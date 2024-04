Qubity: Velký pokrok a téměř „Sputnik moment“ v logických qubitech, lepší optické neuronové sítě

Kvantové počítače

IBM oznámila, že do důchodu pošle svůj cloudový simulátor kvantových počítačů. A to od 15. května. To je velká škoda. V podstatě každý uživatel v rámci IBM Quantum Labs si mohl spustit svůj kvantový kód na simulátoru a vyhnul se tím trochu složitější lokální instalaci Qiskitu. Je to velmi pohodlné, já sám jsem to hojně využíval.

A tohle je hodně velké. Microsoft společně s Quantinuum dosáhly zatím nejlepších logických qubitů. Logický qubit měl až 800krát menší chybovost než fyzický, a to je opravdu hodně, skoro tři řády. Navíc jim k tomuto výkonu stačilo jen 30 fyzických qubitů na jeden logický, a to na kvantovém procesoru H2 na bázi uvězněných iontů od Quantinuum. V číslech to znamená, že se firmy dostaly z chybovosti 8×10−3 na 10−5. Samozřejmě je to stále začátek, Microsoft si stanovil chybovost na úrovni 10−8, která nám již umožní nějaké užitečné výpočty na kvantovém počítači. Také je nutné dodat, že kvantový procesor H2 s chybovostí 8×10−3 sám o sobě patří mezi ty s nejlepšími qubity. Další zlepšení bude kombinací zlepšení fyzických qubitů (zde se hodně očekává od nového kvantového procesoru Helios příští rok) a dalšího zlepšení v korekčních mechanismech. Význam tohoto pokroku pěkně vyjádřili v jednom médiu: zatím to není „Sputnik moment“, ale je to poprvé, co jsme někoho viděli zažehnout raketové motory.

Kvantový procesor Quantinuum H2, na kterém byly vytvořeny zatím nejlepší logické qubity Autor: Quantinuum

Kvantové algoritmy a software

Kvantové AI je téma velmi mlhavé plné silných prohlášení. Jednou z mála oblastí, kde to vypadalo opravdu zajímavě a reálně, byly kvantové neuronové sítě, kde pro konkrétní procesy stačilo kvantovým neuronovým sítím méně učení pro stejnou kvalitu výsledků. Nyní však vědci z Číny představili vlastní experiment s optickými neuronovými sítěmi – používají klasické světlo, ne jednotlivé fotony. No a ukazuje se, že takové optické neurální sítě se chovají dost podobně jako ty kvantové, včetně jejich potenciálních výhod. Takže kvantové počítače opravdu nebudou mít jednoduché ukázat nějakou výhodu.





Kvantová komunikace a bezpečnost

Kvantové sítě letem světem: V Dánsku úspěšně otestovali CV-QKD na vzdálenost 100 kilometrů. A v Barceloně zase zvládnou distribuovat provázané fotony na 50 kilometrů.

Kvantový byznys, investice a politika

D-Wave, který pracuje na kvantových annealerech, jako společnost na akciovém trhu musí zveřejňovat své výsledky. Tak se pojďme podívat na celková čísla za rok 2023: Celkově byla společnost ve ztrátě 82,7 milionu dolarů a příjmy činily 8,8 milionu dolarů. Nic neobvyklého, dokud tu nebude kvantový počítač se skutečnou výhodou, nebudou ani velké příjmy. D-Wave má dva zákazníky, kteří používají D-Wave cloud v produkční verzi svých systémů, a další dva snad brzy přibydou. Společnost se nyní zaměřuje čistě na QCaaS (Quantum Computing as a Service) a další profesionální služby. Již nehledá zákazníky, kteří by si koupili kvantový annealer jako hardware k sobě „domů“.

A v podobném duchu zveřejnila výsledky další kvantová společnost z burzy – Quantum Computing Inc. Celkově byla za rok 2023 ve ztrátě 29,73 milionu dolarů a příjmy se dostaly na 358 tisíc dolarů. No, i v porovnání s D-Wave docela nepoměr.





Zapata AI vstoupila na burzu a hned padla docela dolů.

V USA probíhá virtuální bitva, kde bude umístěn hlavní kvantový hub. Do ringu nyní vstoupil přímo guvernér státu Illinois (Chicago a okolí) a představil svůj plán na podporu kvantového výzkumu a vývoje spolu s místními univerzitami a korporacemi. Celkově by do regionu mělo přijít až 625 milionů dolarů z veřejných i soukromých zdrojů. Hodně velká injekce a podpora. Chicago již nyní platí za jedno z kvantově nejsilnějších míst.