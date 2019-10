 »  Michal Illich (Zuri): Letadla s vertikálním vzletem změní osobní přepravu

Vývojář a investor Michal Illich stál v minulosti za unikátním vyhledávačem Jyxo.cz, který předběhl ve své době i Google, nebo za největším českým blogovacím portálem Blog.cz. Nyní dva roky pracuje na projektu bezpilotního letadla pro osobní přepravu s technologií vertikálního vzletu a přistání (VTOL), které dostalo jméno Zuri.

Když Illich o projektu Zuri mluví, je vidět, jak je do něj zapálený. Na začátku přitom neměl s létáním a letadly vůbec žádné zkušenosti. Sám říká, že si ale uvědomil, jak hodně letecký průmysl v případě malých letadel oproti jiným oblastem technologicky zaostává.

„Byl jsem prvním majitelem Tesly S v Čechách, takže když člověk vidí, jak moc lépe se to dá udělat, když se nestojí na stoletých tradicích a udělá se to úplně od začátku, tak to je inspirující. A jedna z oblastí, kde je to dělané postaru a neoptimálně, je letecký průmysl. V malých letadlech se pořád létá podobně jako v padesátých šedesátých letech, není tam invence jako u aut nebo mobilních telefonů,“ řekl Illich v rozhovoru pro Lupa.cz.

Videorozhovor si můžete pustit zde:

„Používat telefon z padesátých let by nikoho z nás asi nenapadlo, ale dál létáme v tom, co je od padesátých let téměř nezměněné. Nějaký vývoj samozřejmě probíhá, ale není tam ta diametrální změna konceptu, kterou vidíme jinde,“ dodává.

V rozhovoru popisuje, že v současné době je projekt Zuri ve fázi, kdy se schyluje k testování funkčního prototypu s rozpětím 11 metrů. Zatím půjde ale jen o model s osmi vrtulemi, který bude ovládán ze země. V další etapě by se měl už posadit do modelu pilot.

Rozhovor si můžete poslechnout i jako podcast:

Vysvětluje detailně i to, jak by mělo letadlo Zuri fungovat a jak by měl být provoz financovaný.

Podnikatel už také získal dva velké investory. Loni do něj investoval 600 tisíc eur tuzemský fond Pale Fire Capital Jana Barty, Dušana Šenkypla a Davida Holého. Letos do něj vložila dalších 200 tisíc eur brněnská firma Kiwi.