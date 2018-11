 »  Přichází nové Raspberry Pi, Oracle ztrácí v cloudu, HTTP/3 je zde

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Na trh přichází Raspberry Pi A+, cenovku má 25 dolarů. Součástí je 64bitový čtyřjádrový ARM Cortex-A53, 512 MB RAM (LPDDR2), 802.11ac a Bluetooth 4.2/BLE. Oproti modelu B+ chybí ethernetový port. Výhodou jsou menší rozměry.

Cloudfare zveřejnil oficiální mobilní aplikace pro své DNS resolvery běžící na adresách 1.1.1.1 a 1.0.0.1. K dispozici jsou zdarma pro Android a iOS. Cloudfare službu spustil letos v dubnu a běží na open source technologii Knot Resolver od CZ.NIC.

IETF oficiálně potvrzuje, že se z experimentálního protokolu HTTP-over-QUIC stane HTTP/3. Půjde tedy o třetí oficiální protokol HTTP a zároveň o druhou HTTP technologii vyvinutou Googlem.

V Paříži byly podepsány takzvané digitální ženevské úmluvy, jinak také Paris Call for Trust and Security in Cyberspace. Jde o snahu koordinovat aktivity v kybernetickém prostoru. Mezi signatáři je 51 zemí včetně České republiky a stejně tak se připojila řada soukromých firem. Velcí hráči s kapacitami v kybernetických „válkách“ ovšem nepodepsali. Konkrétně jde o USA, Čínu, Rusko, Izrael, Írán a Severní Koreu. Řada kritiků podobné úmluvy označuje za zbytečné a nefunkční.

Ruský Kaspersky Lab spouští datová centra ve Švýcarsku, ve kterých chce zpracovávat data zákazníků z Evropy. Stejně tak otevírá evropské Transparency Center. Firma tak reaguje na podezření, že spolupracuje s ruskou vládou a tajnými službami. Kvůli tomu jí daly stopku některé země a na západě ubývají klienti.

Zakladatel Oraclu Larry Ellison se neustále naváží do cloudu Amazon Web Services a narážky na to, že Oracle nástup cloudu vůbec nechytil, odbývá tím, že největší cloudoví hráči stejně běží na databázi od Oraclu. Šéf AWS nyní nicméně oznámil, že Amazon u svých koncových produktů databáze Oraclu vypnul na začátku listopadu a přesunul se na Redshift. Do konce roku pak bude 88 procent Oracle databází a 97 procent kritických databází přesunutých na Aurora a DynamoDB. Přidal i hashtag #DBFreedom. Od Oraclu chtějí odejít také Salesforce.com a SAP.

Oracle si stejně tak není jistý ani u tradičně silných zakázek pro americkou vládu. Pentagon vypsal obří zakázku na provoz cloudu (JEDI Cloud), jejíž hodnota je deset miliard dolarů za deset let. Velkým favoritem na získání obchodu je opět AWS a stejně tak se snaží Microsoft se svým Azure. Oba mají potřebné certifikace, Google kvůli jejich absenci naopak odpadl. Oracle zřejmě tuší, že nevyhraje, a proto zakázku napadl s tím, že u takto velkého projektu je třeba, aby ho provozovali dva dodavatelé. Zajímavá slova od firmy, která je v mnoha ohledech synonymem pro vendor lock-in. Americká vláda každopádně stížnost odmítla.

Amazon po hojně sledovaném hledání vybral lokalitu pro svoji druhou centrálu. Nakonec budou dvě – v New Yorku v Queensu a Arlingtonu ve státu Virginie. Firma chce v každém z center zaměstnat 25 tisíc lidí a celkově investovat pět miliard dolarů. Z New Yorku se tak mimo jiné stává silný technologický hub. A zřejmě lze očekávat, že příchod Amazonu lokality dost promění. Stejně jako Amazon proměnil centrum domovského Seattlu.