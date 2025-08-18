Od Googlu miliardu, od Seznamu či Facebooku stovky milionů. Vydavatelé řekli, kolik chtějí za úryvky svého obsahu

Do rozpočtů českých médií by za rok 2025 mělo od vyhledávačů, sociálních sítí či agregátorů zpráv připutovat několik miliard korun. Počítá s tím alespoň Správce licenčních práv vydavatelů (SLPV), kolektivní správce, kterého si tuzemské vydavatelské domy zřídily, aby je v boji o peníze zastupoval (společnost Internet Info, vydavatel Lupy, je členem organizace, pozn. redakce).
Částky vyplývají z návrhu sazebníku pro rok 2025, který SLPV zveřejnil na svém webu. V materiálu popisuje, jak konkrétně chce výši licenčních poplatků vypočítávat. Právo je požadovat dala médiím novela autorského zákona, potažmo evropská směrnice (2019/790), která zpoplatnila používání úryvků z mediálních výstupů (tzv. snippetů) s výjimkou jednotlivých slov nebo velmi krátkých úryvků.
Ačkoli česká novela zákona platí už od začátku roku 2023, zdejší vydavatelé se přes dva roky nemohli na způsobu vybírání poplatků a mechanismu jejich rozdělování mezi jednotlivá média dohodnout. SLPV tak začal oficiálně jako kolektivní správce fungovat až od letošního března.
Po dalších pěti měsících zveřejnil návrh svého sazebníku. Licenční poplatky hodlá požadovat po třech kategoriích online služeb: agregátorech obsahu, vyhledávačích a sociálních sítích. Výši poplatku přitom odvozuje od celkových ročních výnosů těchto služeb, vynásobených tzv. koeficientem nositelů práv (K).
Toto číslo podle SLPV „… zohledňuje počet nositelů práv, pro které kolektivní správce vykonává kolektivní správu ve vztahu k užití jejich tiskových publikací službou agregátoru obsahu tiskových publikací, zásah těchto tiskových publikací ve vztahu k veřejnosti, a úsilí vynaložené vydavatelem na pořízení obsahu tiskové publikace…“
Pro rok 2025 správce navrhuje stanovit hodnotu koeficientu na 0,83. Ve vzorcích pro výpočet poplatku touto konstantou obvykle násobí výnosy a z výsledné cifry pak počítá procento, které má dotyčná služba vydavatelům platit.
Internetové agregátory tak mají podle návrhu hradit čtvrtinu z 83 % svého ročního výnosu. Vzorec pro výpočet konkrétně vypadá takto: O = 25 % z (V x K), kde O je odměna (licenční poplatek), V je roční výnos služby v ČR a K je zmíněný koeficient. Pokud by tedy agregátor měl roční výnosy například 1 milion Kč, měl by vydavatelům za rok zaplatit 207 500 Kč. Sazebník obsahuje ale i tzv. minimální platbu, která má být 6500 Kč za použití úryvků z jednoho média.
Miliarda od Googlu
U vyhledávačů vzorec bere v úvahu jejich podíl na trhu. Licenční poplatek tak počítá z celkového výnosu vyhledávačů na českém trhu (Cv) vynásobenou jejich podílem a zmíněným koeficientem K. Z této částky si mají vydavatelé účtovat 10 %.
Z jakých dat o výnosech SLPV vychází? Celkové výnosy bere z Výzkumu inzertních výkonů, který provozuje Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR). Data o podílech jednotlivých vyhledávačů má dodávat rovněž SPIR, který provozuje také měření návštěvnosti Netmonitor.
Pro hrubou představu, kolik se správce chystá od vyhledávačů vybrat, můžeme vyjít z dat za loňský rok. Podle výzkumu inzertních výkonů se v roce 2024 v kategorii Search v ČR protočilo celkem 16 541 534 000 Kč. Z této částky by vyhledávače měly platit celkem 1 372 947 322 Kč za rok.
Čísla o podílech výnosů jednotlivých vyhledávačů ale veřejně dostupná nejsou. Není ani jasné, zda SLPV do výnosů nezapočítává i další příjmy. Na dotazy Lupy to organizace odmítla upřesnit. „Podklady pro stanovení tržních podílů jednotlivých vyhledávačů jsou určené pro jednání s platformami, kterých se týkají stanovené odměny,“ odpověděl výkonný ředitel správce Michal Holas.
Velmi orientačně se tak dá vycházet z podílů na návštěvnosti, které uvádí služba StatCounter. Podle té má Google v Česku podíl 82,51 %, Seznam.cz 12,61 % a třetí Bing 2,83 %. Pokud pro hrubý odhad přijmeme premisu, že podíl na návštěvnosti je stejný jako podíl na výnosech, měl by Google zaplatit ročně cca 1,1 miliardy Kč, Seznam.cz asi 173 milionů Kč a Bing necelých 39 milionů Kč.
„Obecně lze uvést, že údaje ze služby StatCounter lze použít pouze orientačně, neboť na menších trzích je tato služba z povahy jejího fungování zatížena velkou chybou. Důležité je také rozlišovat tržní podíly z pohledu návštěvnosti vyhledávačů a tržní podíly z pohledu jejich celkových výnosů na trhu vyhledávání. Při stanovování podílů je proto potřeba využít i jiné zdroje dat. Je však zcela správné předpokládat, že vyhledávač Google bude představovat v České republice tržní podíl vysoko nad 50 %, zatímco ostatní vyhledávače se budou pohybovat pod touto hranicí,“ dodává k této konstrukci Holas.
Stovky milionů od Mety
U sociálních sítí chce organizace stanovovat výši poplatku jako 10 % z ročního výnosu sociální sítě v Česku vynásobeného koeficientem K, vzorec tedy zní: O = 10 % z (V x K).
Zjistit důvěryhodná čísla o výnosech jednotlivých sociálních sítí v Česku je ještě složitější než u vyhledávačů. Ani v tomto případě nechce být SLPV sdílný a informace, ze kterých při stanovování poplatků vychází, odmítá zveřejňovat.
Minimální částky, které by měly sociální sítě platit, se ale odvodit dají. Sazebník totiž obsahuje tzv. minimální autorskou odměnu, kterou stanovuje jako 20 Kč za jednoho aktivního příjemce služby sociální sítě v České republice měsíčně.
Z dat, která kvůli nařízení o digitálních službách (Digital Services Act, DSA) zveřejnila společnost Meta, víme, že Facebook za podzim 2024 vykázal v ČR 6,5 milionů aktivních uživatelů měsíčně (MAU). Podle vzorce by tedy měl českým médiím zaplatit minimálně 130 milionů Kč za rok. A dalších nejméně 118 milionů Kč by Meta měla zaplatit za Instagram.
TikTok v ČR v loňském roce vykázal 2,1 milionu aktivních uživatelů za měsíc, takže by měl českým médiím podle sazebníku platit nejméně 42 milionů Kč.
Kdo zaplatí?
Sazebník SLPV má začít platit od 1. září 2025. Je samozřejmě otázka, jak se k požadavkům vydavatelů jednotlivé služby postaví. Na dotaz, zda už organizace s někým konkrétně jedná, odpovídá Holas vyhýbavě:
„Jako kolektivní správce jsme vázáni postupy stanovenými v autorském zákoně, které musíme respektovat, přestože bychom vůči platformám rádi postupovali mnohem rychleji. V průběhu letošního roku se podařilo SLPV získat od Ministerstva kultury oprávnění k výkonu kolektivní správy. Teprve tímto okamžikem se ze spolku SLPV stal skutečný kolektivní správce, který může vůči platformám začít formálně postupovat. Prvním takovým formálním krokem je zveřejnění sazebníku a nyní se nacházíme v procesu jeho formálního přijímání.“
Konkrétní nechce být ani u otázky na případný postup, kdyby některá z platofrem odmítla licenční smlouvu uzavřít.
„Z taktických důvodů SLPV nemůže veřejně komentovat své plány, které bude uplatňovat při různých scénářích vyvolaných postupem ze strany platforem. Je však zjevné, že další kroky SLPV budou odvislé i od toho, jak vstřícný přístup jednotlivé platformy zvolí při naplňování své zákonné povinnosti hradit vydavatelům tiskových publikací spravedlivou odměnu. Za nešťastný považujeme v minulosti zvolený postup platforem Google a Meta, které se v reakci na přijetí novely autorského zákona pokusily odstraněním snippetů účelově vyhnout hrazení odměny vydavatelům,“ říká Holas.
Google a Meta přestaly snippety zobrazovat na konci roku 2022, tedy ještě předtím, než novela autorského zákona vstoupila v platnost. Firmy argumentovaly mimo jiné tím, že norma jde za rámec evropské směrnice. Čeští zákonodárci skutečně do zákona přijali například pozměňovací návrh poslance Jana Laciny (STAN), který platformám zakazoval zobrazování snippetů omezovat, pokud se s vydavateli na platbách nedohodnou.
Bude zajímavé sledovat, jak se velké online firmy k poplatkům postaví. Z pohledu globálních společností nejde určitě o částky likvidační. I když: SLPV nebude po platformách požadovat jen poplatky za letošní rok (v budoucno každý rok zvýšené o inflaci), ale také za dva roky předchozí, tedy od roku 2023, kdy novela autorského zákona začala platit.
„Budeme požadovat úhradu odměn za celé období platnosti novely autorského zákona, tedy v souladu se zákonem,“ potvrdil Lupě Holas.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem