Jak se daří těžařům v době současné bitcoinové euforie?

Bitcoin zažívá od začátku roku zlaté časy. V 69% nárůstu hodnoty, navíc v době obecné tržní nervozity momentálně přiživované bankovní krizí, je to docela úctyhodný výkon. Těžaři, tedy alespoň ti, kteří nevsadili všechno na jednu kartu, neměli přepákovaný byznys, případně ti, kteří jako správní mrchožrouti hodovali v době podzimní krize na neštěstí těch druhých, by teď měli zákonitě naopak zažívat zlaté časy. Realita je, jak už to bývá, o něco komplikovanější.

Začněme ale shrnutím pozitivních zpráv. Bitcoinová hashrate se momentálně pohybuje okolo 320 EH/s, což je o něco méně než letošní maximum, které je zároveň maximem historickým. Tak či tak je to zhruba 51% nárůst hashrate za poslední rok.

Samotná hashrate je ale problematický ukazatel. Jak jsme byli svědky loni, hashrate poměrně rychle stoupala často i v době, kdy se trhu příliš nedařilo, a dokonce i v jeho závěrečné fázi, kdy mnozí těžaři, zejména ti, kteří se rozhodli těžit do zásoby a neposílat bitcoiny předčasně na trh, kapitulovali a bitcoiny prodali.

Strategie, která poměrně dobře fungovala v době pandemického býčího trhu, tedy těžit, ale nic neprodávat, se nakonec ukázala pro část z nich osudnou. Do růstu hashrate se promítal i výprodej těžebních ASIC zařízení a probíhal nemilosrdný boj kdo s koho, pod vidinou, že vítěz bere vše. Trh přitom nebyl milosrdný ani k největším gigantům průmyslu – vzpomenout můžeme například na Core Scientific, který dobrovolně vstoupil do bankrotu podle kapitoly 11 loni v prosinci.

Že se však situace přeci jenom objektivně zlepšila, nám může napovědět jiná metrika – hashprice. Pod tímto trochu neintuitivním názvem se skrývá příjem (nikoli tedy náklady, jak by název napovídal), který těžaři generují za terahash. Odvozeně také poskytuje pohled na to, jaký hardware těžaři používají, nejjasněji je to vidět na přechodu mezi érou těžby GPU a masivním příchodem ASICů. Hashprice se vypočítává na základě řady faktorů, které zde nyní nemá cenu detailně rozebírat, pro nás je ale podstatné, že od 12. března vyrostla na 0,08 USD za terahash, tedy zhruba o 36 %, a zisky minerů tak prokazatelně objektivně stouply.





Mining, což je svého druhu datacentrový byznys s obdobným modelem plánování, ale loni netáhla dolů jen soustavně klesající hodnota bitcoinu a špatná investiční rozhodnutí. Dalším faktorem, který donutil dnes již zkrachovalé hráče hodit ručník do ringu, byly rychle stoupající ceny energií. Často šlo o nouzová navýšení ceny, se kterou dlouhodobé kontrakty minerů nepočítaly. Nyní ale na trhu dochází přesně k opačnému efektu, ceny energií rychle padají.

Změnilo se opět také vnímání těžebního průmyslu. Vidět je to na akciích veřejně obchodovaných miningových společností, které se z no go oblasti opět staly poměrně horkým zbožím. Například akcie Riot Platforms za poslední měsíc vzrostly o více než 40 %, Cipher Mining o 33 %, Marathon Digital o 20 % a Hut 8 Mining připsal alespoň 4 %. Velkou část tohoto růstu má přitom na svědomí hlavně poslední týden a kousek, tedy období poté, kdy se v USA začal zhmotňovat přízrak bankovní krize.

Je pandemická zlatá éra bitcoinové těžby zpátky? Ne tak rychle. Například ušetřené energetické náklady se dost možná utopí jinde. Jak ukazují data Luxor Technologies, která provozuje burzu (request-for-quote platformu) pro nákup a prodej hardwaru pro těžbu bitcoinů, trh s ASIC stroji se začal zahřívat podobně rychle jako samotná cena bitcoinu.

ASIC trh začal růst již v lednu, a to poprvé od prosince 2021. Podle dat Luxoru vyskočily ceny nejúčinnějších strojů za poslední dva měsíce o 9 %. To by samo o sobě mohlo být spíš pozitivním signálem. Potíž je, že z přeživších minerů zůstaly po medvědím trhu převážně značně vyhublé krávy, kterým chybí v rozvahách jak dříve držené bitcoiny, tak provozní kapitál navíc.

V červnu loňského roku došlo k prudkému nárůstu likvidace bitcoinů držených právě minery, který od té doby (v menší míře) pokračoval. Prodávali dokonce i těžaři, kteří měli původně držení vytěžených BTC jako svoji hlavní strategii, tedy třeba Marathon a Hut 8.

Pro minery tak má současný růst ceny bitcoinu i přes všechny benefity, které přináší, dost hořkou pachuť. Aby mohli ze současné situace vytěžit maximum, potřebovali by opět pořádně svůj byznys napákovat, jenže to jde bez potřebného kapitálu těžko.

A tady se dostáváme k pomyslnému kameni úrazu a hlavnímu rozdílu oproti pandemickému býčímu trhu. Zatímco tehdy nebylo uprostřed všeobecné euforie těžké sehnat další kapitál, dnes, obzvláště po kolapsu tří amerických bank (z toho dvou krypto) a krizi Credit Suisse, jsou dluhové trhy mimořádně opatrné a skeptické.

Mineři v tom tak zůstávají sami, odkázaní buď na vlastní kapitál, nebo prodej bitcoinů, které jim zbyly. Rozhodně bude zajímavé sledovat, jak se s touto novou situací popasují.