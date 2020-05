 »  Michal Forejt (Samsung): Češi nejvíc nakupují 4K televizory, nastupuje trend 8K

Česká republika je v Evropské unii lídrem prodeje spotřební elektroniky přes internet. Nejen to, ale také rychlá reakce obchodních partnerů pomohla vyrovnat propady prodejů kvůli koronavirové krizi, naznačuje Michal Forejt, ředitel divize spotřební elektroniky v Samsung Electronics Czech and Slovak. Nastupujícím trendem jsou podle něj televizory s rozlišením 8K.

Významnou roli u nás sehráli obchodní partneři, kteří dokázali v rekordně krátké době upravit svoje e-shopy, výdejní místa, logistické i platební služby. To, co by dříve trvalo možná několik týdnů a měsíců, se podařilo stihnout během několika dní. Nákupní chování v následujících týdnech se bude jistě měnit, předpovědi hovoří o propadu HDP, vyšší nezaměstnanosti, nižší ochotě utrácet za zbytné věci. My jsme nicméně pozitivní, spotřební elektronika vždy byla a bude zdrojem zábavy a dokáže lidem usnadnit život.

Jsou kategorie televizorů, které se prodávají více online než v klasické obchodní síti?

V dnešní době o nějakém rozdělení trhu na online a offline nemůže být řeč. Tradiční kamenní prodejci neustále posilují svoje online prodeje a tvoří tak zajímavý synergický efekt, u některých již tento typ prodeje přesahuje 40 % celkového obratu. Prodej na prodejně je tedy omezen pouze fyzickým vystavením některých vybraných modelů, v drtivé většině vám ale obchodník prodá i model, který má z kapacitních důvodů pouze na svém e-shopu. Logistika vám pak tento kus zaveze domů ještě dříve, než se vrátíte z nákupu. Naproti tomu klasický online kanál dále intenzivně inovuje svoje služby. Ne nadarmo je Česká republika naprostým leaderem v e-commerce z pohledu prodeje spotřebního zboží. Slovensko je hned druhé v celé EU.

V uplynulých letech se mluvilo o znovuoživení 3D televizorů, ale tento trend už je, zdá se, pryč. Potká podobný osud třeba zakřivené televizory?

Zakřivené televizory již tento osud potkal a z trhu postupně mizí. Trh se spotřební elektronikou je velmi dynamický a velmi často se vydá i slepými uličkami. V historii jsme těchto změn viděli velmi mnoho a nepochybně nějaké další nastanou. U velkých úhlopříček zkrátka zákazníci tento trend nepřijali, přestože například u monitorů jde o nejrychleji rostoucí segment.

Na které technologie při vylepšování obrazu a zvuku se teď Samsung zaměřuje?

Kvalita obrazu je pro výběr televizoru zcela zásadní. Proto dál rozvíjíme obrazovou technologii QLED, která je ve všech klíčových parametrech nepřekonaná. Quantum Dot garantuje 100% objem barev při jakékoliv úrovni jasu. S HDR tak dosahujeme svítivosti až 4000 nitů. Nastupujícím trendem je samozřejmě 8K rozlišení: 33 milionů pixelů je zkrátka něco, co musíte vidět. V oblasti zvuku letos přicházíme s unikátním rozmístěním reproduktorů, které jsou nejen ve spodní části obrazovky, ale i v horní části a na stranách. Vstupní signál analyzuje a řídí procesor s umělou inteligencí, který aktivuje reproduktory podle směru pohybu hlavních předmětů na obrazovce. Zákazníci by se tedy měli orientovat podle zkratky OTS – Object Tracking Sound. Je to další vývojový stupeň prostorového zvuku.

Samsung hodně prosazuje svůj koncept chytré domácnosti, která propojuje různé spotřebiče do vzájemně komunikující sítě. Dá se odhadnout, kolik tuzemských domácností už na tento trend naskočilo a pouští si televizi na monitoru ledničky a obsah ledničky naopak na televizoru, jak jste předváděli při jedné z tiskových konferencí?

Propojení našich produktů je pro nás, vzhledem k pestrosti sortimentu, který vyrábíme, naprosto zásadní. Koncept chytrých domácností je nicméně stále ještě na začátku. Nastavit si domácí síť, ovládanou telefonem nebo počítačem, je dnes již poměrně časté. Propojení ostatních přístrojů do tohoto celku, jako například vysavačů, praček nebo lednic, ale ještě nějakou dobu trvat bude. Na producentech našeho typu je, aby zákazníkovi zprostředkovali kompletní „zážitek“ od instalace po servisní část. Samozřejmostí je i připojení služeb třetích stran, jako je dovoz potravin podle aktuálního stavu ve vaší lednici nebo objednání pracího prášku, pokud vám dochází. Ale zpět k vaší otázce. Chytré chladničky, jako je naše Family Smart Hub, nepatří mezi masově prodávané produkty. Jejich doba teprve přichází, takže si je pořizují především nadšenci, technologičtí průkopníci. Teprve přes jejich zkušenosti se dostanou do povědomí většího počtu lidí. Jsou ale důležité, protože edukují ostatní. Přesvědčují je, že se není čeho bát, spíš naopak – chladnička s velkým displejem a chytrými funkcemi se v dobrém slova smyslu stává centrálním mozkem domácnosti.

Z kuchyně zpátky k televizorům. Jak se daří rozšiřovat nabídku českých aplikací pro chytré televizory od Samsungu?

Troufám si říci, že není na trhu většího zastánce českých aplikací, než je Samsung. Pokud již nejsou součástí našeho rozhraní, tak na nich spolu s partnery pracujeme, ať už jde o streamovací služby, videopůjčovny, nebo například aplikace českých a slovenských operátorů. Naším úkolem je pak tyto služby/aplikace představit našim zákazníkům tak, aby se je naučili používat tak samozřejmě, jako například u mobilních telefonů. Co se týká konkrétních aplikací, vždy záleží na vzájemném jednání s jejich tvůrci a poskytovateli.

Které z nich jsou v Česku nejpoužívanější?

Jak jsem zmínil, velmi populární jsou aplikace operátorů, směle konkurují i globálním hráčům, jako jsou Netflix, HBO nebo Rakuten. Pak tu jsou samozřejmě velmi oblíbené aplikace jednotlivých televizních skupin s archivy jejich pořadů a videobonusy. Asi není žádným překvapením, když zmíním iVysílání České televize, Novu Plus, iPrimu a další. Čeští diváci si velmi oblíbili možnost pouštět si oblíbené pořady v době, kdy na ně mají čas, a ne podle toho, kdy jim je nabídne televizní dramaturg. Pro mnohé je tento svět úplnou novinkou, k níž se dostávají díky přechodu na DVB-T2 a nutnosti pořídit si nový televizní přijímač. Troufám si tvrdit, že přechod na DVB-T2 u nás povede k revolučnímu nárůstu podílu smart TV v domácnostech.