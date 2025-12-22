Média 2025: Příchod Oneplay, dusno kolem České televize a rozvoj digitálního rozhlasu

Mezi nejdůležitější mediální události roku 2025 u nás patřila fúze internetové televize O2 TV se streamovací službou Voyo. Po dvou letech utajených příprav se na trhu objevila nová značka Oneplay, která má díky spojení dvou služeb asi 1,4 milionu zákazníků.
Ve streamovací službě se objevily televizní kanály a naopak. Migraci klientů proto provázely stížnosti diváků, kteří nechtěli produkty, o něž nestáli. Navíc se změnil ceník. Český telekomunikační úřad v listopadu pokutoval operátora O2 za nekalé praktiky částkou 750 tisíc Kč.
Přechod na Oneplay je výhledově v plánu i v dalších zemích, kde působí skupina PPF. TV Nova na rozvoj služby úspěšně vydala dluhopisy.
Nova v rámci konsolidace převzala provozovatele Premier Sport a dalších sportovních kanálů, které byly dosud pod O2. Skupiny Canal+, Nova a Markíza kromě toho uzavřely rozsáhlou spolupráci, v rámci které si navzájem zpřístupnily své sportovní kanály.
Významným tématem byly televizní a rozhlasové poplatky. Vláda Petra Fialy po nekonečných diskusích ve sněmovně prosadila velkou mediální novelu, takže se od května zvýšily poplatky za Českou televizi a Český rozhlas. Zároveň se rozšířil okruh poplatníků o majitele zařízení připojených k internetu a všechny firmy s 25 a více zaměstnanci. Tématem roku 2026 bude rozhodnutí koaliční vlády Andreje Babiše, která má v plánu televizní poplatky zrušit a přejít na jiný způsob financování veřejnoprávních médií, nejspíš z rozpočtu.
Kolem České televize bylo vůbec rušno. Na jaře byl odvolán generální ředitel Jan Souček, který v té souvislosti upozornil, že ho vydírali někteří členové Rady ČT. Měli po něm požadovat, ať nevymáhá škodu způsobenou nezákonným odvoláním Dozorčí komise Rady ČT na podzim 2020 a vyhodí Václava Moravce.
Od července Jana Součka v nejvyšší televizní funkci nahradil Hynek Chudárek. Rada ČT se ovšem na jménu nového manažera dlouho nemohla shodnout. Zdálo se, že volba skončí patem, protože se radní rozdělili na příznivce Hynka Chudárka a na příznivce druhého finalisty Milana Fridricha. Situaci nakonec vyřešilo to, že Milan Fridrich z volby odstoupil a stal se Chudárkovým zástupcem. Zároveň pod Fridricha patří program a digitální služby.
Veřejnoprávní instituce rovněž řešila etické a zákonné přešlapy, například propagační vysílání pořadu Sama doma ze soukromé brněnské reprodukční kliniky. Česká televize z případu vyvodila personální důsledky a změnila vnitřní pravidla. Z pořadu Historie.cs odešla moderátorka Marie Koldinská, neboť vyšlo najevo, že souběžně pracovala pro odbor strategické komunikace na Úřadu vlády.
Ještě před zvýšením televizních poplatků Česká televize přechodně přerušila výrobu několika pořadů na ČT24, což mělo značně negativní ohlas. Na podzim přišel znovu na přetřes Václav Moravec, protože Rada ČT chtěla vědět, proč nebyl do hlavního diskusního pořadu už celé roky pozván předseda SPD Tomio Okamura. Moderátor se brání, že se vyváženost neposuzuje podle jednotlivých politiků, ale podle zastoupení stran, a jiní politici SPD v jeho pořadu prostor mají.
Skupina Prima uskutečnila důležité personální změny. Na jaře v ní vznikla nová řídící struktura, která rozdělila vedení do pěti produktových oblastí: televize, VOD služby, rádia, digitální platformy a distribuce. Šéfem streamovacích služeb se stal Jan Maxa. Na podzim se ujal výkonného řízení celé skupiny Lukáš Kubát, který nahradil Marka Singera. A vznikla úplně nová divize zábavy a reality show, do jejíhož čela byl vybrán Samo Jaško. Prima chce zúročit zkušenosti, které načerpala při vysílání psychologické hry Zrádci. Ta bodovala u mladých diváků a vydělala balík peněz na propracovaném systému obchodních spoluprací i mimo tradiční vysílání.
TV Barrandov se snaží o restart pod novou licencí a s novým programovým schématem zahrnujícím erotiku či politické diskuse. Probíhající reorganizaci stanice zpochybnilo státní zastupitelství. Insolvenční správce varoval, že pokud se nepodaří televizi stabilizovat do konce roku, může to znamenat její konec. Vedení TV Barrandov plánovalo, že ještě v roce 2025 dosáhne pětiprocentního podílu na sledovanosti a vymaní se ze ztrátového hospodaření. Začátkem příštího roku se ukáže, jestli je cesta, kterou se stanice vydala, vůbec udržitelná.
Ve složité situaci se ocitli provozovatelé televizních stanic A11, OK TV a Hit TV. První čelí insolvenčnímu návrhu a soud stanovil předběžného správce, jenž má dohlédnout na účetnictví. OK TV požádala o přerušení terestrického vysílání do 16. ledna a pokračuje jenom jako internetový stream. Její původní pozici v DVB-T2 Multiplexu 24 už operátor uvolnil pro jiné zájemce. Teleshoppingová Hit TV také vysílá už jenom online.
Rozšiřovaly se digitální rozhlasové sítě DAB+ a přibývaly v nich nové stanice. Český telekomunikační úřad spokojeně konstatoval, že obě celoplošné sítě (CRA a RTI CZ) splnily rozvojová kritéria ještě před termínem. Denní poslechovosti celoplošně vládne Radiožurnál a jeho projekt Radiožurnál Sport je zároveň nejúspěšnější ze všech čistě digitálních stanic. V týdenních datech mají nejvíc posluchačů soukromá rádia Impuls a Blaník. Šéfové komerčních rádií ovšem dávají najevo, že DAB+ je jenom doplněk a vysílají v něm kvůli strategickému obsazení pozic. Současná zvuková kvalita je podle nich dostatečná, protože DAB+ není nic pro audiofily.
Liberecký kraj podepsal smlouvu s Českými Radiokomunikacemi, od kterých kupuje vysílač Ještěd včetně hotelu. Jiný ikonický rozhlasový vysílač Liblice se naopak navždy odmlčel. A televizní věž na Žižkově slouží mimo jiné k testování moderní vysílací technologie 5G Broadcast.
RRTV zveřejnila podmínky pro povinnou evidenci youtuberů a influencerů na základě jejich příjmů a počtu diváků. Parametry jsou nastavené tak, že se do nich vejdou sotva jednotky internetových tvůrců. Zájmy digitálních autorů přesto raději hájí hned dvě asociace: ATOM a ADT.
Bývalí investigativní reportéři České televize se angažují v internetových projektech Odkryto (Jiří Hynek) a PastVina (Zuzana Černá a Václav Crhonek). Internetovou kariéru rozjela rovněž bývalá moderátorka pořadu 168 hodin Nora Fridrichová, kterou fanoušci mohou sledovat na YouTube i HeroHero.
Polovinu vydavatelství Mafra koupil podnikatel Pavel Tykač. Mediální dům se předtím zbavil prodejce vstupenek Ticketportal, aby se mohl plně soustředit na své hlavní podnikání.
Mezi další významné tržní pohyby patřil letní odchod skupiny PPF z vlastnické struktury německé televize ProSiebenSat1. Svůj podíl prodala italské MFE. Naopak český majitel slovenské stanice TA3 Michal Voráček rozšířil podnikání na Slovensku a přikoupil vydavatelství Pravda. Televize Prima od září spustila slovenskou verzi stanice Prima Krimi.
Ve světě je mediální událostí roku ohlášený prodej filmových studií Warner Bros. a kabelové televize HBO včetně streamovací služby HBO Max. Kupcem tradičního byznysu je společnost Netflix, která ještě krátce před uzavřením dohody odmítala, že by někdy chtěla něco kupovat, a už vůbec ne nějaké mediální dinosaury.
Transakci chce překazit konkurenční koncern Paramount, který by chtěl Warnery převzít včetně televizních stanic jako je CNN. Jeho nabídku ale vedení Warnerů odmítlo. Každopádně se ještě dlouho nic nezmění, protože obchod s Netflixem musí kvůli ochraně hospodářské soutěže schválit americké a evropské úřady.
Citlivým mezinárodním tématem byla situace kolem Rádia Svobodná Evropa (RFE/RL), jemuž vláda Donalda Trumpa zastavila financování. To vedlo k nucenému volnu zaměstnanců i v pražské centrále a soudním sporům, ve kterých se stanice úspěšně bránila zadržování peněz. Poslední finance ale dostala na podzim a teď čerpá rezervy. V říjnu oznámil ředitel RFE/RL, že stanice zakládá pražskou právní entitu, přes kterou bude hledat další zdroje financování v Evropě.
Americký prezident inkasoval štědrá vyrovnání od soukromých médií. Desítky milionů dolarů dostal na základě dobrovolného urovnání soudních sporů mimo jiné od Paramountu nebo serveru YouTube. Krátce poté, co se dohodl s Paramountem, americké úřady povolily fúzi mediální firmy se společností Skydance.
Když si z „velkého tučného úplatku“ udělal legraci moderátor late night show Stephen Colbert, televize CBS nedlouho poté oznámila, že tento legendární pořad na jaře 2026 skončí. Satirikům obecně tuhnul úsměv na rtech. Moderátor Jimmy Kimmel se na týden poroučel z obrazovky televize ABC, když podle kritiků necitlivě glosoval reakci republikánů na vraždu pravicového aktivisty Charlieho Kirka.
Donald Trump před koncem roku podal žalobu na britskou televizi BBC, od které chce miliardy dolarů odškodného. Důvodem je skandál s pořadem vysílaným týden před loňskými americkými volbami, v němž autoři sestříhali projev amerického prezidenta ze 6. ledna 2021 tak, že vyzněl jako přímá výzva k útoku na Kapitol. BBC pořad stáhla, Donaldu Trumpovi se omluvila, navíc rezignovala ředitelka zpravodajství a končí i generální ředitel BBC. Stanice trvá, že střih byl nevhodný, ale nebyl v tom žádný zlý záměr, zatímco americký prezident v tom vidí jasnou zaujatost. Případ bude řešit soud na Floridě.
Konec roku 2025 znamená také konec hudebních kanálů pod značkou MTV. Její tematické programy zaměřené na jednotlivé dekády skončí o půlnoci 30. prosince úplně. Zůstane jenom hlavní program, kde je místo klipů jedna reality show za druhou. Majitel stanice se rozhodl uzavřít i další kanály.
Archiv dalších důležitých mediálních témat roku najdete pod štítkem Digizone.
