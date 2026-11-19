Bývalý uranový důl Bytíz, označovaný jako šachta číslo 11A, patřil k nejhlubším a nejvýznamnějším dolům příbramského uranového revíru. Nachází se asi čtyři kilometry východně od Příbrami, v blízkosti obce Dubenec, a v letech 1953 až 1991 sloužil k těžbě vysoce kvalitní uranové rudy pro Sovětský svaz. Dnes jde o jednu z rezivě vyhlížejících konstrukcí, které lze vidět třeba z dálnice D4. Právě její část nyní pokrývá mobilní signálem, na vrchu těžební věže je umístěn vysílač T-Mobilu. Podívat se na něj můžete v naší galerii.
Bytíz byla jedna z nejhlubších šachet v Česku, hloubka jámy činila více než jeden a půl kilometru. Vytěžilo se odsud přes 11 tisíc tun uranu z celkových skoro 49 tisíc tun v celém příbramském revíru.
Místo má složitou historii. Jen několik set metrů od šachty stál Nápravně pracovní tábor Bytíz. V 50. letech zde bylo internováno několik tisíc politických vězňů jako byli duchovní, skauti, kulaci nebo vojáci západního odboje.
Z dolu je dnes vidět hlavně těžní věž vysoká 46,6 metru. Lézt na ní není nic příjemného, jde o soustavu žebříků, schodů a plošin, u nichž chybí nějaké “odstínění” od pocitu, že visíte ve vzduchu.
T-Mobile má nahoře umístěných šest antén, přes které vysílá signál do tří sektorů, a to na frekvencích LTE a GSM (800 a 1 800 MHz) a 5G (700 a 2 100 MHz). Rádius pokrytí zahrnuje Bytíz, Dubenec a dálnici D4. Vysílač funguje od roku 2015.
Konektivitu zajišťuje mikrovlnný spoj. Záložní baterie nebo síťové technologie jsou umístěny v boudě pod konstrukcí. Celý areál bývalých dolů je střežen.
U Příbrami jsme šplhali také na netradiční vysílač bývalého dolu Rudolfka, galerii a detaily najdete zde. Na Lupě se také můžete podívat na vysílač T-Mobilu, který se maskuje jako falešné komíny na paneláku. Dále představili provizorní vysílač tohoto operátora, který funguje v provizoriu, a to několik let. Zajímavá jsou i instalace na Paláci Merkur v Praze či na nejníže postavené rozhledně v Česku. Operátor rovněž schovává BTSky do věží kostelů. Jeden je třeba Náměstí Jiřího z Poděbrad a druhý v balizice na Náměstí Míru. A zde je druhý nejstarší vysílač T-Mobilu vůbec.
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