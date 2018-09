 »  Nové iPhony jsou tu, v Česku chybí optické sítě, přichází nástupce Invexu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), do jejíž Rady by rádo vstoupilo Česko, vydalo novou studii týkající se broadbandu po celém světě. The State of Broadband 2018 (PDF) uvádí, že do konce roku 2018 bude ve světě 4,4 miliardy lidí s přístupem k mobilnímu rychlému internetu. Od posledního měření před třemi lety jde o růst o 1,1 miliardy lidí. Fixní broadband míří k miliardě.

Deník E15 zase odkazuje na studii Arthur D. Little, která říká, že zaplacenou optiku v Česku mají pouze čtyři procenta domácností, zatímco třeba na Slovensku je to 18 procent.

Cevro Institut zase vydal analýzu Telekomunikace v České republice (PDF), kterou zpracoval pro Asociaci provozovatelů mobilních sítí. Píše se v ní, že investice do telekomunikační infrastruktury mají přímý dopad na HDP, podporují růst produktivity práce, zaměstnanost a také mohou zabraňovat vylidňování venkova. Každá miliarda investic do telco sítí vytvoří 359 pracovních míst a rozšíření rychlého internetu o deset procent zvládne navýšit HDP až o 1,38 procenta.

Apple podle očekávání představil nové iPhony, které vychází z designu iPhonu X. Model iPhone Xs má 5,8“ OLED displej (29 990 až 34 490 korun), verze iPhone Xs Max má pak 6,5“ displej (od 32 990 do 43 490 korun). Do levnější cenové skupiny míří iPhone Xr, který má 6,1“ displej, který je ovšem LCD (22 490 až 26 990 korun). Všechny stroje mají nový čip A12 Bionic, který se vyrábí 7nm procesem, obsahuje 6,96 miliardy tranzistorů, šest CPU jader a čtyři GPU jádra. Ukázány byly také hodiny Apple Watch Series 4 s větším displejem a funkcí EKG (od 11 290 korun).

Zajímavé rovněž je, že nové iPhony podporují dvě SIM karty. Dva fyzické sloty budou k dispozici pouze v Číně, v případě dalších trhů pak půjde o jeden slot a jednu eSIM. U nás se už nějakou dobu na spuštění eSIM chystá T-Mobile (prý to bude „brzy“) a přípravy hlásí rovněž O2 (termín se zatím neví). Vodafone na takové nabídce nepracuje.

Apple také oznámil dostupnost nových verzí svých operačních systémů. Desktopový macOS Mojave dorazí už 24. září, mobilní iOS 12 přijde 17. září a stejné datum hlásí také hodinkový watchOS 5.



Autor: ITU Broadband ve světě

Invex se vrací – tedy tak trochu. Na výstavišti v Brně se 20. října uskuteční akce Datart Expo, kde se budou konat různé výstavky a další akce na 10 tisících metrech čtverečních. Součástí bude i mistrovství ČR v konzolových hrách, hrát se bude i Fortnite.

Americká státní agentura DARPA oznámila, že během následujících pěti let investuje dvě miliardy dolarů do výzkumu umělé inteligence. Jde o program AI Next, který se má věnovat řadě odvětví AI.

Čeští investoři vkládají pět milionů korun do slovenského projektu Aviget, který vyvíjí chatbota pro letecký průmysl. Podporuje ho pražský AI Startup Incubator, který má na podporu AI startupů čtvrt miliardy korun.