 »  Kalkulačka z Windows je open source, Nokia vyrábí Wi-Fi routery, Tim Cook je Tim Apple

Fitbit zároveň představil čtyři nové wearables výrobky . Objevila se Lite Edition hodinek Versa, Fitbit Inspire HR je základní tracker s cenovkou sto dolarů, Ace 2 je určený dětem od šesti let a Inspire je tradiční náramek za 70 dolarů.

Trhu s chytrými hodinkami jednoznačně vládne Apple , ukazují nová čísla IDC. Firma z pohledu dodávek drží 27procentní podíl na trhu, přičemž meziroční růst je téměř 40 procent. Ještě více, o 44,6 procenta, vyrostlo druhé Xiaomi. To má tržní podíl 13,5 procenta. Fitbit je s osmi procenty třetí, 6,6 procenta má Huawei a 6,2 procenta Samsung. Trh celkově vyrostl o 27,5 procenta a celkově se na trh dodalo přes 172 milionů zařízení.

Původní Nokia , a tedy ne dnešní HMD Global vyrábějící telefony téže značky, začíná prodávat vlastní bezdrátové routery . Vystupují pod značkou Nokia WiFi. Podporovány jsou standardy 802.11a/b/g/n/ac, 5GHz má 4×4 MU-MIMO a 2,4GHz pak 3×3 MIMO. Přístroje jsou prozatím k dostání v USA a Číně, do Evropy ale zamíří také.

Microsoft postupně různými cestami podporuje a nasazuje open source a nyní jako open source (licence MIT) vydává Windows Calculator . Kód a dokumentace jsou dostupné na GitHubu a firma zveřejňuje také roadmapu vývoje. Microsoftu se otevírání se vyplácí na mnoha frontách. Firma například uvolnila svůj PowerShell pro další platformy. Poslední TIOBE Index nyní ukazuje , že se PowerShell díky tomu poprvé dostal mezi 50 nejoblíbenějších vývojových nástrojů . Jinak stále vládnou Java, C, Python, C++ a Visual Basic .NET.

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Finsko se aktivně chystá na spuštění 5G a v rámci toho představilo plán na vybudování nejchytřejší silnice na světě. Bude mít délku 31 kilometrů a na pokrytí se bude podílet – jak jinak – Nokia. Více o projektu LuxTurrim5G naleznete zde.

Do české IT skupiny Mibcon přibývá nová firma pojmenovaná Mibcon DIMA. Zaměřuje se na práci s daty či datovými sklady a zaměřuje se především na SAP a Sybase.

CB Insights přichází se seznamem 14 evropských startupů, ze kterých se v roce 2018 stali takzvaní jednorožci – tedy firmy s hodnotou jedné miliardy dolarů a výše. Jsou tam jména jako Graphcore (AI čipy), Revolut, Deezer, About You (e-shop s módou, nedávno vstoupil do Česka), GoEuro (vývoj probíhá v Praze) nebo Taxify. Z Česka v seznamu není nikdo. Největší hodnotu má se sedmi miliardami dolarů a investicemi 1,3 miliardy dolarů švýcarský Roivant.

Dell hlásí dobrá čísla– ve fiskálním roce 2019 vykázal tržby ve výši 90,6 miliardy dolarů, meziročně o 15 procent více. Firma je stále zatížená velkými dluhy kvůli odchodu z burzy a koupi EMC. Ztráta dosáhla na 2,1 miliardy dolaru. Roste také VMware, který pod Dell spadá. Rok 2019 přinesl tržby 8,97 miliardy dolarů a meziroční růst 14 procent.

Juniper Networks za 405 milionů dolarů kupuje firmu Mist Systems. Ta vyvíjí platformu pro chod bezdrátových sítí, která využívá prvky umělé inteligence. Juniper toto chce zkombinovat se svojí LAN a SD-WAN nabídkou.

Facebook uvádí, že jeho služba Workplace, což je obdoba Slacku a Microsoft Teams, už má dva miliony placených uživatelů. Čísla uživatelů verze zdarma neuvádí.

Routovací démon BIRD od CZ.NIC má dvě nové verze – 1.6.6 a 2.0.4. „V obou aktuálních vydáních jsou opravené chyby v propagaci rout, ve verzi 2.0.4 přibyly opaque LSAs v OSPF a DN bit (RFC 5250 a 4576). Dále byly znovu přidány čítače preferovaných rout a opravena chyba související s restartem BGP spojení,“ uvádí autoři.

Česká firma Neuron Soundware, která využívá vlastní hardware a AI například pro detekci poruch strojů, hlásí několik novinek. Brzy má na trh přijít „krabička“ nBox12, která má větší výkon a 12 nahrávacích kanálů. Rozjel se také projekt ve španělském Mercedes-Benz.

Brněnská Safetica Technologies zase posbírala ceny v rámci žebříčku Red Herring Top 100, který hodnotí evropské technologické firmy. V žebříčku je Safetica jediná česká firma.

Honeywell spouští službu Honeywell Marketplace, což je online obchod s enterprise aplikacemi. Součástí nejsou pouze programy od tohoto podniku, který v Brně provozuje velké vývojové centrum, ale také od některých externích partnerů (ISV).