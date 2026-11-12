Pračku stěhoval jeřábem a bydlí pod anténami. Podívejte se unikátní vysílač u Příbrami, vznikl z bývalého dolu

V okolí Příbrami se nachází poměrně rozsáhlá infrastruktura bývalých dolů, která se postupně zapracovává do okolní výstavby a nachází nové užití. Jedním z nápadných míst je bývalý důl Rudolfka, dříve známý také jako důl Štefánik a 25. února.
Důl byl založen byl v roce 1878 a těžila se v něm hlavně olověná, zinková a stříbrná ruda. Velká část kulek pro Rakousko-Uhersko pocházela odsud. Těžba z šachty hluboké asi 1,2 kilometru byla zastavena v roce 1978. Za bývalého režimu se poté objekt využíval třeba jako skladiště. Po revoluce o něj nějakou dobu nebyl zájem a řešil se další osud.
Aktuální majitel způsob využití našel. Z části areálu postavil penzion, odkud je možné dělat výlety do okolí. Přilehlá bývalá těžební věž, která sloužila jako strojovna pro spouštěcí výtah do šachty, se také mění. Majitel si z jednoho patra udělal byt, kam například musel stěhovat novou pračku jeřábem. A ze zbývajícího patra vytváří zážitkový apartmán s výhledem. Podívat se na něj můžete v naší galerii.
Vlastník část prostoru pronajímá mobilním operátorům. Na vyhlídkové plošině vysoké 37,5 metru, kam je nutné se dostat po několika typech schodů, je k vidění například technika T-Mobilu. Jeho vysílač zde operuje od srpna roku 2000.
T-Mobile odsud vysílá signál do tří sektorů na frekvencích 800, 900, 1 800, 2 100 (GSM a LTE) a 700 a 3 500 MHz (5G). Celkově má v provozu devět antén. Rádius pokrytí je pro obec Havírna, Vysoká Pec a část obce Lazec.
Konektivita je řešena skrze optiku, k dispozici je i mikrovlnné pojítko. Zbylá infrastruktura vysílače se nachází v menší boudě na zemi. Jsou tam síťové prvky nebo záložní baterie.
Na Lupě se také můžete podívat na vysílač T-Mobilu, který se maskuje jako falešné komíny na paneláku. Dále představili provizorní vysílač tohoto operátora, který funguje v provizoriu, a to několik let. Zajímavá jsou i instalace na Paláci Merkur v Praze či na nejníže postavené rozhledně v Česku. Operátor rovněž schovává BTSky do věží kostelů. Jeden je třeba Náměstí Jiřího z Poděbrad a druhý v balizice na Náměstí Míru. A zde je druhý nejstarší vysílač T-Mobilu vůbec.
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