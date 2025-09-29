Kauza Jimmy Kimmel jako test svobody slova. Trumpovi věrní ukazují svou sílu

Spojené státy americké byly tradičně vnímané jako vzor svobody slova. Zdůrazňuje to také první dodatek jejich ústavy, který zakazuje Kongresu vydávat zákony omezující svobodu slova nebo tisku.
Aktuální kauza kolem pořadu Jimmyho Kimmela však ukázala, že někteří republikáni ani nepotřebují tlačit na jim nepohodlné názory přes Kongres. Někdy stačí, aby se otevřeně rozčílil prezident Donald Trump, případně jím dosazený předseda vlivné Federální telekomunikační komise (FCC) Brendan Carr.
Televizní společnosti potřebují souhlas FCC při velkých obchodních transakcích, typicky při fúzích s jinými subjekty. Komise má ze zákona pětičlenné vedení, které jmenuje prezident. Kromě Carra v komisi aktuálně zasedá ještě jedna další republikánka a jedna nominantka Demokratické strany. Dvě pozice jsou momentálně neobsazené.
Satirik Jimmy Kimmel naštval republikány svým komentářem k veřejným reakcím konzervativců po atentátu na aktivistu Charlieho Kirka (psali jsme). Ve svém pořadu si v pondělí 15. září utahoval z toho, jak prezident Trump při dotazech na Kirkovu smrt okamžitě mění téma a začne vychvalovat aktuálně probíhající přístavbu tanečního sálu v Bílém domě. Podle Kimmela to není žádné reálné truchlení nad zavražděním někoho, o kom Trump mluvil jako o svém příteli.
Především však prohodil, že se „MAGA gang zoufale snaží charakterizovat toho kluka, co zavraždil Charlieho Kirka, jako cokoli jiného než jednoho z nich“.
Případná politická motivace pachatele Tylera Robinsona se v USA stala předmětem vášnivých veřejných diskusí i mnoha dezinformací. V obžalobě k tomu vyšetřovatelé napsali: „Robinsonova matka uvedla, že v průběhu posledního roku se začal více zajímat o politiku a posunul se více doleva – víc se zajímal o práva gayů a translidí“.
Přímé napojení pachatele na levicová hnutí nebo jiné organizované skupiny však dosud nebylo prokázáno. Úřady na dotazy médií uvedly, že sice byl registrovaný volič, ale nezařazený – nepřikláněl se ani k republikánům, ani k demokratům. V posledních dvou volbách nevolil.
Kimmelova poznámka nenechala chladnými republikánské komentátory. Kromě internetových článků a podcastů se do věci zapojila konzervativní skupina Center for American Rights, které podala oficiální stížnost k FCC.
A tady se dostáváme k roli regionálních poboček celostátních televizních sítí. Stížnost byla namířena proti losangeleské stanici KABC-7, která je vlajkovou lodí sítě ABC na západním pobřeží USA.
Autoři stížnosti v ní argumentovali, že Kimmelovy komentáře byly v rozporu s oficiálními údaji a že se moderátor neopravil. Mají za to, že se nejednalo o „jednoduchou nebo nevinnou chybu“, ale o „masivní pochybení týkající se nejdůležitější zpravodajské události měsíce, ne-li roku“. Podle stížnosti je „taková bezohledná lhostejnost nebo úmyslné popírání faktů neslučitelné se závazky ABC vůči veřejnému zájmu“.
Předseda FCC Brendan Carr byl ve středu 17. září hostem podcastu Bennyho Johnsona, kde naznačil možná opatření proti lokálním stanicím. „Můžeme to udělat po dobrém, nebo po zlém,“ prohlásil Carr a dodal, že pokud společnosti „nezmění své chování a nezakročí proti Kimmelovi, bude mít FCC před sebou další práci“. Naznačil, že by FCC mohla zahájit řízení kvůli „zkreslování zpráv“, a vyzval lokální stanice, aby pořad stáhly.
Několik hodin po jeho vyjádření ABC a její spolupracující síť lokálních stanic Nexstar oznámily pozastavení vysílání show na neurčito. Pořad vyřadila z vysílání také skupina Sinclair, další majitel významné části přidružených stanic ABC.
Když se novináři později ptali předsedy FCC na komentář k pozastavení pořadu, Carr jim pouze posílal oslavné GIFy a memy. Až o několik dnů později svůj postoj zmírnil a v pondělí 22. září prohlásil na konferenci v New Yorku, že Kimmelova situace je důsledkem jeho sledovanosti, nikoli kroků federální vlády.
Proti Carrovu postupu se ohradila Anna Gomez, jediná členka vedení FCC za Demokratickou stranu. „Nemůžeme dovolit, aby byl neomluvitelný akt politického násilí zneužit jako záminka pro vládní cenzuru a kontrolu,“ sdělila a rozhodnutí ABC označila za „hanebnou ukázku zbabělé korporátní kapitulace“. Postup předsedy FCC kritizovali i někteří republikánští politici, včetně senátorů Teda Cruze a Randa Paula, kteří jeho výroky zhodnotili jako nebezpečné a nevhodné.
Na podporu Jimmyho Kimmela a svobody slova vystoupily stovky hollywoodských celebrit, které podepsaly otevřený dopis organizovaný Americkou unií pro občanské svobody (ACLU). Mezi signatáři jsou například Meryl Streep, Robert De Niro, Tom Hanks nebo Jennifer Aniston.
Trump versus média
Kontext celé kauzy dokresluje i skutečnost, že Nexstar, největší vlastník lokálních televizních stanic v USA, usiluje o schválení akvizice konkurenční společnosti Tegna v hodnotě 6,2 miliardy dolarů. Tento obchod podléhá schválení právě ze strany FCC. Komise by pravděpodobně musela vstřícně upravit limit pro maximální počet stanic v držení jedné mediální skupiny. Nexstar však popřel, že by stažení pořadu souviselo s tlakem ze strany FCC. Stejný postoj zaujala také skupina Sinclair.
V pondělí 22. září oznámila korporace Disney, která vlastní stanici ABC, že se Kimmelův pořad od úterý 23. září vrátí do vysílání. Pozastavení výroby vysvětlila tím, že chtěla „zabránit dalšímu rozdmýchávání napjaté situace“ v mimořádně citlivém okamžiku po atentátu na Charlieho Kirka. Podle vyjádření společnosti byly některé Kimmelovy komentáře „špatně načasované a tedy necitlivé“.
Usilovnou snahu vygumovat jakékoliv podezření na politicky motivované kroky poněkud zhatil sám prezident Donald Trump. Ten si na vlastní platformě Truth Social neodpustil komentář k obnovení pořadu a rozhodně si v něm nebral servítky:
„Nemůžu uvěřit, že ta prolhaná stanice ABC (Fake News ABC) dala Jimmymu Kimmelovi zpátky práci. Přitom Bílý dům dostal od ABC zprávu, že jeho pořad zrušili! Od té doby se asi něco změnilo, protože o diváky dávno přišel a nějaký ‚talent‘ stejně nikdy neměl. Proč by chtěli zpátky někoho tak neschopného a nevtipného, kdo navíc ohrožuje celou stanici tím, že vysílá z 99 % jen prodemokratické ODPADKY? Je to jen další hlásná trouba Demokratické strany, a pokud vím, jedná se o závažný nelegální příspěvek na politickou kampaň. Myslím, že si na ABC v téhle věci posvítíme. Uvidíme, jak se nám zadaří. Když jsem si na ně posledně došlápl, vysoudil jsem na nich 16 milionů dolarů. Tenhle případ vypadá na ještě víc peněz. Jsou to prostě nuly! Ať se Jimmy Kimmel klidně utopí ve své mizerné sledovanosti.“
Regionální sítě Sinclair a Nexstar se nejprve rozhodly s obnovením pořadu ještě počkat. Zatímco na celostátní síti běžela od úterý Kimmelova show, přidružené stanice většinou zařadily regionální zpravodajství. Odlišný program vysílalo 23 % stanic v síti ABC. Navzdory tomu měl Kimmelův návrat v úterý 23. září rekordní sledovanost. Podle dat společnosti Nielsen sledovalo pořad 6,38 milionu diváků (živá sledovanost + odložená spuštění), což je více než trojnásobek oproti předchozímu týdnu a zároveň nejvyšší podíl na sledovanosti pro noční talk show od roku 1992.
Úvodní monolog, v němž moderátor zdůraznil, že nikdy nechtěl zlehčovat ničí smrt, se stal historicky nejsledovanějším na Kimmelově YouTube kanálu.
Ve více než čtvrthodinové řeči Kimmel vášnivě obhajoval svobodu projevu, kritizoval předsedu FCC Carra za „neamerické“ pokusy o cenzuru a poděkoval za podporu kolegům i konzervativcům, jako jsou Ben Shapiro a Ted Cruz. Zároveň si rýpl do prezidenta Trumpa a jeho příspěvku o „špatné sledovanosti“, když připomněl, že Trump je jedním z nejhůře hodnocených prezidentů v historii.
Společnosti Sinclair a Nexstar nakonec obnovily vysílání pořadu až v pátek 26. září. V tiskové zprávě společnost Sinclair zdůraznila, že její rozhodnutí bylo nezávislé na jakémkoli vládním vlivu. „Svoboda projevu dává vysílatelům právo uplatňovat vlastní úsudek ohledně obsahu na jejich lokálních stanicích. Chápeme, že ne každý bude s našimi programovými rozhodnutími souhlasit, ale je jednoduše nekonzistentní zasazovat se o svobodu slova a zároveň požadovat, aby vysílatelé zařadili konkrétní obsah,“ prohlásila společnost.
Mediální skupina Sinclair dále oznámila, že při diskusích s ABC navrhla několik opatření, včetně zřízení pozice nezávislého ombudsmana pro celou televizní síť, avšak ABC a Disney tyto návrhy prozatím nepřijaly.
Společnost Nexstar Media Group se k situaci vyjádřila stručněji. „Vedli jsme diskuse s vedením společnosti The Walt Disney Company a oceňujeme jejich konstruktivní přístup k řešení našich obav,“ informovala firma. Zdůraznila svůj závazek chránit první dodatek ústavy a zároveň vysílat obsah, který je v nejlepším zájmu komunit, jimž slouží. „Náš závazek k těmto principům řídil naše rozhodnutí v průběhu celého tohoto procesu, nezávisle na jakémkoli vnějším vlivu ze strany vládních agentur nebo jednotlivců,“ dodal Nexstar.
„Moje show ve skutečnosti není to nejpodstatnější,“ poznamenal moderátor Jimmy Kimmel. „Podstatné je, že žijeme ve státě, který vůbec dovolí, aby takovýhle pořad mohl existovat,“ dodal.
Veřejnost i média nyní sledují, co se bude dít dál. Donald Trump se totiž zamyslel nad tím, že by úřady měly zasahovat proti médiím, která ho kritizují. „Někde jsem četl, že televizní stanice jsou z 97 % proti mně. Dělají mi špatné jméno,“ postěžoval si při návratu ze státní návštěvy Velké Británie. „Vždyť oni mají licenci. Podle mě by se jim ta licence možná měla sebrat. To už bude záležet na Brendanu Carrovi,“ prohodil.
