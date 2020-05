 »  Raspberry Pi 4 s 8 GB RAM v prodeji, Rust nejoblíbenějším jazykem, Torvalds přešel na AMD

Stack Overflow přichází s průzkumem mezi 65 tisíci vývojáři pro rok 2020 . Nejoblíbenějším jazykem je Rust následovaný TypeScriptem, Pythonem a Kotlinem. Desítku doplňují Go, Julia, Dart, C#, Swift a JavaScript. Ten je zároveň nejpoužívanější, v databázích pak MySQL, PostgreSQL a Microsoft SQL. Nejčastější používanými nástroji jsou GitHub, Slack a Jira.

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Mirantis vydává první major verzi Dockeru Enterprise, který koupil koncem loňského roku. Verze 3.1 přináší třeba podporu Kubernetes 1.17.

Český Codasip je hlavním softwarovým dodavatelem Western Digital k procesorovým jádrům SweRV Core postaveným na otevřeném standardu RISC-V. Organizace RISC-V uspořádala sérii přednášek o SweRV, kde vystoupil i Codasip. Ke zhlédnutí jsou zde:

Nový iPhone 12 nadále počítá s konektorem Lightning, a nikoliv se spekulovaným USB-C, říkají úniky informací. Apple by zároveň měl přestat přibalovat sluchátka, aby podpořil prodeje AirPods. Dále se debatuje o tom, že iPhone 13 už nebude mít konektor vůbec (respektive pouze servisní Smart Connector) a zaměří se na bezdrátové nabíjení.

ARM ukázal nová procesorová jádra Cortex-A78 a Cortex-X1. První z nich je high-end navazující na Cortex-A77. Plocha čipu se zmenšila o pět procent, výkon narostl o sedm a spotřeba klesla o čtyři procenta. X1 pak má oproti A78 nabídnout vyšší rychlost až o desítky procent. Míří na aplikace požadující vysokou zátěž a škálovatelnost.

Samsung zase představil čip Exynos 880. Jde o střední třídu vycházející z Exynosu 980. Má dvě jádra Cortex-A77 a šest Cortex-A55, frekvence byla ponížena na 2 GHz. Dále jsou podporovány paměti LPDDR4X, přítomna je GPU Mali-G76 MP5 s podporou displejů Full HD+. Novinka rovněž podporuje 5G.

Samsung také výrazně rozšíří kapacity na 5nm EUV výrobu. V jihokorejském městě Pyeongtaek vzniká nová továrna, start se očekává v druhé polovině roku 2021. Ve městě Hwasong už nová továrna běží, aktuálně zvládá 6 a 7 nm, letos přijde s 5 nm a do budoucna s 3 nm. Samsung ve výrobě čipů konkuruje světové jedničce TSMC, vyrábí pro Intel či Nvidii a do rozšiřování kapacit investuje asi 117 miliard dolarů.

Qualcomm vydává nabídku pro Wi-Fi 6E. FastConnect 6700 a 6900 pracují na 6 GHz a první z nich nabízí přenos dat o rychlosti až 3,6 Gb/s, druhý pak až 3 Gb/s.

EQT kupuje freemium databanku vektorové grafiky a obrázků Freepik. Ta má 32 milionů aktivních uživatelů měsíčně. EQT v současné době mimo jiné vlastní SUSE a investovalo do českého startupu Supernova.

Asi 70 procent závažných bezpečnostních chyb v Chromium se týkají chyb ve využívání paměti. Ukazují to čísla Memory safety. Jsou to chyby s ukazateli v C a C++.

Nejlepší emulátor Nintenda 3DS je nově dostupný také na Androidu. Aplikaci Citra lze zdarma stahovat na Google Play, přičemž podporuje vše potřebné.

„Čínský Google“ Baidu jako open source vydává Paddle Quantum, což je kvantová platforma pro strojové učení.

Pokračuje rozšiřování GSM-R sítě na českých železnicích. Na projektu se podílí Kontron Transportation a ČD-Telematika.