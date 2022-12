Panika v asijské uličce? Jak to bylo se zastavenými Binance výběry a odlivem bitcoinové likvidity

Byla to totiž právě Binance, kdo se po relativně čerstvém zatčení Bankman-Frieda postaral o druhou nejhlasitější událost tohoto týdne ve světě kryptoměn. Binance zaznamenala enormní aktivitu ve výběrech stablecoinu USD Coin neboli USDC (vedle tetheru druhý největší) z burzy a z důvodu nedostatečné rezervy likvidity na platformě musela sáhnout k dočasnému pozastavení výběrů. CZ v úterý dopoledne oznámil, že Binance registruje nárůst výběrů a že situace se zlepší, až otevřou banky v New Yorku. Slovo, zdá se, dodržel, protože burza po několikahodinové pauze obnovila zpracování žádostí o výběr USDC.

Zpráva o problémech Binance nicméně již mezitím stačila obletět média a raketově se rozšířit a vyvolat paniku. Není divu. Problémy s rezervami u největší centralizované světové platformy pro směnu kryptoměn (v měřítkách denního objemu) jsou chytlavé a po krachu FTX, do kterého byla Binance chtě nechtě částečně namočená, také potenciálně vysoce výbušné téma. Problém byl nicméně, alespoň se to tak zatím jeví, pouze technický.

Binance totiž drží většinu svých stablecoinových rezerv, což je podle údajů společnosti Nansen něco přes 11,5 miliardy dolarů, převážně ve vlastním stablecoinu BUSD (Binance USD). Je to strategický krok, ke kterému se burza uchýlila již dříve ve snaze posílit pozici vlastního produktu na úkor dominantních hráčů. V případě zvýšeného zájmu o výběry v konkurenčním produktu USDC pak nastal drobný problém. Jakékoli swapy tokenů do USDC totiž vyžadují směrování prostředků přes newyorskou banku, která ještě nebyla otevřena. Burza se tak ocitla v paralýze, kdy sice prováděla výměnu tokenů, ale nebyla kvůli protistraně schopná zpracovávat transakce.

Panické výběry se nicméně netýkaly jen USDC a dalších stablecoinů. Za poslední dva dny došlo z burzy k odlivu kryptoprostředků (různého typu) v hodnotě dvou miliard dolarů. A to už dokáže zkomplikovat život i takovému hegemonu, jako je Binance, která tvrdí, že ve všech svých peněženkách drží aktiva v hodnotě přes 60 miliard amerických dolarů. Z burzy mizí mimo stablecoiny také rekordní množství bitcoinů. Ty dokonce zaznamenaly tento týden největší jednodenní odliv v historii.

Náhoda, nebo útok? A jak si vlastně dnes Binance stojí

Vraťme se nyní na chvíli k tezi z úvodu článku. Získala pádem FTX Binance i řečí dat, nebo je to jen nepodložený pocit? Binance se po svém úspěšném rozjezdu podařilo rok 2018 zakončit necelými osmi procenty celkové nabídky bitcoinů ve svých peněženkách, což byl rozhodně úspěch. Až do současného panického úprku navzdory již déle než rok trvajícímu trendu odlivu bitcoinů z burz činil její podíl 27,5 procenta, tedy asi 595 860 BTC (asi 10,6 miliardy dolarů). Po včerejšku se nicméně tato částka snížila „jen“ na 530 221 bitcoinů. Přestože zůstatky na Binance zatím zůstávají nad hranicí 500 tisíc bitcoinů, a burza tak zatím vykazuje rostoucí trend zůstatků na platformě, jedná se o rekordní odliv za pouhých 24 hodin. Největší jednodenní změna ve výběrech bitcoinů z letošního června dosáhla jen necelých 4 %, nyní to bylo v případě Binance 6 až 7 procent.





Z burzy tak za 24 hodin zmizelo 48 983 tisíc uživatelských bitcoinů, a to v době, kdy největší konkurenti zaznamenávají naopak spíš nižší nárůsty svých bitcoinových balancí (nejvíce Coinbase Pro s nárůstem o 6124 BTC). Když si ale situaci oddálíme, získáme již poněkud jiný obrázek. Za posledních třicet dní na všechny burzy proudilo méně bitcoinů, než kolik jich odcházelo. Ztráty byly v jednotkách až desítkách tisíc (nejhorší výsledek zaznamenala Coinbase Pro s −58 416 BTC a Gemini s −57 964 BTC). Ve všeobecném marastu se našly jen tři výraznější výjimky s pozitivním trendem. Mezi nimi představuje rekordmana právě Binance s nárůstem bitcoinové bilance o 85 114 BTC. Zbylé dvě představuje OKX s 48 003 a Huobi s 26 725 BTC. Binance tedy v listopadu silně rostla na úkor zbytku trhu.

Když se vrátíme k současné situaci, z Binance navíc nemizí jen stablecoiny a BTC. Napříč ETH a ERC20 tokeny Binance zaznamenala za 24 hodin odliv za 3 miliardy dolarů. To je pro změnu největší jednodenní ztráta od června. Náhoda? Může být, ale je to přinejmenším pozoruhodné. Na Binance a jejího zakladatele neměl každopádně spadeno jen Sam Bankman-Fried. Burza dnes kontroluje přibližně 60 % spotového a derivátového objemu celého trhu, takže přerůstá přes hlavu leckomu. Její platformní token BNB, kterému se letos po většinu roku úspěšně dařilo na rozdíl od ostatních kryptoměn setrvale růst na hodnotě, a to dokonce i vůči BTC (zlom nastal až se závěrem listopadu), zase představuje jednu z mála skutečně vážnějších konkurencí Etherea (byť o poznání centralizovanější).

Pokud budeme celou situaci chápat jako nárazový stres test, zvládá jej zatím burza relativně dobře, ostatně na rozdíl od FTX se nemusela od června potýkat s kontinuálním odlivem prostředků, takže není zase tak divu. Mohlo by ale jít o něco víc? To je zatím příliš brzy soudit.