatným předpokladům (do dění v Číně přeci jenom tolik nevidíme), je stále neoddiskutovatelné, že dolar začíná konečně (a navzdory stimulacím americké ekonomiky) posilovat. A tím se trochu oklikou dostáváme k tomu, co nás zajímá především – jak si s tím poradí Bitcoin, u kterého, pomineme-li květnový halving, bylo za celý rok trvající růstové období hlavním narativem to, že je dobrým zajištěním proti devalvujícímu dolaru.

Právě tato teze, která přivedla Bitcoin v roli úložiště hodnoty i do řady konzervativních institucionálních portfolií, ale nyní s určitou setrvačností pravděpodobně přestane platit. Obhájí Bitcoin svoji úlohu úložiště hodnoty i ve změněných podmínkách?

Bitcoin jako úložiště hodnoty drží letos ještě jedno eso v rukávě, a tím je očekávaný růst inflace. Díky periodicky se snižující emisi a celkové neelasticitě by měl Bitcoin teoreticky představovat efektivní protiinflační ochranu. Pokud skutečně dojde k rychlému ekonomickému oživení a lidé začnou více utrácet, je cesta k růstu inflace otevřená, což je pro Bitcoin dobrá zpráva.

Jenže tady je trochu potíž. Inflace totiž během pandemie výrazně zpomalila (EU se dokonce na řadu měsíců propadla do stagflace s reálnou inflací pouhých 0,2 %) a v USA i eurozóně je dokonce i teď navzdory bezprecedentnímu uvolňování peněz do ekonomiky pod dlouhodobým 2% cílováním (v EU 1,2 %, v USA 1,4 %).

Ano, pokud skutečně dojde k oživení a případně bezprecedentně rychlému růstu ekonomiky, inflace nejspíše vzroste. Nemusí ale zdaleka vzrůst tolik, jak by to mohlo vypadat z titulků, kterými nás poslední měsíce straší některá média. Co se stane, až si to investoři uvědomí?

Bitcoin po Covidu

Bitcoin navzdory současné euforii nepřestal být jedním z nejvolatilnějších aktiv historie. Nyní se dolarová hodnota Bitcoinu pohybuje v okolí únorového all time high, přičemž růst, který nastartoval nákup institucí, nyní opět drží především retailová horečka a optimismus minerů (rozhodně ve srovnání s lednem).

Při současné velmi nízké likviditě na spotových trzích není obtížné držet ceny tam, kde nyní jsou. Pokud by se ale část institucionálních hráčů rozhodla své těžce ziskové pozice zredukovat třeba ve prospěch tradičnějších aktiv, což v turbulentním období přechodu z pandemické recese do postcovidového uspořádání může velmi dobře nastat, hrozí, že se dosavadní spekulativní růst zhroutí jako domeček z karet.

Současné nadšení může také na čas zchladit zpřísňující se regulatorní dohled, zejména v Evropské unii a USA, byť dlouhodobě půjde spíše o pozitivní krok, jehož negativní dopady jsou trochu přeceňované.

Pokud má Bitcoin pokračovat v současném růstu zhodnocení i v post pandemickém světě, bylo asi nejlepší, kdyby se nepotvrdila hypotéza o nekorelujícím aktivu. Není to tak dávno, co se vývoj hodnoty Bitcoinu konečně začal významněji odpoutávat od jiných aktiv, především své dlouhodobé korelace s vývojem S&P 500 indexu.

V únoru Bloomberg, který korelaci indexu s vývojem ceny Bitcoinu dlouhodobě sleduje, k velké radosti proponentů teorie Bitcoinu jako nekorelujícího aktiva informoval, že devadesátidenní korelace klesla na 0,2 z předchozích 0,5 (z října 2020).

Pokud se ale ekonomiky přepnou do normálního modu fungování, je zde poměrně velká šance, že začne korelace opět růst. To by v době ekonomického boomu byla vlastně dobrá zpráva. Alespoň za předpokladu, že Bitcoin není jenom hedge proti vývoji globální ekonomiky.