Nezávislé hry pro Ukrajinu, ruská propaganda na TikToku a Twitter nově přístupný přes Tor

Sada indie her přinesla během 24 hodin více než 1 milion dolarů pro Ukrajinu. Pořídit si přes 900 her za alespoň 10 dolarů můžete stále – Bundle for Ukraine – akce končí až někdy zhruba 17. března.

USA ruší požadavek na lidskou kontrolu u plně automatizovaných vozidel. Samořídicí vozidla tak nebudou potřebovat ovládací prvky pro manuální řízení – předpisy to doposud vyžadovaly.

Data v Google Trends ukazují na nezájem o NFT či metaverzum. Pro úplný obrázek si do porovnávaných termínů přidejte například Instagram a TikTok. V dlouhodobém pohledu přidejte Facebook.

TELEgraficky

After Yang ■ Pure Paste pro Mac OS ■ phraze ■ goosh ■ AsciiMol ■ Google kupuje Mandiant ■ Blender 3.1 je venku ■ Sitebulb Server ■ Cross-Domain tracking s GA ■ PickPick 6.0 je venku ■ graphsignal ■ Monument Valley 2 dorazila do Apple Arcade ■ Twitter klient pro UEFI ■ Tricentis koupil Testim ■ fscom switch shell

WEBDESIGN, INTERNET

LimeWire je zpět jako NFT tržiště. Jako nástroj na pirátění hudby bylo praktičtější.

Russia Today po zákazu či omezení na většině platforem míří na Rumble. Chystá se tam streamovat tak, jako například na Roku (kde má kompletní zákaz).

Službě Yelp klesá návštěvnost a stárnou recenze. V covidové době se sice pokusila o změny, ale nestačí to. Neroste, recenze nepřibývají. Podle kvartální prezentace pro investory měl Yelp v roce 2021 příjmy 1,03 miliardy USD, 5,8 milionů záznamů o podnicích, 244 milionů recenzí. Covid zásadně snížil návštěvnost, která ani před ním nebyla nijak závratná – stěží 180 milionů návštěv za rok. Zajímavé čtení v Yelp's Hidden Headwinds: Declining User Traffic and Aging Reviews.

Placená CNN Plus začne vysílat 29. března. CNN se tak přidává mezi streamovací hráče. Za 5,99 USD měsíčně nabídne i seriály a filmy.

Vyhledávání v 630 milionech soudních dokumentů v USA najdete na www.judyrecords.com, ale hledání byla tato služba nucena vypnout a řeší, zda je vůbec možné některé dokumenty v této formě poskytovat.

Celosvětově 42,7 % uživatelů podle průzkumu aspoň jednou měsíčně blokuje reklamu. Nejčastěji pro to, že reklam je příliš mnoho, jsou otravné či irelevantní, obtěžují, zabírají příliš místa na obrazovce a šíří se přes ně viry. Bohužel vydavatelé a provozovatelé stále nepochopili, že se podíl lidí blokujících reklamu bude stále zvyšovat.

HARDWARE

Firma IBM zveřejnila plně funkční mikroskop postavený pomocí kostiček LEGO. Návod je open source a potřebovat budete 3D tiskárnu, Raspberry Pi a 8Mpx kameru Raspberry Pi.

Nejprodávanější (herní) hardware v únoru? Nintendo Switch. Tedy alespoň podle odhadů NPD Group. Xboxů X/S se navíc prodalo více než PlayStationů, ale u obou těchto konzolí nutno dodat, že mají problémy s dodávkami. Až tak, že prodej herního hardwaru meziročně poklesl.

AMD dosáhlo 25,6% podílu (Q4 2021) na x86 trhu, což je rekordní úroveň od roku 2006. V roce 2021 se prodalo 500 milionů procesorů, což znamená 3,6% meziroční růst.

SOFTWARE

WhatsApp má pro webovou verzi rozšíření pro vyšší bezpečnost. S pomocí důvěryhodného zdroje u CloudFlare ověřuje, zda nedošlo k zásahu do aplikace. Stahujte pro Chrome a Edge. Pro Firefox je na cestě.

Microsoft Flight Simulator zamířil do cloud gamingu. V cloudu ho můžete hrát na Xboxu One i na dalších zařízení. Oznámení je zajímavé i v tom, že Microsoft zpřístupňuje herní cloudové API pro tvůrce dalších her.

uBlock Origin rozšíření pro Firefox předstihlo Adblock Plus. Samozřejmě je to těsné, obě mají zhruba 5,5 milion uživatelů. Třetí je Easy Screenshot s 3,7 miliony. Následuje Video Download Helper a Cisco Webex Extension. Zbytek žebříčku najdete v tomto přehledu.

Chrome na macOS je nově rychlejší než Safari. Od verze 95 má v benchmarku Speedometer 300bodové skóre.

MARKETING A KOMUNIKACE

Ruští influenceři na TikToku jsou placení za šíření kremelské propagandy. Což samozřejmě těžko může překvapit, protože něco takového se děje všude.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Amazon Echo lze hacknout vlastními hlasovými příkazy. Vlastními až tak, že si samo sobě řekne, co má dělat.

Dirty Pipe je nová, extrémně nebezpečná zranitelnost v Linuxu. Podobající se staré známé Dirty Cow, ale snáze zneužitelná. Detaily v The Dirty Pipe Vulnerability.

Bitcoinové a vůbec kryptobankomaty jsou ve Velké Británii mimo zákon. Vadí jejich možné využití pro praní špinavých peněz. Žádné z provozovaných bankomatů totiž nejsou registrovány, jak vyžaduje zákon, a jejich provozovatelé nemají povolení. Detaily ve Warning on illegal crypto ATMs operating in the UK.

TikTok nakonec bude spolupracovat s Oraclem. Data uživatelů z USA tak neopustí USA. Tedy pokud tomu budete chtít věřit. Vytvořený mechanismus TikTok plánuje později použít i v Evropě.

Další děravá dětská chůvička. 0day v Nooie zpřístupňuje video a umožňuje na dálku spustit kód. Podle počtu instalací v Google Play jde o široce používané zařízení.

Děravé Log4j je stále součástí až třetiny stahovaného softwaru. Ačkoliv se o závažné chybě ví od prosince 2021, řada aktivně využívaných projektů stále obsahuje děravou verzi.

Velká Británie chce postavit nevyžádané fotky pohlaví mimo zákon. Tedy obecně, jakékoliv nevyžádané sexuální obrázky poslané online. Něco takového se děje i ve veřejné dopravě přes AirDrop.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

TikTok dočasně v Rusku omezuje live stream a nahrávání nových videí. V oznámení na Twitteru tvrdí, že musí vyhodnotit nový „fake news“ zákon, který v Rusku hrozí 15 lety vězení. Oznámení doplněno i do dřívějšího Bringing more context to content on TikTok.

Přes 3000 botů na Twitteru propagovalo „čínskou“ olympiádu. Jde o aktivity Číny, kde je Twitter zakázaný.

Twitter je nově přístupný přes Tor. Snaží se tak bojovat proti ruské cenzuře. Stačí naladit https://twitter3e4tixl4×y­ajtrzo62zg5vztmjuricljdp2c5kshju4a­vyoid.onion/.

TikTok spustil SoundOn, platformu pro distribuci hudby. Hudebníci mohou nahrávat a šířit hudbu podobně jako na dalších platformách (Apple Music, Spotify, Pandora, Deeezer atd). Za hudbu šířenou na platformách vlastněných ByteDance dostanou zaplaceno v plné výši, mimo prozatím také 100 %, později devadesát procent.

Facebook umožní v některých zemích násilné příspěvky vůči Rusku. Včetně příspěvků, které volají po smrti Putina či Lukašenka. Příspěvky nesmí volat po smrti „Rusů“, ale musí z nich být jasné, že jde například o ruské útočníky. Nepočítejte ale s tím, že by posuzující na straně Facebooku byli schopni spolehlivě rozlišovat.

Rusko v reakci na změnu pravidel zmíněných v předchozím odstavci zablokuje Instagram. Ruská generální prokuratura navíc chce zahájit trestní vyšetřování na základě ruských zákonů týkajících se propagandy a terorismu. Facebook a Instagram byly doposud pouze omezovány, nikoliv kompletně blokovány. Zasáhnout proti WhatsApp se ale Rusko nechystá, protože „nejde o sociální síť, ale komunikační nástroj“.

Twitter spustil Shops. Jde o prodej přes Twitter, velmi podobný tomu, jak můžete v Česku prodávat přes Instagram či Facebook. Zveřejníte „katalog“ zboží, samotný nákup ale probíhá na vašem e-shopu. Samozřejmě Twitter Shops v Česku prozatím dostupné nejsou a katalog je omezen na maximálně padesát položek. Testovat přitom Twitter začal už v červenci 2021, viz Twitter Shopping: Testing the Shop Module. Aktuální oznámení viz Twitter Shops: More space to shop.

MOBILNÍ APLIKACE

Amazon spustil aplikaci Amp pro „živé rádio“. Kdokoliv se může stát DJ či rádiem, včetně hudby z katalogu v Amazon Music. V médiích se objevuje označení, že jde o konkurenci pro Clubhouse. Posuďte sami.

Truecaller nejen blokuje spam, tvůrci vytvářejí i velkou databázi telefonních čísel a údajů s nimi spojených. Jdou až tak daleko, že při volání z neznámého čísla oznámí jméno, zaměstnavatele, pracovní zařazení a zda telefonní číslo má WhatsApp. Umožňují mu to sami uživatele, kteří aplikaci ochotně dají přístup ke kontaktům. A země, kde jim to nehrozí zásadní postihy pro porušování soukromí. Jako třeba Indie.

Substack má mobilní aplikaci. V té by si odběratelé věcí ze Substacku měli své odběry číst. Aktuálně pouze pro iPad, na Androidu se pracuje.

AirTagy v blízkosti iPadu či iPhone znamenají zvýšenou spotřebu baterie. Podle (nejen) tohoto příspěvku běží aplikace Find My (Najdi) a vypadá to, že komunikuje s AirTagem. Poznáte to přítomností Find My / Najdi v přehledu spotřeby s vysokým podílem. Případná řešení zahrnují například i tak obyčejnou věc jako AirTag odpojit a znovu připojit či restart telefonu/tabletu.

Niantic znemožní v Rusku používat Pokémon Go. V App Store i Google Play už dříve znemožnili stahování, ale jdou ještě dál – zablokují možnost hru hrát.

STARTUPY A EKONOMIKA

Ruští uživatelé v Google Play nemohou používat platební systém. Znamená to nemožnost nákupu aplikací, v aplikacích, ale i znepřístupnění aplikací s pravidelným předplatným. Funkční zůstanou pouze jednorázově zakoupené aplikace a samozřejmě aplikace pořízené zdarma. Ty jediné také budou moci nově stahovat.

Amazon v Rusku vypnul Prime Video a přestal do Ruska (a Běloruska) dodávat. Stopku má i příjem nových zákazníků do AWS.

Better.com propouští. Zaměstnancům to ani neoznámili, dozvěděli se to až na „výplatní pásce“ v aplikaci. Propuštěno by mělo být okolo 3000 zaměstnanců z celkového osmitisícového počtu, ale některé zdroje uvádějí i vyšší číslo.

Niantic v doposud „největší“ akvizici kupuje 8th Wall. Viz Welcoming WebAR Development Platform 8th Wall To Niantic.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

