 »  Nové iPady a AirPods, Huawei dělá na náhradě Androidu a Windows, mladík žil týden ve VR

Oculus na GDC začal více mluvit o VR headsetu Oculus Quest . Ten je poměrně hodně očekávaný kvůli tomu, že by měl přinést téměř high-end VR ve formátu, kdy brýle nebudou nijak propojeny s počítačem a výpočetní jednotka bude přímo v nich. Vydání je stanoveno na jaro 2019 za cenu od 399 dolarů. Launchovacím titulem navíc bude česko-slovenský Beat Saber . Podle traileru se zdá, že by na VR bez kabelů měl udělat ještě větší parádu. A také je možné, že prodá další nemalý počet kopií, protože lze očekávat, že stand-alone VR headset zaujme početnější cílovou skupinu. Beat Saber je také často označován za „killer aplikaci“, která dokáže VR prodat. Hry se už ostatně prodalo přes milion kopií .

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Google při představování streamovací herní služby Stadia oznámil, že v datacentrech bude pro tyto účely nasazovat upravené grafické karty od AMD. Příliš technických detailů se ještě neví, akcie AMD ale tento týden narostly o několik procent a cena se usadila na téměř 26 dolarech za kus.

Americká Argonne National Laboratory chce do dvou let spustit superpočítač Aurora, který se zařadí do kategorie exascale a dosáhne tedy alespoň na jeden exaFLOPS. Na projektu dělá s Intelem a Cray. Čína chce USA předehnat a exascale spustit už v roce 2020. Navyšuje proto rozpočty do vývoje kolem strojů Shuguang. Čína superpočítačům donedávna vládla, ale překonal ji americký stroj IBM Summit. Do exascale závodu se skrze EuroHPC zapojila i Evropská unie a své ambice zde má i Česko.

Foxconn chystá první kroky k tomu, aby přesunul výrobu serverů a dalších komunikačních zařízení z Číny na Tchaj-wan. Nikkei Asian Review píše, že zákazníci mají obavy o bezpečnost jejich dat a informací, a to kvůli problematickému zákonu, který čínským organizacím a jedincům nařizuje spolupracovat na špionáži. Tento zákon výrazně komplikuje život i Huawei. Foxconn by kromě výroby přesunul i řadu inženýrů. Firma vyrábí servery a spol. pro firmy jako HPE, Dell, Ericsson, Cisco či Nokia.

Obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou má nového vítěze. Reuters přichází s informací, že Izrael díky tomu do Číny výrazně navyšuje export čipů, po kterých je v asijské zemi hlad a stále zde neexistují dostatečné kapacity a znalosti na vlastní produkci (i když výrazné snahy probíhají). Izrael loni do Číny vyvezl čipy za 2,6 miliardy dolarů. Využije toho i Intel, který v Izraeli postaví novou výrobní továrnu čipů za 11 miliard dolarů.

Ekonomika města Shenzhen na jihu Číny poprvé v historii překonala sousedící Hongkong, uvádí oficiální čísla. Shenzhenu pomáhá fakt, že se stal technologickým centrem Číny (sídlí zde třeba Huawei, Tencent nebo DJI) a částečně i technologickým centrem světa. Obě města se zároveň doplňují, protože Hongkong slouží jako finanční hub.

AV-Comparatives přichází s testem 250 antivirů pro Android. Není překvapením, že většina z nich je odpad, který nic nedělá, a dokonce jako vir detekuje sama sebe. Základním testem prošlo jen 80 aplikací a 23 z nich pak zvládá kvalitní detekce. Jde o tradiční prověřené značky.

Google jako open source uvolňuje interní nástroj Sandboxed API, k dispozici je na GitHubu. Jde o projekt na sandboxování C a C++ knihoven běžících na Linuxu. Google technologii používá ve svých datacentrech. Microsoft zase vypouští Project Zipline, což je kombinace algoritmů, softwaru a open hardwaru využívaná pro kompresi dat v Azure.

V Bruselu se začala řešit myšlenka, že by mohla vzniknout pozice evropského komisaře pro umělou inteligenci. Politico uvádí, že tento nápad podpořila i česká eurokomisařka Věra Jourová. Komise kolem AI dělá několik kroků včetně navyšování investic nebo sestavování skupiny odborníků. Objevila se také nová studie (PDF) o tom, jak vypadá AI ekosystém v Evropě.

Valve spustilo službu Steam Link Anywhere, prozatím v rané betaverzi. Hry z počítače lze streamovat na jiná zařízení a v případě Anywhere se tato možnost rozšiřuje i mimo lokální síť.

Pure Storage, Nvidia a Cisco vydávají nový hyperscale systém nazvaný FlashStack for AI. Ten kombinuje storage technologii AIRI od Pure Storage, GPU systémy DGX-1 a DGX-2 od Nvidie a Cisco UCS C480 ML.

Konkurent Slacku v podobě Microsoft Teams tento týden slaví dva roky. Microsoft uvádí, že se tento komunikační nástroj používá už v 500 tisících organizacích. Rozšiřování pomáhá mimo jiné začlenění do Office 365.

Linuxová a open source společnost SUSE se finálně vyčlenila ze struktur skupiny Micro Focus a stává se samostatnou jednotkou. Stále se ještě využívají některé interní systémy Micro Focusu a postupně se přechází na nové. SUSE bylo za 2,5 miliardy dolarů koupeno fondem EQT. Více o tom v našem rozhovoru.

Atlassian za 166 milionů dolarů kupuje firmu AgileCraft. Její nástroj je určený pro agilní vývoj a kombinuje se s nástrojem Jira právě od Atlassianu. Kupující bude obě aplikace více propojovat.

Šéf crowdfundingové služby Kickstarter Perry Chen oznámil, že ve funkci končí. Dočasně ho nahradí designový a produktový šéf.