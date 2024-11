Jan Blažek (Bankovní identita): Evropská peněženka digitální identity bude revoluční

Do dvou let by měli mít lidé žijící v EU možnost využívat Evropskou peněženku digitální identity. S pomocí aplikace by se mohli identifikovat napříč Evropou, zřizovat si účty v zahraničních bankách z pohodlí domova a zároveň by v ní mohli mít uložena různá potvrzení nebo i vstupenky. Jak to má celé fungovat?