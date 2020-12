Nefunkční cílení na Facebooku, nejlepší virální videa roku 2020 a nejvíce vydělávající celebrity na YouTube

Free v angličtině znamená „zdarma“, ale i „svobodný“. Ve válce Facebook vs. Apple nejde o „free internet“ ve smyslu svobody. Jde jen o peníze. Navíc jde čistě o to, že Facebook manipuluje a lže, protože chce zachovat vlastní svobodu zdarma masivně šmírovat uživatele a nenechat jim možnost svobodné volby. Na čemž, na úkor všech, masivně vydělává. Ve válce proti Applu používá lži a manipulace. A neváhá ani emotivně stavět na tom, že si to Apple „dovoluje“ dělat v době zničující pandemie. Čtěte ve Facebook: Free as in Bullshit.

EFF: směšná kampaň Facebooku proti Applu je ve skutečnosti proti uživatelům a malým firmám. Asi tak nějak. EFF v článku navíc upozorňují, že peníze z reklamy končí primárně v kapsách Googlu a Facebooku a mimo jiné to znamená i to, že kdokoliv menší, kdo chce „žít z inzerce“, jim už dávno není schopen konkurovat. Pro lepší pochopení toho, co Apple dělá, si můžete nastudovat User Privacy and Data Use. Nejpodstatnější tam ale je moment, kdy se telefon či tablet uživatele zeptá, zda dovolí, aby byl šmírován napříč webem i aplikacemi. Toho se Facebook panicky obává.

Facebook a Google, obvinění z antimonopolního jednání, se spojují, aby proti obvinění bojovali. Vlastně těžko vymyslet lepší ukázku monopolního chování. Na obě společnosti míří další antimonopolní žaloba.

Tohle si dejte. Čeština included:

Dosáhl hudební streaming vrcholu a stagnuje? Podle Has streaming volume really peaked in the U.S., or is the current stalled growth a blip? to tak vypadá, tedy alespoň v USA. Je tam i zajímavá část o Robloxu a TikToku.

Hotwire je alternativní způsob tvorby webových aplikací – méně JavaScriptu a HTML místo JSON.

Nejlepší virální videa roku 2020 v jedné velké kompilaci. Svět je zvláštní místo pro život:

Pamatujete, že se nový tablet od Applu měl jmenovat iSlate? Přišlo se na to v roce 2009, protože Apple pár let před tím koupil doménu iSlate.com. Ta ostatně stále existuje, byť zeje prázdnotou. Dnes články jako Apple's iSlate: What we know for sure působí velmi úsměvně.

Cyberpunk 2077 měl být největší hrou roku. Pak se to ale nějak pokazilo. Velká očekávání budovaná prakticky desetiletí, několik odložení uvedení na trh, Keanu Reeves, Grimes, ASAP Rocky. A novináři se spoustou chvály poté, co viděli PC verzi a k fatálně nepovedené konzolové se nedostali. Čtěte v Cyberpunk 2077 Was Supposed to Be the Biggest Video Game of the Year. What Happened?

Hry pro Nintendo Switch běží (přes emulaci) na Apple M1 Mac počítačích.

Zoom chce konkurovat Microsoftu uvedením kalendářové a e-mailové aplikace. E-mail má prý být „příští generace“, ale co tím Zoom myslí, vyřčeno nebylo. Dorazit by mohl v už někdy v roce 2021, u kalendáře je to nejisté.

Nejvíce vydělávající celebrita na YouTube? Ryan Kaji. Je mu devět, recenzuje hračky, hraje si na superhrdinu, dělá experimenty a zapojuje i rodinu. Vydělal 29,5 milionu dolarů a má 41,7 milionu sledujících. Na druhém místě Mr. Beast a 24 milionů dolarů a 47,8 milionu sledujících. Delší přehled v The Highest-Paid YouTube Stars Of 2020.

Instagram se rozhodl tlačit Reels. Pokud je nemáte, doplatí na to vaše ostatní příspěvky. Tedy alespoň to je závěr z Why your Instagram Engagement Kinda Sucks Right Now. Prostě pokud neděláte to, o čem si Mark Zuckerberg usmyslel, že dělat musíte, tak budete potrestáni. Za vším přitom je panická hrůza z TikToku.

Samsung si v reklamě dělal legraci z Applu. Teď reklamu stahuje. Smál se tomu, že Apple nedodává s telefony nabíječku. Jenže nový Galaxy S21 bude také nejspíš bez nabíječky. Podrobnosti v Samsung’s deleting ads that mocked Apple for not including a charger in the box.

TikTok zakázal MLM (Multi Level Marketing). V nových Pravidlech je zákaz v sekci „Fraud and Scams“ (v češtině obě jako „Podvod“). Pro letadla, která zoufale potřebují nové lidi pro další podvádění, to bude nepříjemná změna, obzvlášť pokud budou TikTok následovat i další sociální sítě. O změně i o tom, jak velký problém MLM je, čtěte v The Internet Is Starting to Turn on MLMs.

Microsoft a McAfee zakládají Ransomware Task Force (RTF). Jedním z výsledků by měla být pravidla pro to, jak zacházet s útoky ransomware. Vedle dvou jmenovaných má skupina celkem 19 členů. Web budou mít v lednu. :)

Cílení na Facebooku nefunguje, není spolehlivé a je to místy až podvod. Požadovanou cílovku v USA zasáhne v méně než polovině případů a funguje na základě dat, která jsou nesmyslná. Ve světovém měřítku je úspěšnost cílení ještě horší. Plyne to z interního dokumentu samotného Facebooku. Pokud roky sledujete Facebook a jeho „cílení“, tak to pro vás není nic nového. Nové je, že pro to konečně existuje podklad přímo od Facebooku. Studujte ve FACEBOOK MANAGERS TRASH THEIR OWN AD TARGETING IN UNSEALED REMARKS.

Microsoft analyzuje Solorigate, kompromitované DLL umožňující hackerům zahájit další útoky přes napadené SolarWinds Orion. V článku ukazují, že útočníci se systémy SolarWinds procházeli už v říjnu 2019. Podařilo se jim i to, že jimi změněné DLL je digitálně podepsané.

Pět důvodů, proč byste měli smazat Telegram z telefonu. Některé z nich jsou vcelku jasné a stačí je vědět. Těžko totiž očekávat absolutní bezpečnost a soukromí (o možnosti bezpečnostní chyby ani nemluvě). Jiné jsou věcí diskuze. Každopádně, tohle je užitečné čtení a platí nejen pro Telegram.

iPhony byly měsíce děravé. NSO Group používala nedetekovatelnou pomůcku pro hack iOSu. Nevyžadovala kliknutí uživatele a fungovala skrz 0day v iMessage. Stačilo na telefon poslat zprávu. Kismet, jak se nástroj jmenoval, pak stačilo doplnit o starý známý Pegasus. Pak už bylo možné sledovat polohu, dostat se k heslům, nahrávat audio, používat kameru a přistupovat k obsahu v telefonu. Pomůcka byla například použita v 37 případech pro hacknutí novinářů.

Oběti hacku SolarWinds? Technologické společnosti, nemocnice i univerzity. Hovoří se o skutečně velké telekomunikační společnosti, jméno ale ještě nepadlo. Stažení i používání hacknutého softwaru se týká desítek společnosti – Microsoft, VMware, Cisco, Intel, Nvidia, Deloitte, Belkin. Některé z nich uvádějí, že žádné stopy zneužití nalezeny nebyly, jiné stále analyzují.

Cellebrite tvrdí, že umí prolomit Signal. Bruce Schneier to komentuje v Cellebrite Can Break Signal a je to doprovázené různými nejasnostmi. Patří k nim mimo jiné i to, že původní verze textu (Helping Law Enforcement Lawfully Access The Signal App) od Cellebrite byla silně zredukována. To proto, že původně uveřejněná verze byla opravdu velmi návodná. Pokračování v Signal: Cellebrite claimed to have cracked chat app's encryption.

Signal na oznámení Cellebrite o prolomení šifrování Signalu reaguje odmítavě. V No, Cellebrite cannot ‚break Signal encryption.‘ upozorňují na to, že Cellebrite „hackují“ odemčený telefon. Což, popravdě, nevyžaduje žádné potřeby hackování, stačí otevřít Signal a vše je čitelné.

Čínské společnosti slouží čínským špionážním agenturám pro zpracovávání kradených dat. Upozorňují na to američtí vládní představitelné a podle TECH GIANTS ARE GIVING CHINA A VITAL EDGE IN ESPIONAGE to je velké. A nutno dodat, logické.

Hackeři vyhrožují zveřejněním fotografií z hacknutého řetězce plastické chirurgie. Mají jich mít více než 900 GB a nejspíš je na nich i řada známých osobností.

Nintendo nasadilo na hackera styl policejních vyšetřovatelů. Denní monitorování, sledovačky, záznamy, kam jde, co dělá. To všechno jenom proto, že se snažil najít způsob, jak hacknout Nintendo 3DS. Následně plánovali zjištěné informace využít k fyzickému nátlaku, aby se snahami přestal. Uniklé dokumenty najdete v tomto PDF.

Twitter v lednu plánuje uživatelům opět umožnit získat ověřené účty. V Our plans to relaunch verification and what’s next se dočtete, k jakým změnám došlo. A také to, že dojde k odstraňování „ověřeno“ u neaktivních a nekompletních účtů. O „ověřeno“ ale přijdou i účty porušující pravidla. V závěru článku je zmínka o účtech zemřelých. Nezbývá doufat, že Twitter nebude mít stejný nápad jako Facebook a účty zemřelých nebude vynuceně nechávat „živé“.

Instagram má od 20. prosince nové Podmínky užívání. Jsou typicky od Facebooku a obsahují některé nepříjemné věci. Třeba zákaz používat URL či doménu v názvu účtu. Instagram také „může do vašeho zařízení stahovat a instalovat aktualizace služby“.

Facebook na osobních profilech zpřístupňuje koníčky (hobbies). Jak už to tak chodí, navrhne vám něco, o čem si myslí, že by mohly být vaše koníčky (což nejsou), a umožní vám hledat a přidávat ty, co skutečně jsou (a je dost obtížné něco reálného najít). Přehled koníčků se objeví na vašem profilu a na koníček se dá kliknout – otevře to vyhledávání s názvem koníčku (další část, která je k ničemu). Nic v tom nehledejte, jen to, že Facebook hodně potřebuje zjistit co nejvíce informací o uživatelích, aby mohl cílit reklamu. To se mu daří čím dál tím hůře a začínají mu chybět i dřívější zdroje informací. V Česku, dlouhodobě, žádné dostatečné zdroje informací nemá. Zda mu koníčky pomohou? Těžko. Každopádně Hobbies/Koníčky nejsou novinka, to, že na nich pracuje, se objevilo už někdy v roce 2019 a mají i stránku v nápovědě.

Twitter nově umožňuje potlačit retweety (sdílení) u účtů, které sledujete. Tak trochu to patří k hodně naivním představám Twitteru, že problémy platformy (s nenávistí, dezinformacemi atd.) vyřeší to, když lidé nebudou moci retweetovat. Novinku najdete vždy na konkrétním profilu v menu schovaném pod „…“ (na webu i v mobilní aplikaci).

A tohle si taky dejte:

Až Joe Biden převezme úřad, jeho @POTUS (President of the United States) účet přijde o sledující i obsah. Platí to i pro účty @FLOTUS (First Lady), @VP (Viceprezident) a pár další spojených s Bílým domem. Dost zvláštní změna toho, jak Twitter s těmito specifickými účty zachází.

Apple bude nově umět fotit do ProRAW formátu. Pokud netušíte, co to je, tak velmi dobré a dlouhé vysvětlení je v Understanding ProRAW. V krátkosti jde o zlepšený RAW (DNG) formát, nic proprietárního, součást DNG od specifikace 1.6.

iOS / iPad OS by v budoucnu mohly podporovat více uživatelských účtů. Pokud by k tomu konečně došlo, byla by to rozhodně dobrá zpráva. Hodilo by se pro iPhone, ale nejvíc pro iPad, který se velmi často sdílí mezi členy rodiny. Možnost oddělit jejich využívání do samostatných účtů je jedna z nejvíce chybějících funkčností.

Dělníci ve Winstronu vyrábějící iPhony protestují, nejsou dostatečně placení. Protesty způsobují milionové škody, včetně fyzických. Ukazuje se, že byli najímaní za skoro až dvojnásobek částky, než jaké jsou jim reálně vypláceny. Detaily v iPhone factory workers say they haven’t been paid, cause millions in damages.

Vimeo se osamostatní do podoby samostatné společnosti. V době pandemie prý rostlo. Byť tedy má jenom 200 milionů uživatelů a už dávno není konkurencí pro YouTube. Po investici 150 milionů dolarů v listopadu má ale ohodnocení na 2,75 miliardy dolarů. Vimeo je dnes spíše profesionální placený nástroj pro distribuci videa, ať už živého, nebo klasicky nahraného.

Elon Musk údajně nabízel Applu, zda nechce koupit Teslu. Nabízel mu ji prý velmi levně, ale šéf Applu se odmítl byť i jenom sejít. Tedy alespoň to teď tvrdí Elon. Zrovna ve chvíli, kdy se ozřejmilo, že Apple do roku 2024 chce mít vlastní autonomní auta.

Výrobce elektrických nákladních aut Nikola je v dalších problémech. V září se objevila obvinění z podvodů, čerstvě došlo k pádu akcií po zrušené objednávce na 2500 aut. Viz též Nikola shares slide after deal ends for electric garbage trucks with Republic Services.

