Qubity: Kvantová informatika na ČVUT, pokroky s kvantovými tečkami, miliony na uvězněné ionty

Kvantovky v ČR

ČVUT vydalo tiskovou zprávu, kde oznamuje, že od akademického roku 2024/25 otevře nový multifakultní obor Kvantová informatika. Výuku budou zajišťovat čtyři fakulty: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI), Fakulta informačních technologií (FIT), Fakulta elektrotechnická (FEL) a Fakulta strojní (FS). V souvislosti s tímto oborem vznikne i několik laboratoří, například na FIT vznikne Laboratoř kvantového počítání – nová učebna se simulátorem optického kvantového počítače. Dále FEL a FJFI společně vytvoří výukovou Laboratoř kvantové kryptografie a zajistí její následné napojení na Českou národní kvantovou infrastrukturu.

Kvantové počítače

Vědci z University of Innsbruck přišli s novou architekturou pro kvantové počítače. Tato architektura na základě parity není úplně nový objev, naopak se již používal pro optimalizační úlohy na kvantových počítačích. Nyní jej aplikovali na návrh kvantových počítačů samotných. Zde je výpočetní qubit reprezentován fyzickými qubity a relativní koordinací mezi nimi. Ve výsledku u takových paritních počítačů není potřeba, aby každý qubit interagoval s každým. To umožňuje hodně zrychlit výpočty. Například pro kvantovou Fourierovu transformaci je potřeba mnohem méně kvantových operací. Navíc tento návrh je odolný vůči chybám. Bit flip chyba není možná na základě hardwaru a ostatní mohou být opravené na softwarové bázi. Zde univerzita blízce spolupracuje i se startupem ParityQC.

Struktura paritního kvantového počítače Autor: University of Innsbruck

Podobně jako nedávno Intel i britský startup Quantum Motion ukázal, jak postoupil v oblasti kvantových procesorů na bázi kvantových teček. Ukázal svůj 3×3 mm čip Bloomsbury, které jsou vyráběné stejnou technologií jako klasické čipy. Na tomto čipu je kromě řídicí elektroniky na ploše 0,1 mm2 umístěno 1024 kvantových teček. Všech 1024 kvantových teček je systém od Quantum Motion schopný změřit během 12 minut, což je dle nich 100krát rychlejší než nejlepší konkurenční řešení. Také připomeňme, že kvantové tečky potřebují chlazení na −273 °C. Je to velký krok ve výrobě, nicméně k tomu, aby to byl univerzální kvantový čip, kde kvantové tečky mohou navzájem interagovat, je ještě nějaký ten krok daleko.

Čip s kvantovými tečkami Bloomsburry od Quantum Motion Autor: Quantum Motion

Startup QuEra Computing oznámil, že jeho kvantový analogový počítač Aquila s 256 qubity je dostupný skrze Amazon Braket. Jedná se tak o první široce dostupný kvantový analogový počítač na bázi neutrálních atomů.

Německá pobočka britského startupu Universal Quantum získala zakázku od German Aerospace Center (DLR) na vytvoření kvantového počítače na bázi uvězněných iontů na půdě DLR v Hamburku. Ten by pak měl být dostupný dalším partnerům DLR. Universal Quantum na to získalo 67 milionů EUR na čtyři roky. Universal Quantum již na podobném projektu pracuje na Britských ostrovech v konsorciu vedeném Rolls-Royce.





Kvantový software a algoritmy

D-Wave uvedlo, že vylepšilo svůj hybridní solver.

Další zajímavý článek na blogu qiskit: úvod do kvantového zpracování přirozeného jazyka.

Kvantové sítě a kryptografie

Kvantové generátory náhodných čísel jsou kvantová technologie, která to zatím dotáhla nejdále. Například ID Quantique již svůj QRNG čip implementovalo do vybraných modelů Samsung pro zvýšení bezpečnosti. Nyní ta stejná společnost představila dva nové modely, které jsou vhodné pro použití ve vesmíru a mají k tomu příslušnou certifikaci. QRNG od IDQ jsou založené na fotonice, a tedy citlivé elektronice. Tím spíše jejich protiradiační zabezpečení musí být o to lepší.

Kvantový byznys, investice, granty a politika

ColdQuanta rozšiřuje svoji působnost v Austrálii a v rámci toho získalo i investici v hodnotě 29 milionů australských dolarů. Tyto peníze mají za cíl hlavně pomoci vybudovat centrum na Swinburne University of Technology známé jako ColdQuanta-Swinburne Quantum Technology Centre. Tato investice je součástí investičního kola série B v celkové hodnotě 110 milionů dolarů.

Německý startup eleQtron získal investice v hodnotě 50 milionů eur na svůj vývoj kvantových počítačů z uvězněných iontů.