Jak Lovkyně démonů otevřely Netflixu bránu k novému byznysu

Americká streamovací služba Netflix oslavila další úspěšné čtvrtletí. V rámci průběžných výsledků hospodaření se pochlubila, jak si ukusuje čím dál větší podíl z celkového času, který američtí a britští diváci tráví před televizními obrazovkami. Od začátku června do konce září dosáhla ve Spojených státech podílu 8,6 % a ve Velké Británii 9,4 %, což jsou historicky nejlepší hodnoty.
Kolik předplatitelů Netflix používá, nyní přesně nevíme. Od letošního roku takové statistiky oficiálně nezveřejňuje. Poslední známé údaje jsou z konce roku 2024, tehdy měl 301,6 milionu platících uživatelů. Služba Flixpatrol odhaduje, že českých uživatelů je necelý milion (935 tisíc).
Pro Netflix jsou teď rozhodující tržby a tempo jejich růstu. Ve třetím čtvrtletí se mu nejvíc zvýšily v Asii, o 21 %. Následuje Evropa, kde se tržby zvýšily o 18 %, a v závěsu je severní Amerika s růstem o 17 %. Celkové tržby byly 11,5 miliardy dolarů a provozní zisk přesáhl tři miliardy dolarů.
Mezi hlavní taháky uplynulého čtvrtletí patřil animovaný film K-pop: Lovkyně démonů. Za 91 dnů od premiéry nasbíral 325 milionů zhlédnutí, a to z něj udělalo vůbec nejpopulárnější film v celé historii Netflixu. Doprovodný soundtrack kraloval mezinárodním hitparádám a počty přehrání v hudebních aplikacích se už počítají v miliardách.
Příběh, ve kterém trojice zpěvaček využívá své tajné schopnosti, aby ochránila fanoušky před partou nadpřirozených zloduchů, zaujal také výrobce hraček. Netflix potvrdil, že poprvé v historii uzavřel souběžné licenční smlouvy se společnostmi Mattel a Hasbro. Na trhu se díky tomu objeví série produktů s ústřední trojicí, od panenek a akčních figurek přes sběratelské předměty po deskové hry.
„Když máte takhle velký hit, probouzí to představivost, jak daleko to můžeme dotáhnout,“ poznamenal v komentáři ke čtvrtletním výsledkům generální ředitel firmy Ted Sarandos. Film vznikl v koprodukci se společností Sony Pictures Animation a už se diskutuje o pokračování, které by rozvinulo příběh fiktivní dívčí kapely Huntr/x.
Kvůli obrovskému zájmu se Netflix v létě rozhodl uvést film také v amerických kinech, i když jenom na jeden srpnový víkend. V daných dnech to byl nejnavštěvovanější film a tržby ze vstupného se odhadují na dvacet milionů dolarů, přestože v té době byly Lovkyně démonů už skoro dva měsíce k vidění na Netflixu. Další příležitost budou mít američtí návštěvníci kin na konci října, Netflix chce totiž využít atmosféru halloweenského víkendu.
„Na tom, že filmy mají exkluzivní premiéru pro naše předplatitele na Netflixu, nic neměníme. Občas některé dáme do kin kvůli fanouškům, jako třeba Lovkyně démonů, nebo jako součást strategického marketingu, kvůli nominacím na filmové ceny a podobně,“ ujistil investory Ted Sarandos.
„Věříme, že Lovkyně démonů fungovaly v kinech právě proto, že se objevily nejdřív na Netflixu. Ale nebyly úspěšné hned od prvního dne nebo prvního víkendu. Vděčíme za to skalním fanouškům, kteří film viděli a sledovali ho opakovaně. Díky našemu systému doporučování pořadů se pak dostal k dalším skalním fanouškům, kteří si ho taky zamilovali,“ dodal Sarandos.
Mimořádný úspěch zaznamenal také film Rivalové 2 (126 milionů zhlédnutí). Podle agentury Nielsen stanovil nový rekord v počtu zhlédnutí za premiérový víkend. Velký úspěch měla i druhá řada seriálu Wednesday (114 milionů zhlédnutí). Dařilo se také přímým sportovním přenosům. Boxerské utkání Canelo vs. Crawford si celkově pustilo více než 41 milionů diváků.
Další očekávané hity jsou na obzoru. Do konce roku Netflix uvede pátou (a poslední) sérii Stranger Things, nové řady seriálů Diplomatické vztahy a Tohle nikdo nechce, film Frankenstein od Guillerma del Tora, apokalyptický thriller Dům plný dynamitu, třetí díl filmové série Na nože s podtitulem Probuzení mrtvého muže a několik atraktivních sportovních přenosů.
Dívejte se, nebo hrajte
Čas, který diváci tráví u chytrého televizoru, chce Netflix využít pro další posílení značky. V jeho televizních aplikacích se objeví záložka Hry a ještě před vánočními svátky v ní chce zpřístupnit sadu párty her pro několik hráčů. Tyto hry budou v ceně předplatného, uzpůsobené pro velké obrazovky a hráči je budou ovládat mobilem. Zatím mají být dostupné na vybraných modelech televizorů v určitých zemích, ale časem se plánuje jejich další rozšíření.
Konkrétní seznam lokalit ještě Netflix nevydal. Beta testování probíhá podle dostupných informací například ve Spojených státech, v Kanadě, ve Španělsku a v Polsku, také v německy mluvících zemích, ve Finsku, v Austrálii nebo na Novém Zélandu.
Připraveny jsou různé typy her, od světa inspirovaného Legem přes hledání slov po kreslení a Tetris. Netflix na nich pracuje přinejmenším dva roky.
Tradiční média? Díky, ne
V reakci na dotazy bankovních analytiků vedení Netflixu zopakovalo svůj dlouhodobý postoj ohledně možné konsolidace mediálního trhu. Streamovací gigant má jen pramalý zájem, pokud vůbec nějaký, o podání nabídky na koupi Warner Bros. Discovery.
„Ke splnění cílů, které v tomto byznysu máme, žádnou takovou akvizici nezbytně nepotřebujeme,“ prohlásil Ted Sarandos. Uvedl, že společnost se historicky zaměřuje spíše na budování vlastních kapacit než na akvizice a „nemá zájem vlastnit tradiční mediální sítě“.
„Posuzujeme takové příležitosti podle stejných kritérií, jaká uplatňujeme při zvažování jakékoli investice. Jde o velkou příležitost? Přináší nám její vlastnictví nějakou přidanou hodnotu?“ řekl analytikům. „Soustředíme se především na organický růst, na agresivní, ale zodpovědné investování do tohoto růstu a na vracení přebytečného cash flow akcionářům,“ dodal.
Ani druhý generální ředitel Greg Peters nevidí smysl v honbě za akvizicemi. „Žádná z těchto fúzí neznamenala zásadní posun v konkurenčním prostředí a navíc jsme viděli, že takové fúze měly velmi rozdílné výsledky. Takže to, že někteří naši konkurenti potenciálně rostou skrze fúze a akvizice, samo o sobě nic nemění na našem pohledu na konkurenční prostředí,“ dodal Peters.
Netflixu se navíc dařilo vybírat peníze nejen od předplatitelů, ale také od inzerentů, jejichž reklamy zobrazuje v některých státech, kde nabízí levnější tarify s reklamními spoty. Tento segment podle manažerů firmy zažil „nejlepší čtvrtletí v historii“ a zdá se, že letošní výnosy z reklamy budou více než dvojnásobné ve srovnání s loňským rokem. Přesto upozorňují, že jde pořád o relativně malou část tržeb.
