 »  Konec samostatného Messengeru, epidemie ransomwaru a TikTok jako bezpečnostní hrozba

Proč byla desátá léta jednadvacátého století dekádou Facebooku? Povedený přehled klíčových momentů v cestě Facebooku za 2,4 miliardy uživatelů najdete ve Why the 2010s were the Facebook Decade . Od roku 2010, kdy měl 150 milionů uživatelů, přes koupi Instagramu v roce 2012 (ten měl tehdy pouze 27 milionů uživatelů) až po giganta ohrožujícího demokracii.

Twitch měl prakticky monopolní pozici v herním streamingu a vypadalo to, že ji prakticky nemůže ztratit. Rok 2019 ale přinesl velké změny a Twitch pozici ztrácí. Podle How Twitch started to lose its grip on video game streaming jednou ze zásadních událostí byl odchod streamera Ninja na Mixer (Microsoft). Twitch navíc jeho odchod nezvládl a rozhodl se využít jeho opuštěný kanál k vlastním účelům. Došlo to až tak daleko, že se tam objevil NSFW obsah.

Web se mění v nepoužitelné a uživatelský nepřívětivě smetiště. V The modern web is becoming an unusable, user-hostile wasteland to v praxi ukazují na pár příkladech a uvádějí desítky dalších. Takových, se kterými se setkáváte denně. Takových, které nakonec vedou k tomu, že buď uživatelé přestanou daný web používat, nebo si nainstalují blokátory inzerce a dalších otravných věcí.

Twitter odstranil 5929 fake účtů ovlivňujících dění týkající se Saúdské Arábie. Celá aktivita byla organizována státem přes tamní agenturu Smaat. Celkem ale šlo o více než 88 tisíc účtů, ty nesmazané jsou zablokované, o přístup k Twitteru přišel i Smaat a jeho vedení. Podrobnosti v New disclosures to our archive of state-backed information operations .

Facebook a Twitter zlikvidovali pro-Trumpovskou síť s dosahem na 55 milionů účtů. Síť falešných účtů používala profilové fotografie generované AI pro vyvolání dojmu skutečných „Američanů“ a byla napojena na Epoch Media Group (stojící za fake news webem The Epoch Times), která je napojena na Falun Gong a na další média sdružená pod značkou BL (příklad najdete na BLes.com). Na Facebooku šlo celkem o 610 účtů, 89 stránek, 156 skupin a na Instagramu o 72 účtů. Zapojené účty utratily 9,2 milionu dolarů za inzerci. Viz Removing Coordinated Inauthentic Behavior From Georgia, Vietnam and the US , kde Facebook informuje i o dalších podobných sítích působících v dalších zemích.

Užitečná SEO pomůcka na Entity Explorer neumí češtinu, ale pro anglické dotazy je to zajímavý způsob, jak vizualizovat souvislosti. Graf umí i editovat.

SOFTWARE

26. prosince 1982 vyhlásil časopis TIME počítač „osobností roku“. Jde o tradiční výroční ocenění udělované od roku 1927. Malý výlet do minulosti najdete v December 26, 1982: TIME’s “Man of the Year” Is a Computer.

Možná inspirace: deset nejlepších MMO/MMORPG her: LOTRO, EVE Online, Black Desert Online, World of Warcraft, Guild Wars 2, RuneScape, Neverwinter, The Elder Scrolls Online, Final Fantasy XIV a Star Wars: The Old Republic. V těch zvýrazněných jsem strávil rok a dvě z nich jsou srdcovky: LOTRO a WOWko. Viz FEATURES GAMING Top 10 Best MMOs.

HARDWARE

Mohou sluchátka AirPods (a další jim podobné) za přibývající problémy se sluchem? Podle Why AirPods—and Earbuds Like Them—Are Especially Bad for Your Hearing ano. Má za tím být nulová izolace proti hluku tím, jak jsou umístěny, a následek v podobě toho, že si lidé neúměrně zvyšují hlasitost (podloženo studií z roku 2007 a další z roku 2011). Zejména oproti běžným sluchátkům (těm přes uši). Zajímavé čtení.

Sluchátka ovlivňuji hudbu. Hodně zajímavé čtení v How headphones are changing the sound of music ukazuje, jak tvůrci hudby vše přizpůsobují způsobu poslouchání.

iPhone XR byl nejprodávanějším modelem (celosvětově) v Q3 2019. Na druhém místě skončil Samsung Galaxy A10. Nejnovější iPhone 11 je na místě pátém. Viz iPhone XR was the Top-Selling Model Globally in Q3 2019.

MARKETING A KOMUNIKACE

Znáte Inktober? Účastnili jste se? Jak je to z pohledu značky a práva? V A Statement About Inktober najdete užitečné čtení od tvůrce značky Inktober i něco o tom, že to je stále stejná aktivita, které se může účastnit každý a nikdo si na vaši práci nebude dělat nároky. Má to ale i některé stinné stránky, zejména takové, kdy na Inktober chce někdo vydělávat v různě zvláštních podobách.

Tvoříte podcasty? Tak nezapomeňte na potřebu mít jejich přepisy. V The Not-So-Secret Value of Podcast Transcripts to vysvětlují vcelku srozumitelně. A asi nepřekvapí, že tím nejzásadnějším důvodem je SEO. Byť zrovna v angličtině to mají jednodušší, pro „přepsání“ mohou použít služby jako Otter.ai či Temi.

Spotify rozeslalo americkým novinářům USB klíčenku a TechCrunch to kritizuje v No, Spotify, you shouldn’t have sent mysterious USB drives to journalists. A správně argumentují, že strkat do počítače neznámou klíčenku je bezpečnostní riziko. Chybně se tam ale chlubí tím, že to otestovali na počítači, kde spustili Ubuntu z Live CD. Až jim příště někdo pošle falešnou USB klíčenku, která do portu pustí 110 V, tak už tak veselí nebudou.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Twitter pro Android byl děravý. Útočník mohl tweetovat, číst přímé zprávy, vidět zamčený účet či lokační informace. Viz Twitter varoval před bezpečnostní chybou, aktualizujte aplikaci pro Android nebo Twitter for Android Security Issue.

Dvanáct milionů telefonů a 50 miliard geolokačních informací. Děsivý pohled na mizející soukromí najdete v Twelve Million Phones, One Dataset, Zero Privacy. Analýza dat získaných New York Times ukazuje, že geolokační informace o nás vyzradí všechno. Stačí je jenom vhodně pospojovat. Právě proto je také řada firem shromažďuje, aniž by lidem řekly, co s nimi dál dělají. Je to fascinující čtení plné detailních příkladů a vizualizací. A navíc jde o první díl seriálu, který bude vycházet v dalších dnech.

Americké Námořnictvo zakázalo TikTok na vládou vlastněných zařízeních. Podle US NAVY představuje čínská sociální síť kyberbezpečnostní hrozbu. Viz U.S. Navy bans TikTok from government-issued mobile devices.

Amazon je plný padělků, navíc někdy i životu nebezpečných. Co třeba kočárek s dětskou sedačkou do auta, která nevydrží ani základní crash test? Ale zato ušetříte 200 dolarů proti značkovému originálu, který tenhle padělek dost věrně kopíruje. Skončí to někdy? Další příklady ve Fake and dangerous kids products are turning up for sale on Amazon.

Ransomware napadl Maastrichtskou universitu, ta odstavila komplet všechny systémy. Prozatím tedy nejsou známy žádné detaily, ale z vlny útoku ransomwaru (v Česku nemocnice v Benešově či těžařská OKD) je vidět, že jde nejspíš o další oběť aktivit botnet Emotet a ransomware Ryuk. Viz Ransomware Hits Maastricht University, All Systems Taken Down a Cyber attack against UM.

Jak ransomware vznikl, co umí a jak se bránit? Čtěte seriál Ransomware

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Guardian má rozhovor s botem Marka Zuckerberga a je to velkolepé. AI naplněná 200 000 slovy skutečného Zuckerberga tvoří zmatené věty stejně prázdné jako skutečný Mark. Jsou překvapivě výstižné, co se podstaty týče. Dejte si ‚I am going to say quiet words in your face just like I did with Trump‘: a conversation with the Zuckerbot, a budete-li si chtít hrát s onou AI, tak viz botnik.org.

Twitter umožňoval přes mobilní aplikaci získávat názvy účtů podle telefonních čísel v masovém měřítku. Bezpečnostní výzkumník Ibrahim Balic to otestoval na vygenerovaných 2 miliardách telefonních čísel – ta poté předložil mobilní aplikaci a získával zpět účty k nim patřící. Jediná obrana Twitteru byla v odmítnutí sekvenčních čísel, seznam tedy stačilo náhodně přetřídit. Od 20. prosince to už není možné. Viz A Twitter app bug was used to match 17 million phone numbers to user accounts.

TikTok v USA už v září předstihl Instagram v nejmladší věkové skupině (13–16 let). Je prozatím výrazně „pouze pro mladé“ – podobně tomu ale bylo (i je) u Instagramu. Více v TikTok's Year in Review: How the App Transformed Social Networking in 2019.

Messenger už není možné používat samostatně, musíte mít účet na Facebooku. To, co bylo možné od roku 2015, Facebook právě zrušil. Tvrdí, že lidé se stejně hlásí na Messenger Facebookem, a proto vše zjednodušil. Skutečnost je ta, že si tímhle krokem krátkodobě pomůže proti rapidnímu poklesu počtu aktivních uživatelů Facebooku. Změna se týká nově zakládaných účtů, pokud máte samostatný Messenger, tak vám zůstane.

V roce 2020 byste konečně měli smazat Facebook, píše se v Here's why you should finally #DeleteFacebook in 2020. Je to dlouhá kritika, která má prakticky ve všem pravdu.

MOBILNÍ APLIKACE

Vysoké školy pomocí aplikací automaticky sledují přítomnost studentů. V Colleges are turning students’ phones into surveillance machines, tracking the locations of hundreds of thousands to vcelku oprávněně označují za šmírovací nástroj. Vedle automatického sledování účasti na výuce nechybí ani snahy monitorovat duševní zdraví. Na technologii samotnou se můžete podívat na spotteredu.com.

Twitter zrušil možnost používat animované PNG. Důvodem má být jejich zneužívání lidmi, kteří se snaží způsobit zdravotní potíže lidem s fotocitlivou epilepsií. Animované PNG (APNG) nelze omezit v automatickém spouštění, tedy alespoň Twitter to tvrdí.

STARTUPY A EKONOMIKA

Bloomberg přišel s tím, že je TikTok na prodej. Ten to ale popírá. Jak už to tak chodí, tak to může být klasický Bloomberg, tedy neověřené informace. Stejně tak jako to může být stejně klasické popírání prodeje až do poslední chvíle. Na prodej má být TikTok kvůli sílícímu tlaku na čínské vlastnictví a nepříznivou pozici v USA. Viz ByteDance has no sale plans for TikTok, media report untrue – internal note a ByteDance Weighs TikTok Stake Sale Over U.S. Concerns.

CEO Shopify: pro úspěch není nutné enormně pracovat. On sám je doma v 17:30 každý den. Přesto se mu podařilo vybudovat společnost s ohodnocením 48 miliard dolarů. Celé je to reakce na původní tweet Ryana Selkise, ve kterém tvrdil, že pokud je vám dvacet a nepracujete celé noci a víkendy, nemůžete mít úspěšnou kariéru. Vyvolal tím vlnu nesouhlasných komentářů od dalších velmi úspěšných podnikatelů. Jason Fried (Basecamp) například označil firmy vyžadující něco takového za rozbité a za problém jejich managementu. Povedené je i toto vlákno. Shrnutí najdete v The CEO of $48 billion Shopify says long hours aren’t necessary for success: ‘I’m home at 5:30pm every evening’.

Investoři prozřeli: po startupech chtějí zisky místo slev. Všímají si toho ve WSJ v článku Tech Startups Face New Investor Mandate: Profits Over Discounts. Nebude to snadné, hlavní taktikou startupů doposud bylo spalování investorských peněz na poskytování služeb hluboce pod cenou. Jediný cíl byl co nejrychleji získat co nejvíce zákazníků a doufat, že se je pak podaří dostatečně monetizovat (případně se dříve prodat, než dojde na nejhorší). Nebo proste zkrachovat a peníze investorů si vzít do hrobu.

Proč to s WeWork zamířilo špatným směrem, se pokoušejí rozebírat ve Why WeWork went wrong. Dobré, dlouhé a poučné čtení jednoho z dalších učebnicových příkladů o podnikání. Vražedná kombinace toxického a mesiášského šéfa s absencí zisků, ke které je nutné ještě přidat zvláštní přístup investora ze Saúdské Arábie. Vhodné doplňkové čtení viz How WeWork spends its money.

INFOGRAFIKY

Pět sociálních sítí, které byste měli přidat do marketingových aktivit v roce 2020? Asi nepřekvapí, že je mezi nimi TikTok (miliarda uživatelů vážně ohrožuje pozici Instagramu). Ty další ale možná ani neznáte – Lasso (Facebookem vytvořená kopie TikToku), Vero (obdoba Instagramu), Steemit (blockchain a blogování), Caffeine (konkurence pro Twitch). Viz 5 Rising Social Media Platforms to Add to Your Marketing Arsenal in 2020 [Infographic].

TOP 100 webů (celosvětově) v infografice najdete v Ranking the Top 100 Websites in the World. Sice trochu starší, ale pořád stále užitečné.

22 instagramových statistik pro rok 2020 obsahuje dost zajímavou zmínku o tom, jak katastrofálně nízko se dostalo zapojení na Facebooku. Jinak je ale klasicky všechna čísla o Facebooku poskytovaná Facebookem vhodné brát s rezervou. Viz 22 INSTAGRAM STATS FOR 2020 [INFOGRAPHIC].

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.