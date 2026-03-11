Místo Václava Moravce bude speciální Debata ČT o rozpočtu

Náhlý odchod Václava Moravce z České televize postavil stanici před problém, co vysílat na ČT1 a ČT24 v neděli v poledne. Nakonec v redakci zpravodajství vzniklo dočasné řešení. „Česká televize odvysílá tuto neděli 15. 3. ve 12:00 politickou diskusi Debata ČT – rozpočet 2026, který nabídne politickou debatu o státním rozpočtu na rok 2026. Debata tento týden nahradí diskusní pořad Otázky Václava Moravce,“ oznámil tiskový mluvčí Michal Pleskot.
Debatu bude moderovat dvojice Lukáš Dolanský, tvář pořadu Události, komentáře a Vanda Kofroňová, vedoucí ekonomické redakce České televize a také moderátorka pořadu Události, komentáře z ekonomiky. Hlavním tématem budou veřejné finance v souvislosti se schvalováním státního rozpočtu pro rok 2026, o němž v těchto dnech rozhoduje Poslanecká sněmovna.
Do diskuse je pozváno šest politiků ze stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. Za vládní strany by se měli televizní debaty zúčastnit Patrik Nacher (ANO), Radim Fiala (SPD) a Jiří Barták (Motoristé). Opozici by měli zastupovat Jan Skopeček (ODS), Lukáš Vlček (STAN) a Olga Richterová (Piráti).
„Debatu připravuje tým pořadu Události, komentáře a ekonomická redakce ČT. Odehraje se v prostorách České televize a vysílat se bude od 12:00 hodin souběžně na programech ČT1 a ČT24. Od 13. hodiny pak bude pokračovat její druhá část na programu ČT24,“ říká ředitel divize zpravodajství a publicistiky Petr Mrzena.
Novinář Lukáš Dolanský začínal jako multimediální reportér na serveru iDnes a parlamentní zpravodaj deníku MF Dnes. Později vedl domácí redakci Lidových novin a z nich přešel do České televize. Od roku 2010 připravoval politické reportáže, pak vedl domácí redakci a diváci ho začali vídat v pořadech Hydepark a Události, komentáře.
V roce 2017 odjel jako zpravodaj České televize do Bruselu a následně do Londýna. Vystudoval žurnalistiku a mediální studia na Univerzitě Karlově a mediální management na University of Westminster. Skoro třetinu života prožil v zahraničí, ve Spojených státech, v Německu, v Belgii a Velké Británii.
Moderátorka Vanda Kofroňová nastoupila do České televize jako redaktorka v roce 2010. Připravovala reportáže pro Události nebo Byznys ČT24. Nyní je vedoucí redaktorkou ekonomické redakce. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou.
Moderátor Václav Moravec oficiálně skončil v České televizi v úterý 10. března, dva dny po překvapivém oznámení svého odchodu v živém vysílání Otázek Václava Moravce. Byl zaměstnancem televize a jeho pracovní poměr skončil dohodou. Zároveň mu začala platit půlroční konkurenční doložka. Omezuje jeho působení v jiných médiích.
Připravujeme další informace.
