Qubity: Rozbití RSA možná už dříve, infračervené kvantové senzory, ban vývozu do Číny

Kvantový software a algoritmy

Kvantové annealery od D-Wave jsou na Amazon Braket už nějaký čas dostupné. Nyní D-Wave rozšířil svou přítomnost na AWS Marketplace. Konkrétně tam D-Wave začal nabízet své kvantové konzultační služby, software kolem kvantového strojového učení, proof-of-concept kvantových algoritmů a přístup k vlastnímu cloudu Leap.

Již před třemi měsíci Amazon oznámil, že se připojí k iniciativě pro vývoj OpenQASM 3 (něco jako kvantový assembler). Nyní Amazon vypustil OQpy, Python knihovnu, které ulehčí generování kódu dle OpenQASM 3 standardu.

Když se bavíme o Shorovu algoritmu pro faktorizaci čísel, pro rozbití RSA 2048 šifrování potřebujeme pár tisíc ideálních qubitů nebo zhruba 20 milionů nedokonalých qubitů. Tedy, jeden by řekl, že je to ještě daleko. Nicméně společnost Zapata spočítala, že moment, kdy budeme schopni rozbít RSA, tu může být mnohem dříve. Avšak ne pomocí Shorova algoritmu, ale pomocí heuristického algoritmu Variational Quantum Factoring (VQF), kde by dle jejich odhadů stačilo 6000 NISQ (současných nedokonalých) qubitů k rozbití 2048 RSA za jednu hodinu. Pokud jsou jejich odhady správné, to by tu mohlo být už hodně blízko.

Kvantové sítě

Aliro Quantum, startup z oblasti kvantových sítí, představilo své řešení AliroNet. Jedná se o řešení pro návrh a realizaci kvantových sítí od jejich detailní simulace přes stavbu pilotní sítě až po realizaci plné sítě. Jejich řešení je schopné navrhnout i sítě s distribucí kvantového provázání a nad tím nasazené pokročilé síťové služby. V tomto smyslu Aliro nepracuje na vlastním hardware, ale naopak spolupracuje s různými partnery. Tedy je jakýsi integrátor, který je schopný navrhnout a nasimulovat kvantovou síť.

Infračervený spektrometr z kvantových teček integrovaný na čipu Autor: Empa

Kvantové technologie

Vědcům ze Švýcarska se podařilo značně zmenšit IR (infračervený) detektor pomocí detekce na kvantových tečkách. Právě realizace pomocí kvantových teček umožňuje zmenšení na úroveň, že detektor je integrován na čipu. Takováto miniaturizace i levnější výroba umožní širší nasazení včetně IR spektroskopie, rozšíření spektrakamer, biosenzory atd.





Výzkumníci v Sandia National Laboratories zase pracují na kvantové inerciální navigaci a nyní se jim podařil významný posun. Jednou z klíčových komponent je interferometr z neutrálních atomů. Zde se vědcům podařila jeho miniaturizace z velikosti laboratorního optického stolu na velikost krabice od bot. Avšak již nyní vědci mají další plán, jak zařízení zmenšit pomocí integrované optiky. Právě soustava laserů pro ovládání a chlazení neutrálních atomů představuje nejrozměrnější část.

Kvantový byznys, investice, granty a politika

Tady najdete poměrně optimistickou analýzu, že by Evropa mohla mít velmi dobře nakročeno k obrovskému růstu v oblasti kvantových technologií.

Asi málokoho minulo oznámení, že USA značně zpřísnily/zakázaly dodávání amerických čipových technologií do Číny. Nyní se spekuluje, že se omezení rozšíří i na technologie okolo umělé inteligence a kvantových počítačů. Zatím je na úrovni konzultací, spekulací. Uvidíme, co z toho bude a s jakými následky pro koho. Stejné téma rozebírají více do hloubky i tady.

Multiverse Computing (kvantově-softwarový startup) a Mila (velké výzkumné centrum pro strojové učení) uzavřely partnerství. To umožní na Mila vychovávat odborníky na kvantovou umělou inteligenci a Multiverse se zase naopak bude spoluúčastnit na vědeckých projektech zaměřených na kvantové i kvantově inspirované strojové učení.

Německý Hamburg je další místo, které chce cíleně podpořit výzkum kvantových počítačů ve své oblasti. To plánuje použít 34,1 milionu eur mezi roky 2023 až 2028. Jedním z klíčových podniků bude vytvoření Hamburg Quantum Computing School , kterou budou provozovat dvě největší Hamburské univerzity.