Projekt Balthazar: vzniká přizpůsobitelný evropský notebook, nemá procesor Intel, AMD ani ARM

V Evropě se v podstatě přestaly vyrábět notebooky, stejně jako mnoho další elektroniky. Existuje zde pár menších značek typu Tuxedo Computers, což je německý producent strojů pro fanoušky Linuxu, jejich tržní podíl je ale zanedbatelný. K těmto minoritním hráčům by se v dohledné době měla přidat další evropská specialita. V chodu je projekt Balthazar, což má být levný modulární laptop, který nebude využívat procesory od Intelu, AMD ani ARMu.

Volba centrálního křemíkového mozku padla na architekturu RISC-V. Jde o otevřenou instrukční sadu, která na rozdíl od konkurenčního ARMu není zatížená licenčními poplatky. Funguje podobně jako open source, takže si RISC-V lze „vzít“, přizpůsobit a nasadit. Brněnská firma Codasip takto například navrhuje vlastní procesorová jádra. Čína si zase RISC-V oblíbila kvůli americkým sankcím, jež jí velmi komplikují přístup k licencovaným technologiím typu ARM. Na RISC-V vzniká i evropský HPC procesor a další projekty.

Procesor postavený na RISC-V bude součástí notebooku, jehož jméno je Balthazar Personal Computing Device, neboli BPCD. Na projektu pracuje mezinárodní organizace Balthazar sdružující zejména hackery (v původním slova smyslu) a makery z Nizozemska, Itálie, Slovinska, Chorvatska a Švýcarska. Finance poskytuje nizozemská organizace NLnet, jež dlouhodobě podporuje aktivity točící se kolem otevřenosti informací, softwaru a počítačů obecně. Prostředky poskytl také program NGI spadající pod Evropskou komisi.

Samotný notebook má být takovou otevřenou skládačkou. Elektronika bude vycházet ze standardu EOMA68, tedy hardwarového rozhraní univerzálních výpočetních karet (CM). „Vnitřnosti“ půjdou poskládat do navrženého šasi, které v aktuální vizualizaci vypadá spíše nevzhledně, především v případě klávesnice. Místo ní ale má jít připojit klávesnice z ThinkPadů X 2×x.





„Podle našich návrhů designu by si každý, kdo o to bude mít zájem, měl být schopný poskládat vlastní kombinaci hardwaru přesně podle svých potřeb,“ popsal Lupě vedoucí Balthazara Harv Stanic-Staalman. „Snažili jsme se navrhnout modulární desky, rozšiřující moduly a displej tak, aby cena nepřekročila 250 eur.“

Rozvíjející se RISC-V

Balthazar původně testoval desky HiFive Unleashed od americké společnosti SiFive. Ta, podobně jako Codasip, vyvíjí vlastní jádra RISC-V a na to navázaný hardware, v oboru jde zřejmě o největšího hráče. Intel nedávno chtěl SiFive koupit za dvě miliardy dolarů. Desky Unleashed nakonec byly zrušeny a firma místo nich pokračuje v řadě Unmatched.

V obou případech jde o klasicky vypadající základní počítačové desky s řadou periferií. Martin Děcký, který pracuje pro firmu Kernkonzept a který se mimo jiné věnuje vývoji HelenOS, popsal zkušenosti s modelem Unleashed.

„Na desce od SiFive běží GNU/Linux a některé další open source operační systémy. Neběží na tom a dost možná nikdy nepoběží Windows. Výkonově a z hlediska použitelnosti je to rámcově srovnatelné s Raspberry Pi 4B a podobnými deskami. Nejpodstatnějším rozdílem je přítomnost sběrnice pro PCI Express a standardních rozšiřujících slotů. To umožňuje připojit plnohodnotné grafické karty, NVMe SSD disky a podobně,“ popsal Děcký.

„Reálně je to něco, co je zajímavé pro nadšence v rámci komunity RISC-V, případně pro úplné early adopters. Pro běžného uživatele to nemá žádnou výhodu. Poměr ceny a výkonu je pochopitelně u libovolné sestavy s x86 mnohem lepší,“ dodal Děcký.

Free a open source

RISC-V se v současné době využívá zejména kolem Internetu věcí a dalších „menších“ systémů. Pomalu se ale dostává i do dalších oblastí, například Asus nedávno představil svůj první mikropočítač s touto architekturou.

Balthazar po počáteční testovací fázi se SiFive přešel k aktuálnímu využívání FPGA desky ULX3S s FPGA čipem Lattice Semiconductor ECP5. „Čekáme na čtvrtou verzi, jež bude mnohem výkonnější a bude schopná provozovat jádra pro RISC-V,“ vysvětlil Stanic-Staalman.

Balthazar má být schopný provozovat více druhů operačních systémů. Tým kolem projektu chystá vývoj firmwaru postaveného na QMK. Skládačka má splňovat CERN Open Hardware Licence a být kompatibilní s GNU-GPL a FOSS (free and open source software). Vzniknout má mimo jiné systém schopný zabránit vniknutí třetích stran.

Balthazar prozatím stále nemá finální podobu a manuály. Organizace drží náklady pod padesáti tisíci eury ročně, což dokáže pokrýt prototypování a tvorbu designu. První verze by mohla být k dispozici na konci tohoto, případně začátkem příštího roku.

Z konceptu je jasné, že nelze čekat masivní rozšíření Balthazara. Tvůrci sami cílí spíše na komunitu lidí, kteří chtějí mít nad svým hardwarem velkou kontrolu, a také na vzdělávání a komunitu DIY.