 »  Jaromír Novák: Podám žalobu, způsob mého odvolání by mohl zpochybnit kroky ČTÚ

Když dnes zvu někoho na pivo, občas se trochu vyděsí, říká s úsměvem necelé dva týdny po své rezignaci bývalý předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jaromír Novák. Právě informace o tom, že chodil na pivo s bývalým radním Ondřejem Malým byla předehrou zpackaného pokusu ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) o jeho odvolání – podrobnosti čtěte zde: Odvolání šéfa Rady ČTÚ Nováka odporuje zákonu. Pochybné je tak i jmenování jeho nástupkyně.

Postup úřadu ministra Karla Havlíčka, který Nováka nedokázal odvolat v souladu se zákonem, přitom může mít vážné důsledky a může vrhnout pochybnosti na rozhodnutí, která ČTÚ v budoucnu učiní. Novákova nástupkyně Hana Továrková navíc čelí dalším problémům: podle Deníku N (paywall) včas nevyřešila střet zájmů a podle novináře Davida Klimeše nejde o formální pochybení, ale o skutečné problematické obchodní vazby nové předsedkyně.

O správní žalobě, kterou Novák chystá, údajných cestách ministerských úředníků za zahraničními operátory, sporu o podobě aukce 5G kmitočtů, ale také o chystané analýze relevantního trhu číslo 5 nebo stále nepoužitelných podmínkách pro virtuální operátory jsme s ním mluvili v našem podcastu. Část rozhovoru nabízíme i v textovém přepisu:

Poslechněte si celý rozhovor:

Jak se s dvoutýdenním odstupem díváte na své odvolání nebo na svou rezignaci? Co vlastně podle vás platí?

To je poměrně jednoduché. Stačí si otevřít zákon v paragrafu 107 (zákon o elektronických komunikacích – poznámka redakce) a myslím si, že i neprávník pozná, co platí a co neplatí. Určitě platí a je platně podaná moje rezignace, byť musím přiznat, že jsem ve čtvrtek ještě chvíli přemýšlel o tom, jestli ji nestáhnu, abych to ještě trošku zamotal (smích). To odvolání je samozřejmě problematické, protože nejde odvolat předsedu a nechat toho člověka v Radě, vždycky se musí odvolat jako člen Rady. Mám to štěstí, že jsem ten paragraf na ministerstvu v roce 2010 nebo 2011 s kolegyní psal a měli jsme o něm pár diskusí.

Vzhledem k tomu, že se ministerstvo v současné době tváří, že je všechno v pořádku, jsem připraven podat žalobu. Nikoli kvůli mně, ale proto, aby veškeré kroky úřadu, které bude v budoucnu činit, vzhledem k aukci i dalším regulačním zásahům nebo rozhodnutím, byly nezpochybnitelné. Myslím si, že to je klíčové, protože v případě, že by se nedělo nic a pak by někdo hrál na neplatnost a chtěl by zpochybnit práci mých bývalých kolegů, bylo by to myslím velmi nešťastné.

Nedala by se současná situace napravit jednoduše tím, že by vláda jmenovala paní Hanu Továrkovou do funkce předsedkyně Rady ČTÚ znovu?

Určitě, cest je několik. Je tam otázka odvolání, jmenování a mojí rezignace. Myslím, že v momentě, kdy vláda měla k dispozici informaci o mojí rezignaci, kterou jsem ráno (v pondělí 27. ledna – poznámka redakce) zaslal, stačilo lehce změnit vládní usnesení a bylo by to v pořádku. Nicméně vláda se rozhodla jít touto cestou, což respektuju, ale pro další regulační kroky úřadu je potřeba to napravit.

Říkal jste, že jste připraven správní žalobu podat. To ještě neznamená, že ji podáte. Opravdu ji podáte?