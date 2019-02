 »  Osprey a Jetstream. Co nabízí Android boxy dvou velkých amerických společností?

DC in 12 V / 1,5 A (externí síťový adaptér – standard ATT EPS10)

MPEG-4 AVC single / dual / quad display až do 1080i60 / 1080p30 nebo UHD / 4K, MPEG-2, VP9, HEVC, HDR10 SMPTE ST 2084, ST 2086 „Blu-Ray“, podpora HLG

Co však pravděpodobně zůstane beze změny, je typové označení C71KW, které zapadá do číselné řady, dlouhodobě korporací používané .

Web Cord Cutters News citoval z výše zmíněné zprávy následující: Čistý zisk 49 tisíc nových klientů DirectTV NOW oproti čistým ztrátám 346 tisíc klientů v segmentu tradičního videa. Společnost se proto zaměřuje na zlepšení ziskovosti a začíná betatest nového zařízení pro streaming videa.

Pod kódovým označením Osprey se skrývá nový přístroj určený s největší pravděpodobností pro severoamerickou OTT službu DirecTV NOW. Jeho betatestování potvrdil telekomunikační gigant AT&T v pravidelné zprávě o svých hospodářských výsledcích za třetí čtvrtletí loňského roku.

Seznam podporovaných funkcí

Video

4K UHD přehrávání

podpora funkce PiP (obraz v obraze)

podpora lineárního PPV i VOD

Audio

sekundární audio a alternativní audio

Digital audio

Dolby Digital

Cloudové služby

podpora Cloud DVR

EPG

podpora nahrávání jedním stisknutím

Vyhledávání

podpora hlasového vyhledávání

podpora funkcí Smart Search

historie vyhledávání

Doporučení

aktuálně vysílané filmy

mohlo by se vám líbit…

YouTube

podporováno v základním nastavení

Po prvním spuštění přístroje probíhá základní nastavení a box je po přihlášení k Účtu Google ihned připraven k použití.

Box si vyžádá pouze volbu jazyka (vlevo) a výběr sítě Wi-Fi (vpravo), což je jeho primární připojení.

Klasické nastavení účtu Google.

Plocha Android TV

Jetstream



Přístroj nazývaný Jetstream TV Box nebo také Ematic Jetstream je přijímač s certifikovanou Android TV Operator Tier, zde ve verzi 8.1, nabízený exkluzivně v obchodní síti a na e-shopu amerického supermarketového giganta Walmart. Pod značkou Ematic ho pro Walmart vyrábí i u nás známá společnost SDMC, která na českém trhu nabízí nový box pro Sledování TV – model DV 8220.

Za základ zde slouží jiný její model, a to DV 8235. Tento konkrétní model má zakázkový dálkový ovladač osazený dedikovanými tlačítky přímého přístupu do YouTube, Netflixu a obchodu Google Play a také vybavený mikrofonem pro podporu hlasového vyhledávání.

Box dále disponuje dvěma USB porty (2.0), čtečkou TF karet, výstupem optického audia S/PDIF, HDMI výstupem 2.0b s CEC a HDCP 2.2, AV portem a 10/100M RJ45 standardním ethernetovým portem.

Firemní prezentace originálního přístroje.

A protože Walmart je, co se týče specifikace, tajemný jak hrad v Karpatech, tak alespoň základní údaje od výrobce:

podpora 4Kp60 HEVC Main-10 profilu

podpora HDR 10 a HLG HDR

podpora VP9 až do 4Kx2K@60fps

podpora duální Wi-Fi

DRM podpora: Widevine (L1) a ClearKey

Základní Hardware Označení: AGT 418 SoC: Amlogic S905X CPU: Quad 64-bit ARM Cortex-A53 až do 1,5 GHz (DVFS) GPU: Penta Core Mali-450 až do 750 MHz + (DFS) RAM: DDR3 2 GB Flash: eMMC 8 GB Operační systém Android TV™ 8.1.0 (Oreo) Root: Ne Konektivita a porty Videovýstup HDMI2.0b, AV Ethernet RJ45 Wi-Fi Duální 2,4 GHz 802.11 b/g/n + 5 GHz Bluetooth 4.0 Další rozhraní USB 2.0 x2, TF card, S/PDIF Síťový zdroj DC 5 V Přední panel IR přijímač, LED indikátor Power Multimédia Video Dekodér: H.265 10-bit 4Kx2K@60fps, H.264 AV­C/MVC 4Kx2K@30fps, VP9, AVS+, MPEG1/2/4 ASP, WMV/VC-1, RealVideo 8/9/10 Formáty: MKV, WMV, M2TS, MOV, MP4, A­VI, MPG, MPEG, DAT, VOB, FLV, 3GP, DIVX, F4V, AS­F, M2V etc. Audio Dekodér: MPEG 1 / 2 / 4, MP3, AAC / AAC+, WMA/WMA-pro, FLAC, OGG Formáty: MP3, WMA, WAV, OGG, M4A, MP4, AAC, APE, FLAC, MP1/2 etc. HDMI HDMI 2.0b, CEC, HDCP 2.2 Dedikovaná tlačítka Ano – Netflix, YouTube, Google Play Ostatní Napájení DC in 5 V / 2 A (externí síťový adaptér – místní standard) Spotřeba 8 W max. Provozní teplota 0–40 ℃ Základní příslušenství Dálkový ovladač, uživatelský manuál, externí síťový adaptér, kabel HDMI

Představení 4K boxu Jetstream



Zdroj: FCC database Jetstream – zadní panel



Zdroj: FCC database Jetstream – boční panel

Nahlížíme dovnitř

Box Jetstream po otevření krytu.

Základní deska SDMC DV 8235

Červeně označená je Wi-Fi anténa. Uprostřed pod heatsinkem se pak nachází procesor Amlogic S905X. Použité paměti jsou SanDisk a Nanya.

Dálkový ovladač a jeho funkce.

Zabudovaný Chromecast

Úvodní obrazovka (Plocha) Android TV s předinstalovaným Netflixem.

Pod volbou Play Next se skrývají již spuštěné filmy a seriály, které sem přístroj ukládá automaticky. Lze sem rovněž vložit video ručně, bez otevření, delším podržením zvolené položky v nabídce nebo EPG a aktivací volby Add to Play Next.

První start

Samotné přihlášení proběhne téměř automaticky.

Android TV a nastavení

Aplikace – Netflix a KODI

Aplikace – Emby

Aplikace – YouTube

AIDA64 a DRM Info

Beelink GT1 mini jako závěrečný bonus

O boxech značky Beelink jsme již několikrát psali. Nyní si představíme model GT1 mini, který má praktický shodný design portů jako Jetstream (až na chybějící S/PDIF), je však zhruba o dva centimetry šířky a délky menší, používá zcela jiný chipset a odlišnou specifikaci.

Předně jde o televizní box s open source Androidem, ve verzi 8.1 Oreo. Dále zde mluvíme o kombinaci USB portů ve specifikaci 2.0 i 3.0, ale hlavně o novém SoC Amlogic S905×2, nástupci populárního S905X. Stále se jedná o čtyřjádrový ARM Cortex A-53, nově však v tandemu s grafikou ARM Mali-G31 MP2, postavenou na inovativní Bifrost architektuře.

ARM tuto grafiku označuje jako „very first Ultra-Efficient GPU“ neboli „úplně první vysoce výkonnou grafiku“ další generace (spolu s Mali-G52).



Přístroj je nabízen v celkem čtyřech konfiguracích, lišících se pouze kapacitou osazených pamětí 2/32, 3/32, 4/32 a 4/64 – všechny údaje jsou v gigabajtech.

Technická specifikace

Model: GT1 MINI

Operační systém: Android

Verze: 8.1 (Oreo), 64Bit

CPU – model: Amlogic S905X2

CPU – typ: Quad Core, ARM Cortex A-53

GPU: ARM Mali G31 MP2, Quad Core, architektura Bifrost

Paměť RAM – typ: DDR4

Paměť ROM – typ: eMMC Flash

Formáty video: AVI, DAT, ISO, MKV, MP4, MPEG, RM, WMV

Formáty audio: AAC, FLAC, MP3, OGG, RM, WMA

Formáty foto: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG, TIFF

Wi-Fi: dvoupásmová, 2,4 G + 5 G, 802.11 a/b/g/n/ac

Wi-Fi anténa: interní

Bluetooth: 4.0

USB: 1× 2.0, 1× 3.0

RJ45: 10/100/1000 Mb/s

HDMI: 2.0

Ostatní rozhraní: AV, DC Power, čtečka TF karet

Podpora DLNA: Ano

Podpora hlasového vyhledávání: Ano

Napájení přístroje: Externí adaptér (místní standard)

Spotřeba: 6 W

Napájení dálkového ovladače: 2 x AAA baterie (není přiloženo)

Velikost přístroje (D × Š × V): 7,70 × 7,70 × 1,70 cm

Velikost balení (D × Š × V): 15,70 × 11,60 × 5,90 cm

Hmotnost balení: 0,388 kg

Obsah balení: 1 × TV Box, 1 × síťový adaptér, 1 × HDMI kabel, 1 × dálkový ovladač, 1 × manuál

Videokodeky a profily

MPEG-1/2/4, H.264, H.265/HEVC, VC-1 dekódování v reálném čase

H.264/AVC Base/Main/High/High10 profil @ level 5.1; až do 4Kx2K @ 75fps

H.265/HEVC Main/Main10 profile @ level 5.1 High-tier; až do 4Kx2K @ 60fps

VP9 profile 0; až do 4Kx2K @ 60fps

MPEG-1, ISO/IEC 11172–2; až do 1080P @ 60fps

MPEG-2, ISO/IEC 13818–2; SP@ML, MP@HL, až do 1080P @ 60fps

MPEG-4, ISO/IEC 14496–2; SP@L0–3, ASP@L0–5, až do 1080P @ 60fps

Dálkový ovladač s integrovaným mikrofonem a podporou hlasového vyhledávání.

Rozhraní a přípojné body přístroje.

Firemní materiály

Benchmarky

Grafické prostředí je typicky „beelinkovské“, známé z ostatních modelů této značky s operačním systémem Android, tedy třetinkově dělená hlavní obrazovka, vlevo aktuální datum, čas a místo (je-li zadáno), uprostřed přímé vstupy do aplikací a nastavení, vpravo sekce „Oblíbené“.