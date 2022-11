Nové Radeony a zlevněné procesory AMD, iPhone bude mít USB-C, Rusové skupují elektroniku

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Příští verze telefonů iPhone budou mít USB-C místo konektoru Lightning. Má se tak stát příští rok. Apple reaguje na regulaci Evropské unie, podle které budou muset mít mobily či tablety USB-C povinně od roku 2024.

AMD představilo první dvě grafiky série Radeon RX 7000 postavené na nové architektuře RDNA 3. Jde o modely 7900 XTX s 24 GB GDDR6 a 7900 XT s 20 GB. Prodávat se začnou 13. prosince za (v kontextu high-endu Nvidie) příjemné ceny 999, respektive 899 dolarů. Oproti předchozí generaci je to ale více. Testy prozatím neznáme, AMD ale mluví o pohodlném 4K, a dokonce 8K hraní či spotřebě 350 wattů.

AMD zlevnilo procesory Ryzen 5000, u osmijádra 5800X je pokles až o 45 procent. Atraktivní je nyní i 5800X3D, tedy model s 3D V-Cache. Často díky tomu jde i přes vydání Ryzenů 7000 o nejvýkonnější herní procesor. Nová cena činí 9300 korun, skoro o třicet procent méně, shrnuje Cnews.cz. AMD snižuje ceny mimo jiné kvůli značnému ochlazení trhu, což mu srazilo finanční výsledky.

V OpenSSL se objevily dvě zranitelnosti z ranku vysoká, týká se to verze 3.0.0 a výše. Útočníci mohou vytvořit certifikát a způsobit pád aplikace. K dispozici jsou opravy. NÚKIB vydal upozornění.





Rusové z tamních největších obchodů s elektronikou vykupují počítačové komponenty. Web Cnews.ru píše, že prodeje výrazně vzrostly s tím, jak se lidé snaží rychle upgradovat nebo nakoupit komponenty na opravy a podobně. Ze země se kvůli invazi stáhli prodejci. Nový hardware se ale koupit dá, řeší se šedým dovozem. Často je ale výrazně dražší.

Ookla začala zobrazovat žebříček měst s nejrychlejším internetem. U fixního připojení je Praha na 86. místě, v případě mobilního připojení na 51. místě. Další česká města v žebříčku nejsou.

Windows 11 běží na 15,4 procentech světových počítačů. Desítky jsou stále na více než 70 procentech a jejich podíl klesá jen pomalu.

Apple v posledním fiskálním roce dosáhl na tržby 316 miliard dolarů, meziročně o osm procent více. Čistý zisk udělal 99,8 miliardy dolarů. Apple má mimo jiné 825 milionů předplatných svých online služeb.

Intel naopak nadále pozoruje propady. Ve třetím čtvrtletí tržby klesly o dvacet procent na 15,3 miliardy dolarů. Zisk činil miliardu dolarů, meziročně o 85 procent méně. Klesly počítačové i serverové CPU a prognózy na konec roku jsou ještě horší.

Hetzner na svých serverech zablokoval aktivity spojené se Solanou. Ta doporučuje okamžité přesunutí nodů. Problém to znamená pro asi dvacet procent staku.

Čínský Zhaoxin představil x86 procesor s 32 jádry, jedná se o nejvýkonnější tamní procesor. Jde o model Kaisheng KH-40000 Series. Na dvousocketovou desku lze dostat 64 jader. Došlo také k upgradu modelu KX-6000 na KX-6000G, který má integrovanou grafiku GlenFly. Zhaoxin je x86 alternativou k Intelu a AMD, více v našem rozhovoru.

Mezi největšími cloudy posílili dva hráči. Oracle Cloud se podle Gartneru dostal mezi vizionáře a Huawei Cloud se v žebříčku objevil poprvé. AWS, Azure a Google nadále vládnou. Oracle Cloud postupně získává větší podíl.

PlayStation VR 2 vyjde na 599,99 eur, tedy skoro patnáct tisíc korun. Při normálních cenách je to více, než kolik stojí PlayStation 5. Předobjednávky startují 15. listopadu, na trh systém zamíří 22. února. V balení budou sluchátka a dva ovladače společně s hrou Horizon: Call of the Mountain. Ze začátku bude k dispozici dvacet her.

Ness má nového majitele, sto procent získává investiční skupina KKR. Prodejcem je The Rohatyn Group, výše transakce nebyla zveřejněna.

Google v Chrome 110 odstraní podporu JPEG XL. Firma uvádí, že není obecný zájem v experimentování s tímto formátem pokračovat, nemá dostatek výhod nebo že odstranění kódu zjednoduší udržování Chromu.