Místo Václava Moravce bude speciální Debata ČT o rozpočtu

Filip Rožánek
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Autor: Česká televize
Česká televize představila dočasnou náhradu hlavního diskusního pořadu. Do přípravy zapojila moderátory z Událostí, komentářů.
Náhlý odchod Václava Moravce z České televize postavil stanici před problém, co vysílat na ČT1 a ČT24 v neděli v poledne. Nakonec v redakci zpravodajství vzniklo dočasné řešení. „Česká televize odvysílá tuto neděli 15. 3. ve 12:00 politickou diskusi Debata ČT – rozpočet 2026, který nabídne politickou debatu o státním rozpočtu na rok 2026. Debata tento týden nahradí diskusní pořad Otázky Václava Moravce,“ oznámil tiskový mluvčí Michal Pleskot.

Debatu bude moderovat dvojice Lukáš Dolanský, tvář pořadu Události, komentáře a Vanda Kofroňová, vedoucí ekonomické redakce České televize a také moderátorka pořadu Události, komentáře z ekonomiky. Hlavním tématem budou veřejné finance v souvislosti se schvalováním státního rozpočtu pro rok 2026, o němž v těchto dnech rozhoduje Poslanecká sněmovna.

Po nečekaném Moravcově oznámení řeší ČT podmínky jeho odchodu

Po nečekaném Moravcově oznámení řeší ČT podmínky jeho odchodu

Do diskuse je pozváno šest politiků ze stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. Za vládní strany by se měli televizní debaty zúčastnit Patrik Nacher (ANO), Radim Fiala (SPD) a Jiří Barták (Motoristé). Opozici by měli zastupovat Jan Skopeček (ODS), Lukáš Vlček (STAN) a Olga Richterová (Piráti).

„Debatu připravuje tým pořadu Události, komentáře a ekonomická redakce ČT. Odehraje se v prostorách České televize a vysílat se bude od 12:00 hodin souběžně na programech ČT1 a ČT24. Od 13. hodiny pak bude pokračovat její druhá část na programu ČT24,“ říká ředitel divize zpravodajství a publicistiky Petr Mrzena.

Autor: Česká televize

Novinář Lukáš Dolanský začínal jako multimediální reportér na serveru iDnes a parlamentní zpravodaj deníku MF Dnes. Později vedl domácí redakci Lidových novin a z nich přešel do České televize. Od roku 2010 připravoval politické reportáže, pak vedl domácí redakci a diváci ho začali vídat v pořadech Hydepark a Události, komentáře. 

V roce 2017 odjel jako zpravodaj České televize do Bruselu a následně do Londýna. Vystudoval žurnalistiku a mediální studia na Univerzitě Karlově a mediální management na University of Westminster. Skoro třetinu života prožil v zahraničí, ve Spojených státech, v Německu, v Belgii a Velké Británii.

Moderátorka Vanda Kofroňová nastoupila do České televize jako redaktorka v roce 2010. Připravovala reportáže pro Události nebo Byznys ČT24. Nyní je vedoucí redaktorkou ekonomické redakce. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou.

Moderátor Václav Moravec oficiálně skončil v České televizi v úterý 10. března, dva dny po překvapivém oznámení svého odchodu v živém vysílání Otázek Václava Moravce. Byl zaměstnancem televize a jeho pracovní poměr skončil dohodou. Zároveň mu začala platit půlroční konkurenční doložka. Omezuje jeho působení v jiných médiích.

Připravujeme další informace.

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

