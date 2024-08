Primu+ si platí 160 tisíc lidí. CNN Prima News se chystá na podzimní volby

Televize Prima popisuje své vysílání pro následující měsíce jako „nabitý podzim“. Oporou schématu budou kriminálky, romantika a reality show. Divákům nabídne druhou sérii Ducha nebo Dvojky na zabití, od slovenské komerční stanice Joj si půjčí Kriminálku Kraj. Z archivu Československé televize se jí hodil Malý pitaval z velkého města. V úterý a ve čtvrtek bude Zoo, v pátek Česko Slovensko má talent a v neděli nová hra Zrádci.

Své původní pořady dává s předstihem do aplikace Prima+, aby k ní nalákala další předplatitele. Po osmnácti měsících provozu má skoro 1,2 milionu registrovaných uživatelů. Tento údaj ale zahrnuje všechny úrovně přístupu včetně bezplatného tarifu, kde nejsou předpremiéry. Platících uživatelů bylo k 16. červenci celkem 161 tisíc. Největší zájem je o pořady Zoo, Sedm schodů k moci, Zákony vlka, Prostřeno! a Polda. Celkový počet přehraných videí dosáhl 138 milionů.

„Mladší cílovce, která obvykle sleduje naše pořady online, nabídneme na streamovací platformě Prima+ seznamovací reality show Honeymoon – líbánky k nepřežití, která je od tvůrců celosvětově uznávaného seznamovacího formátu Svatba na první pohled. Ale zde, místo luxusní dovolené, páry čeká dobrodružství na celý život,“ poznamenala Alex Ruzek, programová ředitelka skupiny Prima.

Do seznamovacího reality formátu televize najala moderátorku Terezu Pergnerovou. Premiéra bude 19. srpna v aplikaci Prima+ a 26. srpna na Primě, kde pořad vyplní pozdní večery od pondělí do čtvrtka. Při natáčení na Filipínách vzniklo šedesát zhruba půlhodinových epizod. Odborníci dají po rychlém rande dohromady dvojice, které pak po symbolickém obřadu vysadí na opuštěný ostrov. Na něm si nově utvořené páry už musí nějak poradit samy a prověří tak svůj vztah. Po návratu se rozhodnou, jestli po takovém zážitku zůstanou spolu.





Extrémní seznamkou Honeymoon – líbánky k nepřežití provází Tereza Pergnerová Autor: TV Prima

Klíčovým zdrojem obchodních výnosů ale zůstává klasické televizní vysílání. „Do další sezóny vstupujeme se sharem 27,32 % jako komerční jednička na trhu u diváků starších patnácti let,“ oznámil generální ředitel Marek Singer.

Od 27. srpna se do vysílání v úterý a ve čtvrtek vrátí romantický seriál Zoo, který letos dospěje do finále. Televize divačkám slibuje „šest opravdu romantických svateb“. V krimikomedii Dvojka na zabití II se v hlavních rolích vyšetřovatelů opět sejdou Sara Sandeva a Jakub Prachař. „Milují se tak, jak se zároveň nenávidí,“ popisuje seriál televize Prima. V režii Libora Kodada vzniklo osm epizod, které uživatelé aplikace Prima+ uvidí od 21. srpna a televizní diváci od 28. srpna.

Do žánru krimikomedie spadá také Duch II. První série z roku 2022 nasbírala na ČSFD vcelku slušné hodnocení (63 %). Ústřední dvojici tvoří vyšetřovatel protimafiánské policejní jednotky a duch mrtvého mafiána, který musí odčinit své hříchy, aby mohl navždy odejít. Ve druhé řadě se k nim přidá postava sympatické policejní kapitánky. Režisér Robo Švéda natočil osm dílů, hrají Štěpán Benoni, Predrag Bjelac a Leona Skleničková. Premiéra bude 24. srpna na Prima+ a 31. srpna v televizním vysílání.

Podvanácté se do vysílání vrátí reality show Česko Slovensko má talent, které Prima vyhradí páteční večery od 30. srpna. Aktuální ročník nabídne pět porotců v každém dílu – ke stálicím, jako jsou Jakub Prachař, Marta Jandová, Diana Mórová a Jaro Slávik, se přidají Leoš Mareš, Eva Burešová a Mária Čírová. Složení poroty tak bude v každém dílu jiné. Moderátory zůstávají David Gránský a Jasmina Alagič Vrbovská.

Po čtrnácti předtočených castingových dílech bude živé finále, kde už budou rozhodovat jen diváci. Odměna pro vítěze bude 40 tisíc eur nebo 1 milion Kč. V dosavadních ročnících osmkrát vyhráli Slováci, dvakrát Češi a jednou cizinec.

Na nedělní večery je určena taktická hra Zrádci, která stejně jako Talent nebo Líbánky k nepřežití vzniká podle zahraniční licence. Česká verze se natáčela na hradě Křivoklát, protože nezbytnou kulisou pořadu je tajemné sídlo, zámek nebo hrad, kam přijede skupina soutěžících.

Moderátor, kterým bude Vojta Kotek, vybere z účastníků několik zrádců, kteří budou skrytě hrát a taktizovat proti ostatním. Skupiny soutěžících plní denní úkoly, ale zásadní je, že každou noc skupina zrádců jednoho z účastníků ze hry vyloučí. Zbylí účastníci mají možnost hlasováním domnělého zrádce odhalit a toho ze hry vyloučit. Princip pořadu tak připomíná hru Městečko Palermo.

Stanice Prima Cool uvede v premiéře akční komediální thriller vietnamského režiséra Le-Van Kieta Šíleně drsná princezna. Hlavní hrdinkou je umíněná šlechtična, která svatbu s krutým sociopatem raději vymění za boj o vlastní život a království. Další premiérou bude pokračování série Predátor: Kořist. Příslušnice kmene Komančů v něm touží dokázat ostatním, že je stejně schopnou bojovnicí jako mladí muži, ale nakonec bude muset svůj tábor bránit proti nemilosrdnému mimozemskému lovci.

Na Coolu budou rovněž filmy Zachraňte vojína Ryana, Kurýr nebo všechny díly filmových sérií Hobit, Rambo a Transformers. Z prověřené seriálové klasiky dorazí na obrazovky Buffy, přemožitelka upírů, Angel, Hvězdná brána nebo Simpsonovi. S premiérovými díly se z vlastní tvorby kanálu přihlásí i Partička, Partička XXL nebo Autosalon.





Filmový program Prima Max připravil premiéry snímků Francouzská depeše Liberty nebo Kansas Evening Sun, Gérard Depardieu bude v roli detektiva řešit vraždu v historickém snímku Maigret a záhada mrtvé dívky, Ralph Fiennes bude podávat své Mistrovské menu. Colinu Farrellovi zamotají hlavu Víly z Inisherinu, ale chystá se také Vražda v Londýně a na dlouhé cesty vezme diváky Země nomádů.

Kanál Prima Krimi zařadí čtvrtou sérii McDonaldová a Dodds a uvede kompletně všechny díly seriálu BBC Sherlock s Benedictem Cumberbatchem v hlavní roli. Dokumentární stanice Prima Zoom nasadí téměř třicet premiér týdně. Diváky čekají Nejkrásnější železnice světa III, Neznámá Guyana, Norské domy snů VIII, Starověká Čína z výšky, Viktoriiny vodopády: Africká rajská zahrada nebo Zmrzlá planeta II.

Primu povzbudil také zájem o její zpravodajskou stanici CNN Prima News, zejména o vysílání v době eurovoleb. Ve středu 5. června dosáhl podíl na sledovanosti rekordních 5,05 % v hlavním vysílacím čase a ve volebním týdnu její večerní vysílání poráželo veřejnoprávní ČT24. „Dosáhli jsme většího sharu u eurovoleb než u druhého kola prezidentských voleb,“ upozornila Prima.

Už 20. září se v Česku odehrají krajské a senátní volby, k nimž stanice nabídne tradičně zpravodajský servis včetně volebního studia během sčítání hlasů. Na listopad pak připravuje komplexní pokrytí amerických prezidentských voleb ve spolupráci s americkou CNN. Na podzim odstartuje další sezóna oblíbených videopodcastů a nových pořadů, jako jsou Hlasy zločinu, Spáleniště, Do pohody, Co na to vaše zdraví nebo Prima Archiv.