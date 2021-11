Plně autonomní auto od Applu, falešné e-maily od FBI a nejsledovanější účty na sociálních sítích

25 % nejaktivnějších uživatelů Twitteru produkuje 97 % všech tweetů. Ostatní uživatelé se pouze dívají. Vlastně nejde o nic, co by nebylo běžné i na ostatních sociálních sítích. Byť tady jde o data z USA, ani v jiných zemích to nebude příliš jinak. Detaily v The Behaviors and Attitudes of U.S. Adults on Twitter.

Studie: hraní videoher pozitivně koreluje s duševní pohodou. A to se prozatím dost hodně řešil přesný opak – že hry nepůsobí příliš dobře.

Plně autonomní auto od Applu by mělo být dostupné v roce 2025. Přišel s tím Bloomberg, takže je velmi nejasné, jak hodně tomu lze věřit. Jisté je, že se Apple problému věnuje od roku 2014. Podle Bloombergu by navíc mělo jít opravdu o plně autonomní auto, tedy bez účasti člověka při jízdě. Via Apple Working Toward Fully Autonomous Car With No Steering Wheel or Pedals, Aiming to Launch in 2025 a Apple car: Mass production is likely from 2024.

Celosvětový výpadek serverů Tesly znemožnil lidem dostat se do aut. Dost dobrý důvod se nespoléhat na to, že auto odemknete telefonem, a mít po ruce klíč.

TELEgraficky

Twitter koupil Threader ■ scrcpy ■ Ruined King ■ Lighthouse 9.0 ■ Layout patterns ■ Oh My Zsh pro mac OS ■ Pacifist 4.0 je venku ■ Macro by Camera+ ■ Flipkart kupuje SastaSundar ■ A Dozens Eggs, natočeno na iPhone 13 ■ Mmhmm koupili Macro ■ Medium koupili Knowable ■ Spotify koupili Findaway ■ box64

WEBDESIGN, INTERNET

Celosvětový výpadek Spotify (v úterý) se projevoval ukončením přehrávání po pár sekundách a při restartu se už nebylo možné do Spotify dostat vůbec. „Spotify down“ zaplavilo tradičně Twitter a velmi rychle se začalo projevovat i na různorodých Down Detector službách. Důvodem výpadku se nakonec ukázaly být cloudové služby od Googlu, viz Spotify, Discord, and others are coming back online after a brief Google Cloud outage.

Netflix nově zveřejňuje žebříčky seriálů a filmů. Bohužel pouze TOP 10 a pouze „anglické“ a „neanglické“. Kritériem srovnání je počet hodin strávených sledováním. Najdete na top10.netflix.com a dozvíte se tam i něco málo o popularitě titulů v určitých zemích.

Open Connect je vlastní CDN Netflixu. Zahrnuje 17 tisíc serverů ve 158 zemích, firma ji buduje od roku 2012 a využívá v ní vlastní hardware. To pro představu, kdybyste se chtěli pustit do „příštího Netflixu“.

Přestat používat AMP? Search Engine Land do toho jde. Ve Why we’re turning off AMP pages at Search Engine Land uvádí dost dobrých důvodů, proč byste do toho měli jít taky. Nakonec když to již dříve udělali ve Washington Postu, tak asi věděli, proč to dělají.

HARDWARE

Právo na opravu? Od roku 2022 Apple umožní uživatelům provádět domácí opravy iPhonů i Maců. „Self Service Repair“ program bude spuštěn od příštího roku pro iPhone 12 a 13 a později i pro M1 Mac počítače. Jak ale Apple's Self Service Repair answers critics, doesn't help users říká, je to reakce na kritiku, ale pro uživatele to pomoc není.

Studie naznačuje, že program samoobslužných oprav využije pouze „malý zlomek“ uživatelů iPhonu. Navíc velmi málo z nich sáhne k opravě, aby oddálili pořízení nového telefonu. Zajímavé zjištění je, že životnost baterie má větší vliv než displej (14% má nepoužitelnou baterii, 6 % nepoužitelný displej, 12 % poškozený displej, ale nebrání to používání).

Japonský výrobce toustovačů se pustil do výroby telefonů. Balmuda Phone je rozhodně vzhledově originální, ale toust vám (snad) nevyrobí. Via A Japanese toaster company makes the most unique Android phone of the year.

SOFTWARE

MacOS Monterey trápí zásadními úniky paměti. Už se přišlo na příčinu a je to zajímavá ukázka toho, jak složité to v dnešních systémech může být. Na vině je funkce přístupnosti umožňující větší a jinak barevná ukazovátka myši. Při každé změně (třeba z běžné šipky na textový kurzor) dojde k úniku paměti v aplikaci, kterou právě používáte. Dočasné řešení je snadné, nepoužívat tuto vychytávku. Detaily v Monterey’s memory leak and how to avoid it.

RPG New World od Amazonu má další problém a hra byla odstavena. Chyba umožňovala duplikovat předměty a její masivní zneužívání začalo likvidovat herní ekonomiku.

Microsoft zablokuje Firefoxu možnost obejít vynucené otevírání v Edge ve Windows 11. Viz Microsoft blocks EdgeDeflector to force Windows 11 users into Edge a Microsoft Calls Firefox’s Browser Workaround “Improper,” Will Block It.

Tim Sweeney: Google je „šílený“ a „Apple musí být zastaven“. Mimo to volá po jednom obchodu s aplikacemi, kde by bylo možné koupit cokoliv. Na Googlu mu vadí systém poplatků a na Applu nucené nakupování i placení skrz App Store.

Využívat x64 emulaci na ARM zařízeních s Windows jedině po aktualizaci na Windows 11. Do Windows 10 se nedostane.

MARKETING A KOMUNIKACE

Google Ads už nejsou pro malé firmy. Pokud se s útratou za inzerci nedostanete přes 3000 USD, zásadně klesá efektivnost a tím i návratnost. Důvodů je řada, ale podle rozboru je tím hlavním prostě Google. Chce více peněz a doplácí na to jeho zákazníci, inzerenti.

Strach Meta z úniku informací vede k omezením uvnitř firmy. Včetně toho, že již hotové a schválené přednášky jsou rušeny. Novinkou je i program pojmenovaný „Deštník integrity“, který má zabránit únikům informací.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Chyba na webu FBI umožnila rozeslat tisícovky podvodných e-mailů tvářících se, jako by pocházely od FBI. V českých médiích o tom vycházejí nesmysly tvrdící, že Hackeři pronikli do schránky FBI, a navrch označující Spamhaus za někoho, kdo se „zabývá kybernetickými hrozbami“. Založené je to na FBI’s Email System Compromised od Bloombergu, kde tradičně platí, že této agentuře nelze v otázce kyberbezpečnosti moc věřit, protože dlouhodobě vydává nesmysly.

IAB Europe porušuje GDPR. Vyskakovací okna „se souhlasem“ jsou nezákonná. Na základě materiálů od IAB Europe je přitom používá Google i další technologické společnosti.

Starší verze macOS dostávají bezpečnostní záplavy pozdě, pokud vůbec. Možná dobrý důvod přemýšlet nad aktualizací, pokud používáte cokoliv před Big Sur či Monterey.

Žalovali dva bloggery za „hack“ v podobě otevření odkazu, který jim poslali. Město Fullerton v Kalifornii nakonec za tuto prazvláštní snahu zaplatí 350 tisíc dolarů.

Bezpečnostní kamery od Eufy ukazovaly živý obraz cizím lidem. Podle Eufy šlo o chybu v software.

Amazon shromáždil obrovské množství citlivých osobních údajů o svých zákaznících. Interní dokumenty odhalují vybudování lobbistického kolosu, který ve dvou desítkách států USA zničil legislativu usilující o to, aby spotřebitelé měli větší kontrolu nad svými údaji.

Deepfakes prozatím žádnou politickou apokalypsu nevyvolaly a na volbách se neprojevily. Plyne to z čerstvé analýzy od MIT. Detaily též v Deepfakes Maybe Not Quite the Political Apocalypse We Feared, MIT Researchers Find.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Twitter (konečně) přestane automaticky obnovovat timeline. Takže pokud zrovna něco čtete nebo chcete udělat, tak vám to náhle nezmizí.

Instagram Live umožní přelepku pro placení tvůrcům. Prozatím ale pouze v USA, pro tvůrce 18+ a s 10000+ sledujícími. Viz též Instagram Partner Monetization Policies.

Instagram chce ověření pomocí videoselfie u účtů, které podezírá, že jsou bot. Tradičně ale platí, že pro Meta (Facebok) jsou podobné věci velmi cenným biometrickým materiálem. Více v Instagram asks suspected bots to verify themselves with video selfies.

Threads od Instagramu skončí na konci prosince 2021. Samostatnou (a zbytečnou) aplikaci pro posílání zpráv Instagram uvedl v roce 2019 čerstvě poté, co zrušil Direct, aplikaci sloužící původně stejnému účelu. Threads mířil pouze na „Close Friends“ skupinu, kterou si můžete na Instagramu udržovat. Později Instagram toto omezení zrušil, ale ani to nevedlo k tomu, že by Threads byl používaný.

Které účty mají na Facebooku, YouTube, TikToku, Instagramu a Twitteru nejvíce sledujících? Byť tedy jde pouze o první tři, ale pro představu, jak velké jsou jednotlivé sociální sítě, je to velmi dobré. Včetně toho, jak hodně přestal Facebook být zajímavý a jak silnou pozici má Instagram. Nebo také o tom, že TikTok má zcela jiné hvězdy než ostatní sítě. Při pohledu na TOP 50 navíc zjistíte, že skoro polovina pochází z USA. Následuje Indie.

Facebook rozdává peníze tvůrcům ve snaze konkurovat službě Clubhouse. Jde mu o to, aby využívali Live Audio Rooms, které Facebook nedávno přidal. A rozdává i desítky tisíc dolarů.

Ideální počet hashtagů na Instagramu? Dvacet pro dosah, třicet pro zapojení. Samozřejmě stále platí, že musí být relevantní a cílené.

Adam Mosseri měl zablokovaný účet na Instagramu. Někdo využil označení uživatele za zemřelého a Instagram bez ověřování prostě účet zablokoval. Jde přitom o dlouhodobě zneužívaný způsob, jak škodit, se kterým Instagram (ale ani Facebook) dlouhodobě nic nedělá. Navíc nedokáže ochránit ani účet vlastního šéfa. Viz též Scammer Convinced Instagram That Its Top Executive Was Dead.

Dva roky stačily TikToku, aby v USA v GenZ překonal Instagram i Snapchat. Detaily v New Survey Underlines TikTok's Rise Versus Instagram as the App of Choice Among Teen users.

Čerstvá analýza předpovídá, že TikTok překročí 1,5 miliardy uživatelů v roce 2022.

MOBILNÍ APLIKACE

Apple Podcasts na App Store náhle zásadně získaly na popularitě. Což je s ohledem na nepovedenou a problematickou aplikaci zvláštní. Vysvětlení je prosté, Apple zmanipuloval uživatele k hodnocení aplikace. Výzvu ale uživatelé pochopili jako hodnocení konkrétního podcastu. Dobrý důvod k tomu, proč nemůžete hodnocení v App Store věřit. A pokud byste o tom pochybovali, tak si projděte slovní recenze.

STARTUPY A EKONOMIKA

Huawei se pokouší obejít sankce licencováním telefonů partnerům. Mělo by mu to umožnit nákup komponent, které nemůže získat, protože tomu brání sankce. Pracovali na tom několik měsíců.

Apple popírá, že by reklamu na aplikace z App Store nakupoval „tajně“. Tvrdí, že o tom s tvůrci aplikací komunikuji a že to mnozí oceňují. Otázkou zůstává, proč to jiným vadí a nevěděli o tom.

Grammarly získalo investici 200 milionů dolarů při 13miliardovém ocenění. Sází na AI, které z nás udělá lepší autory.

The NFT Bay nabízí 19,5 terabajtu „upirátěných“ NFT přes torrenty. Povedená ukázka toho, že zaplacením z NFT nezískáte ani původní dílo, ani reálný důkaz, že něco vlastníte.

INFOGRAFIKY

Hootsuite na základě 18 tisíc odpovědí nastiňuje klíčové trendy v marketingu sociálních médií pro rok 2022. Více v Social Trends 2022.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.