 »  Nemocnice, školy a úřady se chystají na DVB-T2. Vydaly už statisíce korun

Krajská nemocnice v Písku myslí na pohodlí budoucích maminek. Na každém ze šesti pokojů, kde maminky tráví dobu před porodem, jsou televizory. Televizní programy dělají pacientkám společnost také v pokojích, předsálí a čekárně gynekologické ambulance. Televizor je také samozřejmou součástí pokoje s nadstandardním vybavením. Nemocnice proto řeší, jak nahradit stávající digitální vysílání.

V červnu se rozhodla, že nechá udělat kompletní revizi anténních soustav a zesilovačů. Pověřila tím místního dodavatele, a ten zjistil, že například na dětském oddělení je téměř nefunkční stará širokopásmová anténa a zesilovač vhodný spíš pro rodinný dům než velké zdravotnické zařízení. Vyměnit se musí programovatelné zesilovače také na oddělení rehabilitace, na už zmiňované gynekologii, v porodnici i na ubytovně.

Všechny úpravy nemocnici přijdou na zhruba 60 tisíc korun i s daní, na některých odděleních se ani změny nemusí dělat, protože jsou tam nová zařízení. Zda jí tyto výdaje bude moci stát případně kompenzovat, zatím není jasné.

Opravu a doplnění společné televizní antény pro příjem vysílání ve formátu DVB-T2 si letos na jaře objednala také Fakultní nemocnice Hradec Králové. Bez DPH vyčíslil místní dodavatel všechny náklady na zhruba 190 tisíc korun.

Jinde se bude stav televizních rozvodů řešit při celkové rekonstrukci. Takový je případ Svitavské nemocnice, kterou provozuje Pardubický kraj. Chystá se v ní úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance, hotovo by mělo být do konce května příštího roku. Součástí stavby za skoro 22 milionů korun bude i zhruba 28 tisíc korun na vybudování rozvodu společné televizní antény, do kterého bude osazen vícepásmový anténní zesilovač Telmor WWK-1062.

Podobně bude podle projektových listů společná televizní anténa předělána během úprav interní ambulance v Jičíně nebo při rozšíření psychiatrického oddělení v Krajské nemocnici Liberec.

Už loni si modernizaci televizních rozvodů vyzkoušeli v Nemocnici Milosrdných bratří Letovice. Vzhledem k nevyhovujícímu systému zesílení a rozbočení signálu a přípravě na DVB-T2 navrhla dodavatelská firma kompletní rekonstrukci stávajícího hlavního domovního zesilovače. Sestavu set-top boxů používaných do té doby nahradila hlavní televizní stanice, vybavená kanálovými zesilovači a dalšími moduly pro úpravu a zesílení signálu.

Město Havířov objednalo revizi společných antén ve svých bytových domech a jejich rozšíření o příjem DVB-T2, za což vyplatí 230 tisíc korun. Do nových televizních rozvodů aktuálně investuje také městský úřad v Litovli, který podle červencové smlouvy zaplatí za proměření a instalaci společné televizní antény ve své vlastní budově lehce přes 34 tisíc korun bez daně. Skoro 800 tisíc korun bez daně bude stát oprava společné televizní antény ve Zlíně v deseti bytových domech v ulici Vodní. Výsledkem má být instalace nových kabelových rozvodů STA v nových trasách.

Největší pražský domov pro seniory, zařízení Nová slunečnice, se podle nové smlouvy rozhodl řešit příjem televizních programů prostřednictvím Skylinku. Z dokumentu vyplývá, že signál bude rozveden do 230 přípojek a roční předplatné televizních programů pro ně vyjde na 69 600 korun.

Opravu společné antény si letos v květnu objednali rovněž ve vazební věznici v Českých Budějovicích. Má být hotová do konce července a cena s daní se vyšplhala na 77 tisíc korun.