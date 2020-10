Přichází iPhone 12, AMD chce koupit Xilinx, nová verze počítače micro:bit od BBC

AMD je v pokročilých debatách o koupi firmy Xilinx za 30 miliard dolarů , zjistil Wall Street Journal . AMD by tak získalo velmi významného hráče zejména v FPGA oblasti a mohlo by tak tyto čipy přidávat ke svým procesorům a grafikám na specifické operace. Zároveň by šlo o další oblast, kde konkurovat Intelu. Ten mimo jiné pro FPGA koupil Alteru za více než 15 miliard dolarů.

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Začalo se také mluvit o tom, že by Huawei mohlo prodat značku Honor a tu tak osvobodit od sankcí. Otázkou ale je, zda by tento horký brambor někdo chtěl. Ostatní čínští výrobci smartphonů ucítili příležitost a chtějí Huawei vzít pozici na trhu. Hodně aktivní je Oppo, které tento týden oznámilo evropské partnerství s Deutsche Telekomem (vlastník českého T-Mobilu) a ambici se brzy stát evropskou trojkou.

Dva velcí belgičtí operátoři Orange a Proximus v 5G nenasadí Huawei, vybrali si Nokii a Ericsson. Ve 4G Huawei měli. Třetí hlavní hráč Telenet se prozatím nerozhodl. Počet evropských států, kde Huawei nebude, se tak rozrůstá.

OnePlus oznámilo model OnePlus 8T. Má 120Hz 6,55" AMOLED displej, 65W nabíjení, Snapdragon 865, 8 až 12 GB LPDDR4X, 4500mAh baterii a Android 11. Cena začíná na 16 999 korunách.

LibreOffice a OpenOffice by do budoucna mohly být jedno a to samé. The Document Foundation, která stojí za vývojem LibreOffice, poslala otevřený dopis Apache spravující OpenOffice. Vyzývá ke spojení a napnutí sil na vývoj jednoho kancelářského balíku. OpenOffice má sice pořád silnější značku, ale jeho vývoj ustanul na mrtvém bodě, zatímco u druhého jmenovaného je to naopak.

Prodeje počítačů výrazně vystřelily směrem nahoru. Analýza Canalys ukazuje, že ve třetím kvartálu meziroční růst činil 12,7 procenta, konkrétně jde o 79,2 milionu zařízení. Z toho 64 milionů jsou notebooky. Za nárůst může situace kolem koronaviru a práce/výuka z domova.

Twilio za 3,2 miliardy dolarů kupuje společnost Segment, tedy tvůrce takzvané customer data platform (CDP). Twilio bude díky tomuto softwaru nabízet lepší nástroje pro práci s daty o zákaznících. Spojení analyzuje ZDNet. Twilio má vývoj také v Česku, koncem roku 2018 koupilo zdejší startup Ytica.

Google udělal jeden z největších updatů Google Analytics v historii. K dispozici jsou nové modely pro strojové učení, nástroje pro práci s daty a podobně.

Jižní Korea uvolňuje spektrum 1,2 GHz a v rámci 6 GHz na bezlicenční využití. Jde o rozsah 5,925 MHz až 7,125 MHz. Wi-Fi tak dle oficiálních údajů může dosáhnout na rychlosti 2,1 Gb/s. Podobný krok již dříve učinily USA.

Byl rozbit rozsáhlý botnet, který operoval i v České republice. Na akci se podílely organizace ESET, Microsoft, NTT, Lumen’s Black Lotus Labs a další. Detaily jsou zde.

Nokia začne používat Google Cloud, migruje do něj svá datacentra. Akce má proběhnout v době mezi 18 až 24 měsíci. Mluví mimo jiné o nutnosti pružně reagovat na vývoj na trhu a podobně.

Microsoft začíná u vybraných uživatelů testovat PWA aplikace, tedy Progressive Web Apps. Pracuje na PWA verzích Outlooku, Wordu a dalších, říká ZDNet.

Oracle Exadata X8M je nyní dostupná také v Oracle Cloudu. Přináší perzistentní paměť (PMEM) a dokáže pracovat s 25 petabyty dat.

IBM jako open source vydává software, se kterým se pracuje v rámci kolizí na nízké oběžné dráze. K dispozici je na GitHubu.