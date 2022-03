Omezování online služeb kvůli invazi na Ukrajinu, BBC na dark webu a hacknutý Samsung

Google v YouTube zablokoval Echo Moskvy. Эхо Москвы samozřejmě blokuje i Putin, ale tam je to pochopitelné, odmítá se podřídit a šíří pravdivé informace. Proč ale totéž udělal Google, jasné není. O několik dní později YouTube ruskou stanici zase odblokoval.

Facebook celosvětově omezí šíření ruských státních médií. Odkazy na tato média zároveň označí. V EU a na Ukrajině navíc blokuje přístup k RT (Russia Today) a Sputniku. Jde o praktické řešení s omezením šíření, které nevyžaduje kompletní smazání.

Recenze na ruské podniky na Google Mapách zaplavily informace o válce na Ukrajině. Stejně rychle, jako se objevily, ale také začaly mizet. Viz též The fight to combat Russian misinformation via Google restaurant reviews. O pár dní později Google a Tripadvisor znemožnily vkládat recenze v Rusku, Bělorusku a na Ukrajině. Důvodem je právě to, že byly používány jako prostředek k informování tamních obyvatel o tom, co se skutečně děje.

TELEgraficky

Děravý GitLab ■ hoppscotch.io ■ LinkedIn koupil Oribi ■ Morbius ■ AppLovin kupuje Wurl za 320 M$ ■ iOS QEMU ■ Cloud Hypervisor 22.0 je venku ■ CPU-Z 2.00 je venku ■ OutLine Edit 3 pro MAC je venku ■ OpenSSH 8.9 je venku ■ Bypass Paywalls ■ RIP Outline.com ■ Microsoft dokončil akvizici Nuance ■ Fast Flood ■ Heardle

WEBDESIGN, INTERNET

Google dočasně omezil živá data na Mapách Google na Ukrajině. Při zahájení invaze se ukázalo, že si ruští vojáci nevypínají mobily a bylo možné vidět jejich postup. Navigace také naváděla, jak objíždět zátarasy.

Namecheap ukončil služby pro ruské zákazníky s ohledem na „válečné zločiny“ páchané ruskou vládou. Výjimku mají protirežimní média, protesty a Rusové nežijící v Rusku.

Několik dní poté, co měl být Sputnik v Evropě zablokován, je stále ve Zprávách Google. Ačkoliv je nařízením Evropské unie blokován spolu s RT (Russia Today). Kdy se Google začne opravdu vážně zabývat tím, co už roky způsobuje?

Je na eBay na prodej tank z Ukrajiny za 400 tisíc USD? Pokud uvěříte „screenshotu“ na sociálních sítích, tak pak by to vypadalo, že ano. Jenže, jak upozorňuje například Snopes, tak je to klasický fake.

BBC News má zrcadlo na „dark webu“ přístupné přes Tor. Užitečný krok v okamžiku, kdy Rusko zasahuje proti médiím a omezuje šíření informací:

BBC News in Ukrainian: https://www.bbcweb3hytmzhn5d532ow­bu6oqadra5z3ar726vq5kgwwn6au­cdccrad.onion/ukrainian

BBC News in Russian: https://www.bbcweb3hytmzhn5d532ow­bu6oqadra5z3ar726vq5kgwwn6au­cdccrad.onion/russian

BBC News internationally:

https://www.bbcweb3hytmzhn5d532ow­bu6oqadra5z3ar726vq5kgwwn6au­cdccrad.onion

Klasické BBC News:

https://www.bbcnewsd73hkzno2i­ni43t4gblxvycyac5aw4gnv7t2rccij­h7745uqd.onion/

BitTorrent kraluje internetovému upstreamu. V opačném směru ale zájem padá. 53,72 % celosvětových přenosů je video, 12,69 % jsou sociální sítě. Ve videu vládne YouTube, Netflix, Facebook Video a TikTok.

HARDWARE

Fitbit stahuje chytré hodinky Ionic. U modelů prodávaných a (vyráběných) od roku 2017 do roku 2020 se může přehřívat baterie a popálit nositele.

HTC pracuje na telefonu zaměřeném na metaverzum. Dost to připomíná všechny ty různorodé minulé pokusy telefonů snažících se těžit z popularity určité věci, včetně přidávaných tlačítek. Bude to mít pochopitelně stejný dopad jako předchozí pokusy. Včetně „blockchain“ telefonů od HTC.

Retro-gaming konzole postavená na Raspberry Pi. Vyjde vás tak na 100 USD, tedy alespoň tak to píší v Building a retro-gaming super-console with $100 and a Raspberry Pi: 2022 edition.

Razer má klávesnici s analogovými optickými spínači, které mohou fungovat prakticky jako miniaturní joystick.

Kompletní rozebrání SONY A1 je velmi zajímavý pohled na to, jak složité to je u tak zdánlivě jednoduché „černé skříňky“ v podobě digitálního fotoaparátu.

SOFTWARE

Herní streaming Amazon Luna byl spuštěn v USA. Nabízí hry zdarma pro členy Prime a integraci s Twitchem. Službu Amazon oznámil na podzim 2020 a od té doby byla přístupná pouze na pozvánky.

Metaversum Sandbox dosáhl dvou milionů uživatelů. Nečekejte ale něco realistického – jde o jeden z mnoha „klonů“ Minecraftu. A samozřejmě se snaží vézt se na vlně NFT a blockchainu. Chcete-li si vyzkoušet, tak na register.sandbox.game.

Apple nově ukazuje Krym jako součást Ukrajiny. Tedy pokud nejste v Rusku. Od roku 2019 přitom Krym Apple ukazoval jako nezávislý region, ale ne pro ty, co tam žijí. Těžko říct, jak podobné komedie nazvat.

Thajská reklama na hru Elden Ring:

Apple, Google, Mozilla a Microsoft chtějí zlepšit interoperabilitu a uživatelské prostředí svých webových prohlížečů. U Applu to můžete chápat jako jednu ze snah, jak napravit strmě padající reputaci a oblibu Safari. Nový benchmark Interop 2022 ale v každém případě může být užitečný. Pokud doufáte v otevření jiným prohlížečům na iPhone/iPadu, tak ale spíš nedoufejte.

Hry v Xbox Cloud Gaming bude možné hrát myší a klávesnicí. Jde o dost zásadní změnu, protože herní cloud od Microsoftu prozatím podporuje pouze gamepad.

Nová mapa pro Doom II. One Humanity si musíte koupit za 5 eur, peníze půjdou Červenému kříži na podporu Ukrajiny.

Chtěli jste si zahrát na Roland SH-101 syntetizéru? Můžete na webu. A vedle SH-101 je tam ještě TB-303 a TR-808.

Google Dokumenty nově umí „pageless“ formát. Přepnutím v nastavení získáte dokument bez stránkových předělů a se třemi možnostmi šířky. Detaily též v Unleash collaboration with new experiences in Google Workspace a Change a document’s page setup: pages or pageless.

MARKETING A KOMUNIKACE

Google v Rusku stopl prodej veškeré reklamy – ve vyhledávání, na YouTube a u partnerů. Již dříve totéž udělal Twitter a Snap.

Nová zpráva ukazuje, že Tesla je v oblasti klimatu naprostou ostudou. A pokud vás toto téma zajímá, tak Microsoft je špička. Detaily v ROAD TO ZERO EMISSIONS.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Americké sankce zasáhly i šéfa služby VKontakte Vladimira Kiryenka. Ten je spojencem Putina a do čela největší ruské sociální sítě se dostal poté, co byl zakladatel Pavel Durov z šéfovské pozice odstraněn. Kompletní přehled sankci z 22. února viz U.S. Treasury Imposes Immediate Economic Costs in Response to Actions in the Donetsk and Luhansk Regions.

Člen ransomware gangu Conti zveřejnil záznamy vnitřní komunikace poté, co se Conti přiklonili na stranu Ruska proti Ukrajině.

Nesmějí to dělat, ale aplikace na iPhonech stejně prodávají geolokační data. Praktická ukázka toho, že když něco dáte do „Pravidel“ a neexistuje možnost, jak to vymáhat (a kontrolovat), tak je to jen gesto nebo snaha vylepšit si PR.

Google od konce května zpřísní přihlašování. Neumožní už přihlášení přes aplikaci třetí strany pouze s pomocí jména a hesla.

Data a zdrojové kódy z údajného hacku Samsungu jsou online. Zveřejnili je Lapsus$ (ti samí, kteří stojí za hacknutím firmy NVIDIA) a jde o 190 GB. Pokud se pravost dat potvrdí, bude to pro Samsung nepříjemné – hlavní součástí jsou zdrojové kódy řady bezpečnostních funkčností.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Válka na Ukrajině se přesunula i na TikTok. Ruská propagandistická mašina tam jede naplno. Čína jím v tom ale asi těžko bude bránit, je to jejich spojenec.

r/Russia na redditu skončilo v karanténě kvůli dezinformacím. Odstraněn byl i moderátor a v karanténě je i r/RussiaPolitics.

Instagram TV definitivně končí už v polovině března. Od začátku to byl nepovedený experiment Facebooku. Převálcovaly jej nejprve Příběhy/Stories a později i Reels, které teď Meta považuje za budoucnost všeho.

Campus od Facebooku končí. Sociální síť určenou pouze pro studenty Facebook spustil na podzim 2020. Vytvořil izolovaný prostor uvnitř Facebooku přístupný pouze pro ty .edu e-maily. Jinak než koncem to každopádně dopadnout nemohlo.

Rusko zablokovalo Facebook za 26 případů „diskriminace ruských médií a informačních zdrojů“ od října 2020. Realita je, že režim zásadně potřebuje omezit šíření informací o válce, kterou občanům podává zcela jinak.

Rusko zablokovalo i Twitter a YouTube. Oznámil to tamní cenzurní úřad Roskomnadzor. Loni byl Twitter pouze omezován a zpomalován, ale poté, co vyhověl Rusku s mazáním požadovaných informací, byla omezení částečně odstraněna. Zůstalo jen zpomalování na mobilních zařízeních.

Facebook Gaming je zaplaveno spamem a pirátským obsahem. Pro druhou nejpoužívanější herní platformu to není dobrá reklama. Podle CrowdTangle se navíc obvyklým herním celebritám na platformě vůbec nedaří.

Twitter testuje palec dolů, nelíbí. Tedy po vzoru Redditu tomu říkají downvote a lze to uplatňovat jenom u odpovědí na tweety. Dáte tím najevo, že se vám nelíbí, ale tato informace se nikde nezobrazuje. Bohužel se Twitter chystá palce dolů používat pro posuzování „kvality“ komentářů.



Autor: Twitter

TikTok plánuje přidat štítky k „některým“ státem kontrolovaným médiím. Důvodem je ruská invaze, kterou kupodivu označili za „válku na Ukrajině“. Jak hodně se to dotkne ruské propagandy, zůstává otázkou.

MOBILNÍ APLIKACE

Instagram aplikaci pro iPad nemá. Protože je prý málo uživatelů. Zvláštní přístup.

Na Mapách od Applu se objevilo Ministerstvo fašismu místo Ministerstva obrany. Tohle se Rusku líbit nebude.



Autor: Apple

Cenzura internetu v Rusku vyvolala velký zájem o VPN. Dostaly se na špičku stahovaných aplikací v App Store.

Samsung omezoval výkon více než 10 tisíc her a aplikací. Nově slibuje nápravu, vlastníkům telefonů dá možnost omezení ovládat. Zároveň ale odmítá, že by omezoval neherní mobilní aplikace. U her tvrdí, že se to dělo, aby došlo k zachování výkonu a zároveň udržení teploty. Uživatelé nesouhlasí a upozorňují, že omezený výkon byl například i pro Microsoft Office. Co s jistotou omezeno nebylo? Aplikace testující rychlost mobilního telefonu.

STARTUPY A EKONOMIKA

Epic Games kupují hudební platformu Bandcamp. Viz též Bandcamp is Joining Epic Games.

Netflix kupuje finské Next Games, vývojáře mobilních her. Detaily i v Netflix Offer.

Spotify uzavřelo kanceláře v Moskvě. Služby směrem do Ruska nijak neomezuje, pouze potlačuje viditelnost státem vlastněného obsahu.

MetaMask, Infura a OpenSea banují uživatele z různých zemí. V odezvě na sankce vůči Rusku, ale také běžně omylem. Pro vlastníky kryptoměn (zde Ethereum) je to ale dost zásadní překvapení, protože o své „peníze“ přicházejí.

Microsoft pozastavil veškeré nové prodeje produktů a služeb v Rusku. Co přesně to znamená, není v oznámení uvedeno, ale lze předpokládat, že se jedná opravdu jenom o nové prodeje. Jak se to ale například dotkne služeb s měsíčním předplatným, uvedeno není.

Služby v Rusku v sobotu přestal poskytovat i PayPal. Po určitou dobu nicméně umožní výběry. Od středy neumožňuje zakládat nové účty.

Yandex varuje, že mu hrozí finanční krach. V Rusku jde o nejpoužívanější vyhledávač a má i další aktivity, včetně taxi služby. Ruska společnost je zalistována na NASDAQ a „sídlí“ v Nizozemsku.

Low-Code / No-Code (LCNC) je rychle se rozvíjející průmyslové odvětví s řadou začínajících firem a několika většími společnostmi. Užitečný přehled v The Low-Code / No-Code Ecosystem či na NoCodeList a NoCode.tech.

