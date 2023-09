Mobile First Marketing je pro některé značky samozřejmostí, pro jiné výzvou

„Mobile First“ obsah je pro některé obory nezbytností už nyní. Proto jsme připravili konferenci Mobile Marketing Forum zaměřenou na trendy ze světa mobilních aplikací a mobilního marketingu. Ukážeme si nejmodernější vývojové trendy využívající imersivní technologie AR, VR a metaverse, které umožňují tu nejlepší interakci s uživatelem a osloví i nejmladší generaci.

Podíváme se na to, jak vlastně úspěšně přivést inovativní aplikaci na trh, jaká úskalí nás mohou potkat při jejím vývoji a na řadu tipů pro úspěšný UX design. A čeká nás i legislativní okénko, kde poradíme, jak předejít právním průšvihům.

Zástupci značek Notino, Komeční banka, T-Mobile a agentur jako Aetna, Ogilvy, SKOUMAL, This is Locco, Visibility předvedou, jak uvést úspěšný mobilní projekt na trh již 3. října v Galerii kavárny Louvre v Praze.

Výběr z přednášek:

Zvyšujte své příjmy s mobilní aplikací!

Michal Mašika z Notino předvede, jak efektivně využít mobilní aplikaci pro podporu růstu vašeho byznysu. Představí osvědčené taktiky a strategie, zahrnující oblasti UX, vývoje produktu a marketingu.





Úspěchy a pády mobilního světa

S Vladislavem Skoumalem z vývojářské firmy Skoumal se ponoříte se do fascinujícího světa mobilního vývoje a získáte vhled do toho, co skutečně znamená přinést inovativní aplikaci na trh. Tato přednáška vám ukáže, jak překonat překážky a vybudovat úspěšný mobilní projekt.

Oslovte mladou generaci

Juraj Kováč ze slovenské agentury This is Locco ukáže příklady úspěšných mobilních kampaní a aktivací pro mladou a supernáročnou cílovou skupinu. Těšte se na immersive, AR, VR nebo metaverse.

10 pravidel jak na design mobilních aplikací

Lucia Tarbajovská a Helena Warausová se s vámi podělí o 10 hlavních pravidel, kterými se v Komerční bance řídí při tvorbě designu mobilní aplikace KB+. Ta byla spuštěna v letošním roce jako součást velké digitální transformace bankovního domu.

Co přináší kampaním rozšířená realita

Vojtěch Foukal z Visibility představí kampaň značky Avon, jejíž součástí byla možnost vyzkoušet si pomocí AR ideální odstín rtěnky přímo na displeji mobilního telefonu. Ta nejen že překonala zadané cíle, ale dostala se i mezi vzorové case studies prezentované na webu společnosti Meta.





Že už nefrčí věrnostní aplikace?

Cest, jak oslovit a vrýt se pod kůži zákazníka, je dnes nespočet a mohou vést i na tak překvapivá, a přesto obyčejná místa, jako je záchod. Jak marketingově podpořit úspěch mobilní aplikace ukáže na loyalty appce brněnského obchodního centra Galerie Vaňkovka Martin Zavadil z agentury Aetna.

A to není všechno.

Přijďte 3. října do Galerie kavárny Louvre v Praze a vyměňte si zkušenosti během networkingu s našimi řečníky. Kompletní program konference Mobile Marketing Forum si můžete přečíst na stránkách TUESDAY.cz, kde se můžete za 2 990,– zaregistrovat.

Mediálními partnery konference jsou Marketing Journal a MediaGuru.cz. Produktový partner je EasyEvent. Organizátorem je Lupa.cz a TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info.