 »  Vyhořelé hvězdy YouTube, únik 276 milionů údajů z Facebooku a nejstahovanější aplikace dekády

Vytvořit deepfake vyjde na 552 dolarů a dva týdny práce. Hodně dobré čtení v I created my own deepfake—it took two weeks and cost $552 navíc potěší příznivce Star Treku. Nejzajímavější na tom je, že opravdu není potřeba nic extra, jen správně a chytře využít Faceswap .

Google Earth pokrývá více než 98 % světové populace a k tomu má 10 milionů mil Street View záznamů. Detaily najdete v Google Maps 101: how imagery powers our map a určitě si to dejte, je to hodně zajímavé čtení.

Ring od Amazonu býval obyčejný domovní zvonek. Nyní je nejděsivějším šmírovacím nástrojem. Aneb dlouhá cesta od startupu DoorBot k nástroji, který je masově využíván a propagován americkou policií. Ta získává přístup k videozáznamům bez nutnosti obtěžovat se se soudním příkazem. Přidejte k tomu rozpoznávání obličejů a analýzu chování lidí na živých záběrech a máte základ pro celonárodní dohledovou síť ovládanou soukromou firmou. Vše podporováno masivních rozdáváním stovek zařízení do „problematických“ oblastí. Viz How Ring Went From ‘Shark Tank’ Reject to America’s Scariest Surveillance Company .

Google dostal ve Francii pokutu 166 milionů dolarů za dominantní postavení v online reklamě. Proti pokutě se odvolal. Viz Google was slapped with a $166 million fine by France for its online ads dominance a kacířská otázka zní: kdo má v Česku dominantní pozici v online reklamě?

Proč NUKEMAP nejsou na Mapách Google? Snadná odpověď, protože pro hobby/vzdělávací projekt by se náklady vyšplhaly do tisíců dolarů měsíčně. Vše to souvisí s nedávnou změnou licenčních podmínek pro využívání Google Maps. Hodně zajímavé čtení ve Why NUKEMAP isn’t on Google Maps anymore .

Odcizení, osamělí a rozlobení aneb co přinesla digitální revoluce. Ta, která byla před lety předvídána a internet měl změnit svět k nepoznání. Pozitivním směrem, pochopitelně. Skutečnost je ale jiná. V době bilancování je Alienated, Alone And Angry: What The Digital Revolution Really Did To Us dobré čtení. Byť se hlavně týká Ameriky, nijak čistě americké to není.

Vyhořelé hvězdy YouTube – téma, které už médii proběhlo, se vrací v YouTube Created a Generation of Young Stars. Now They Are Getting Burned Out. Cena za to, že se někdo stane celebritou, je příliš vysoká a YouTube mezi sociálními médii patří k těm, co mají největší nároky. Vyžaduje nekonečnou tvorbu nového obsahu, který navíc musí být hodně dlouhý. Všichni jsou obětmi algoritmu, který nepřipouští přestávky, dovolené ani změnu tempa. Vyžaduje více a více aktivit pro udržení viditelnosti. Pro doplnění mrkněte do vlákna na Hacker News nebo na Reddit. Vhodné je i více než rok staré YOUTUBE IS FAILING ITS CREATORS.

Google má cíl v cloudovém byznysu porazit konkurenty do roku 2023. Jednou z alternativ je (nebo spíše bylo) ale i to, že by cloud opustil. Viz Google Brass Set 2023 as Deadline to Beat Amazon, Microsoft in Cloud.

Apple, Google a Amazon se spojují s cílem vytvořit open-source standard pro chytré domácnosti. Pomáhat jim v tom navíc bude IKEA, Samsung, Philips a další. Pokud to vyjde, bude to hodně zásadní změna v oblasti příliš různorodých a navzájem nekompatibilních zařízení pro smart home. Mají k tomu i web na www.connectedhomeip.com, ale dříve než na konci 2020 nic nečekejte. Součástí projektu je i to, že Apple zveřejnil HomeKit Accessory Development Kit jako open source. Vše najdete na apple/HomeKitAD (GitHub). Detaily v Apple joins Amazon, Google, Zigbee Alliance and board members, to form working group to develop an open standard for smart home devices.

iPhone je nejoblíbenějším nástrojem pro streamování porna na internetu. Zjistil to PornHub, kdo jiný. Plyne to z dat z roku 2019 – obsah z PornHubu v 76,6 % případů končí na mobilních telefonech (o pět procentních bodů více než v roce 2018). iOS z nich představuje 52,8 %. Další čísla viz The iPhone is now the internet’s preferred porn streaming device a hlavně velmi rozsáhlé The 2019 Year in Review přímo na PornHubu.

Co všechno o vás ví chytré auto? A hlavně, co se dozví výrobce? Po čtení What does your car know about you? We hacked a Chevy to find out asi budete mít nutkání jakékoliv chytré auto odpojit trvale od internetu. K výrobcům míří informace o tom, kudy jezdíte, jak jezdíte, komu voláte, všechny vaše kontakty, včetně jejich fotografií, a další údaje o vašem telefonu. Auta vybavená kamerami, jako třeba Tesla, si ukládají i záznamy obrazu. Nic o tom se ale nedozvíte a kontrolu nad tím, co si výrobci uloží, nemáte. A už vůbec ne nad tím, komu tato data prodají a v jaké formě. Neřeší to žádné zákony, žádný regulátor se tomu nevěnuje. Pokud auto prodáte, vaše data se dostanou ke zcela cizím lidem.

Photo Roulette. Aplikace, po které šílí děti, a rodiče by si na ni měli dát pozor. Hra vytahuje náhodné fotky z hráčova mobilu a na pět sekund je ukazuje dalším 49 hráčům. Ti mají uhodnout, od koho pochází. Ten, kdo v patnácti kolech nejlépe tipuje, vyhrává. V říjnu se stala nejstahovanější hrou na iPhone v USA. Dětem nedochází, že z hloubi jejich telefonu může vydolovat nevhodné fotografie, screenshoty z chatů, nahaté fotky a řadu dalších velmi osobních věcí. Aplikace navíc vedle fotografií získává o uživatelích řadu informací a její tvůrci nekomunikují. Přečtěte si Photo Roulette, the Hot App That Makes Teens Cringe and Parents Fret a je čas podívat se, co má vaše dítě v mobilu.

Facebooku ukradli nešifrované pevné disky s údaji o 29 000 zaměstnancích. Zloděj je ukradl z auta, kde je někdo neznámo proč převážel. Facebooku navíc trvalo nějaký ten měsíc, než to zaměstnancům řekl, a více než deset dní, než firma vůbec zjistila, že ke krádeži došlo. Jde o data z mzdové účtárny, takže pevné disky obsahují hodně velmi citlivých osobních údajů. Viz A thief stole unencrypted hard drives filled with 29,000 Facebook employees’ information.

Federální regulátoři v USA zvažují, že Facebooku zablokují plánované spojení WhatsApp, Instagramu a dalších aplikací. Háček je v tom, že spojení Facebooku a Instagramu je podle řady náznaků prakticky hotové. Případný zákaz tak narazí na argument, že „rozdělit už to není možné“. Viz Federal regulators are considering blocking Facebook from combining WhatsApp, Instagram and its other apps.

„Hacker“ se připojil na domácí kameru Ring v pokoji osmiletého děvčete. Sledoval ji a komunikoval s ní. Podle všeho se mu prostě podařilo uhádnout přihlašovací údaje nebo (jak uvádí Ring) je získat z jiného místa, kde je rodina použila. Ring nyní po vlně kritiky v médiích plánuje přidat lepší možnosti zabezpečení. Detaily v Ring says it will introduce new security features after hackers broke into a camera in an 8-year-old's bedroom, where they could watch and talk to the child.

Únik přihlašovacích údajů ze Zyngy se týká 172 milionů účtů a došlo k němu už v září 2019, nicméně dozvídáme se o něm až takto pozdě. Vaše heslo u Zyngy je tedy další kompromitované heslo. V úniku jsou pouze e-maily, uživatelská jména a hesla (v SHA-1) podobě. Samotné oznámení Zyngy viz Player Security Announcement.

Instagram nasadil AI. Bude varovat uživatele, kteří píší nevhodné komentáře. Podle Our Progress on Leading the Fight Against Online Bullying tím bude Instagram bojovat proti šikaně. V Česku novinku hned tak nečekejte a pokles nenávisti, šikany a dalších negativních věcí také ne.

Twitter zpřístupnil možnost skrývat nevhodné odpovědi (reakce) na příspěvky. Na první pohled je to užitečná věc, v reálném provedení ale hodně rozpačitý výsledek. O tom, že je něco skryté, se samozřejmě velmi výrazně dozvíte. A samozřejmě se na to stejně můžete podívat, takže je o důvod víc to zkoumat. Praktický příklad zde.

Šéf Twitteru Jack Dorsey přestal na Twitteru sledovat Marka Zuckerberga (šéfa Facebooku). Docela zábavná taškařice je popsaná v Jack Dorsey just unfollowed Mark Zuckerberg on Twitter in spectacular fashion a je to tak trochu typicky Dorseyovsky intelektuální.

Facebook pokračuje ve sledování polohy uživatelů i poté, co to uživatel odmítne a vypne. Proč to dělá, vysvětloval zákonodárcům v USA, ale přesvědčit se mu je nepodařilo. Není divu, nekončící šmírování schovává za „nutnost“ cílit inzerci a zajistit bezpečnost uživatelů. Viz Facebook fails to convince lawmakers it needs to track your location at all times.

Facebook (konečně) přestane používat telefonní čísla pro doporučování přátel. Má se to týkat telefonních čísel, která jste zadali jenom jako prostředek dvoufaktorového ověření. Zjištění, že tato čísla používá právě k těmto účelům, bylo jedním z nespočetných skandálů Facebooku v souvislosti s nikdy nekončícím ignorováním soukromí uživatelů. Tato čísla používal i pro cílení inzerce. Ke konci byl přinucen dohodou s FTC doprovázenou pokutou 5 miliard dolarů. Viz Facebook will reportedly stop using phone numbers for friend suggestions.

Nejstahovanější aplikace dekády? Ty od Facebooku jsou na čtyřech místech první desítky. Jaký vliv na to ale mělo předinstalovávání do mobilních telefonů, jasné není. Jinak Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Skype, TikTok, UC Browser, YouTube a Twitter. Je tu opět vidět síla TikToku, ten je totiž starý dva roky, a přesto se dostal do Top 10. A zaráží tam UC Browser, jeho počítačová podoba je nebezpečná a mobilní nebude o nic lepší. Viz A Look Back At the Top Apps & Games of the Decade.

iPod si z iPhonu dělat nebudete. V Apple pro to nemají pochopení a zábavný přehrávač z App Store odstranili. Důvodem je samozřejmě to, že skin vypadají jako iPod byl kopií iPodu a prý mohl vést lidi k omylu, že snad jde o produkt od Applu. Viz Apple Killed Rewound. http://Rewound.App Will Bring It Back.

Facebook pracuje na operačním systému, prý aby se mohl zbavit Androidu. Jako aprílový vtip by to bylo docela dobré, ale podle Facebook is building an operating system so it can ditch Android to na vtip nevypadá. Jedna racionální věc v tom ale je, chtějí to proto, aby hardware od Oculu či AR brýle nebyly závislé na libovůli Googlu. Zdaleka tedy nejde o „náhradu Androidu“ pro chytré telefony. Proto nakonec v souvislosti s touto aktivitou padá jméno Eye OS.

Proč pořád platíme jenom 10 USD měsíčně za hudbu, se ptají v Rolling Stone magazínu. Předpovídají zdražení a podivují se nad tím, že hudební streaming stojí stále stejně už prakticky jednu dekádu. V příštím roce by se podle nich měly ceny zvednout – pod tlakem hudebních společností, ale třeba i vlivem inflace. Důvodem by mělo být i to, že hudební streaming je běžně pro provozovatele ztrátový. Zvýšení ceny ale nebude snadné, takže možná dojde k odstupňování podle kvality či se to možná dotkne jenom některých zemí. Zajímavá myšlenka je, že by lidé prý ochotně platili až 20 USD za službu, která více vyhovuje jejich potřebám.

Samsung neprodal jeden milion telefonů Galaxy Fold. V Samsung Embarrassingly admits they didn't sell 1 Million Galaxy Fold Smartphones as announced yesterday at a TechCrunch Event je vysvětlení v podobě omluvy Samsungu za chybné vyjádření prezidenta Young Sohna. Ten si měl poplést počet prodaných kusů a obchodní cíle. Pokud se vám obtížně věří, tak viz Samsung denies selling 1 mln Galaxy Fold smartphones.

Car2go končí se Share Now v Severní Americe a omezuje provoz v Evropě. V Americe se nedaří uspět, v Evropě zůstává pouze v Bruselu, Florencii a Londýně. Nejsou ostatně první, kdo v USA končí, BMW ukončilo ReachNow v červenci, LimePod na konci roku. Share Now vzniklo spojením Daimleru a BMW, ale ani to nestačí. Detaily v Car2go will shut down in North America by February 29th, 2020 a Service Ending February 29th.

Německý soud zakázal Uber. Vadí to, že společnost nemá potřebné licence k poskytování osobní dopravy s použitím pronajímaných vozidel. Podrobnosti v German court bans Uber's ride-hailing services in Germany a připravte se na poměrně dost složitou záležitost. Už před čtyřmi roky soud zakázal Uberu poskytovat služby s pomocí řidičů, kteří používají vlastní auta. Přes měsícem Uber přišel o licenci v Londýně.

Flickr stále spaluje peníze. Uživatelům poslal e-mail, ve kterém je prosí, aby se stali předplatiteli. K čemuž je vhodné připomenout, že před dvěma roky byl Flickr koupen společností SmugMug a výrazně omezil neplacené možnosti. Kompletní text si můžete přečíst zde.

