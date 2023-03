Recenze: SkyShowtime je chudý příbuzný velkých hráčů

Přestože se manažeři na tiskovce zaklínali tím, že pro Čechy zajistí dabing, tento slib dodrželi jen zčásti. V katalogu zejí obrovské díry a český uživatel je mnohdy odkázaný na titulky. Firma zřejmě často nekoupila nebo nezískala práva na dabing a sama zatím moc českých zvukových stop nevyrobila. Časem by se to mělo zlepšit. „Na lokalizaci stále pracujeme,“ ujišťoval ředitel.

Služba vznikla velmi rychle, první evropské země ji mohly používat od 20. září 2022. A během několika měsíců expandovala do více než dvaceti států včetně České republiky. Ale pokud neustále zdůrazňuje, jak fantastickou nabídku připravily dvě megafirmy s rozsáhlým portfoliem televizních stanic a filmových studií, měla by to dodržet.

Podle našeho testování realita dost kulhá za našlehanou marketingovou polevou. Pro velké americké korporace je Evropa jeden trh, takže moc nebere v úvahu rozdíly mezi jednotlivými evropskými státy. Je zřejmé, že SkyShowtime spoléhá hlavně na cenu (zaváděcí nabídka byla 89 Kč měsíčně). Kdo by zaplatil plnou cenu (179 Kč měsíčně) a pak srovnal nabídku Netflixu, Disney+ nebo HBO Max, ten by si asi trhal vlasy.

Dvě obrovské mediální korporace daly dohromady své katalogy a vytvořily aplikaci SkyShowtime. „Vznikla pro Evropu, navrhli jsme ji pro evropské uživatele a nemyslíme na nic jiného než ty dvě desítky trhů,“ tvrdil při setkání s novináři generální ředitel Monty Sarhan. „Comcast a Paramount si uvědomují, že je to obrovská příležitost, jak získat nové diváky pro to nejlepší z jejich obsahu,“ popisoval nadšeně.

Obsah v češtině

Chloubou každé streamovací služby jsou exkluzivní filmy a seriály, které nikde jinde nenajdete. Na SkyShowtime je to Tulsa King, vůbec první seriál, ve kterém hraje Sylvester Stallone. Mafiánský příběh má devět dílů, v české verzi SkyShowtime je jich ale jenom pět – a na rozdíl od Netflixu nebo Disney+ se nedozvíte, kdy se můžete těšit na další. S dabingem nepočítejte, jsou tu jen titulky.

Kompletní epizody jsou u sci-fi Halo, všech devět dílů má český dabing. Nadabovaný je také seriál Yellowstone s Kevinem Costnerem v hlavní roli. Dostupných je všech pět sérií (u té poslední ale zatím chybí pár epizod), české znění je ale přístupné jen u prvních dvou řad. České hlasy dostaly rovněž postavy seriálu První dáma, namluveno je všech deset epizod.

Detail pořadu ve webovém rozhraní SkyShowtime Autor: Filip Rožánek

U původních titulů je to ale spíš výjimka – například sci-fi seriál Star Trek: Strange New Worlds je opět jenom s titulky, totéž westerny 1923 a 1883, thriller Starosta Kingstownu, Upíří akademie nebo detektivní seriál Zákon a pořádek. Ten má navíc matoucí označení, protože jde o 21. a 22. řadu, ale SkyShowtime se tváří, že je to první a druhá série. Všechny ostatní řady chybí.

Pokud jste u některých filmů nebo seriálů zvyklí na zavedené dabingy, může vás překvapit, že neslyšíte oblíbené herce. Například komedie Notting Hill je úplně předabovaná (je to už třetí české znění), nový dabing vznikl také pro Hannibala, Zkrocenou horu nebo Ztraceno v překladu.

Podobnou praxi je možné očekávat i do budoucna. Na objednávku SkyShowtime už byl natočen nový dabing pro Zelenou míli, kde Toma Hankse místo Vladimíra Dlouhého namluvil Ondřej Vetchý. Film ale ještě v online katalogu není dostupný.

Fanoušci hororu Psycho si mohou vybrat mezi Hitchcockovým originálem a remakem z roku 1998. Zatímco černobílý film má jenom titulky, novější barevná verze má českou zvukovou stopu. Je to však opět jiný dabing, než který se používal dosud.

Dobrodružná série Indiana Jones patří mezi filmy, pro které historicky vzniklo několik různých českých dabingů. U prvního dílu uslyšíte v hlavní roli Ladislava Freje, ve druhém mluví Ladislav Županič, ve třetím i dosud posledním čtvrtém Jiří Štěpnička.

Animované pohádky pro děti, ať je to seriál Tlapková patrola, nebo filmová série Mimoni, mají podle namátkového testování dabing. Českým zněním disponují i filmy nedávno uvedené v kinech, například velehit Top Gun: Maverick.

Aplikace nemá žádný filtr pořadů podle toho, jestli mají dabing, nebo jen titulky. Pořady, u kterých ještě není česká lokalizace, zobrazit nemůžete. Musíte se spokojit s tím, co je v české nabídce.

Podpora v České republice

Provozovatelem SkyShowtime je stejnojmenná britská společnost, která má středoevropské kanceláře v Budapešti a Varšavě. Aplikace má sice české profily na Facebooku a na Instagramu, na kterých marketing zveřejňuje upoutávky, na otázky v diskusích ale nikdo nereaguje.

Jedinou možností kontaktu je online formulář anebo živý chat na internetových stránkách. Ten funguje denně od 11 do 23 hodin, podpora je ale společná pro všechny země, kde je SkyShowtime aktivní. V závislosti na vytížení zákaznického servisu vás chat propojí s náhodně vybraným pracovníkem. Povídat si budete přes automatický překladač.

Na e-mailové otázky firma slibuje odpověď do 24 hodin. Upozorňuje ovšem, že „start ve východní Evropě byl obrovským úspěchem“ a kvůli velkému počtu dotazů se reakce může opozdit.

Popisky pořadů jsou stručné. Doprovodné ikonky se zaměřují na přístupnost pro děti a mládež, neprozradí vám nic o technických parametrech. Autor: Filip Rožánek

Ovládání

Aplikace je rozdělená do několika základních sekcí – na domovské stránce najdete tituly doporučené týmem SkyShowtime, dále sekci Filmy a sekci Pořady. Oblíbené pořady se ukládají do speciální záložky Můj seznam.

Pokud si netykáte s angličtinou, určitě vás potěší, že celé ovládání SkyShowtime je v češtině, stejně jako popisky pořadů a epizod. Matoucí však je, že seriály a filmy mají oficiální české distribuční názvy, ale doprovodná grafika to ne vždycky odráží. Někdy je český název i v náhledu, jindy až po rozkliknutí.

Vyhledávání obsahu funguje podle anglických i českých názvů, rovněž najde pořady s konkrétním hercem nebo herečkou. Stačí zadat jejich jméno, u hereček samozřejmě nepřechýlené (tedy „Meryl Streep“, nikoliv „Meryl Streepová“).

Při přehrávání můžete přeskočit úvodní titulky. Na konci epizody se můžete rovnou posunout na další. V případě, že přehrávání filmu zastavíte a aplikaci ukončíte, můžete pak při novém spuštění pokračovat ve sledování pořadu od místa, kde jste skončili. To platí i při používání na různých zařízeních. Například na film, který jste rozkoukali na televizoru, se můžete na mobilu dodívat od místa, kde jste přestali.

Standardně můžete přepnout titulky a zvukovou stopu. Pokud jste zvyklí pustit si před filmem nejdřív upoutávku, ta u některých pořadů vůbec není, a pokud je, tak někdy nemá ani české titulky, natož dabing. Narazíte i na kombinaci, kdy trailer má titulky, ale samotný pořad je dabovaný.

Možnosti nastavení

Pro děti jsou určené samostatné dětské uživatelské profily, které automaticky filtrují závadný obsah. Zobrazují pouze pořady s hodnocením TV-PG/PG nebo nižším (zjednodušeně pořady pro mladší školní věk).

Standardní profily mohou být v jedné ze tří kategorií věkové přístupnosti: do 12 let, do 16 let a od 18 let. Profily pro dospělé je možné chránit PIN kódem (rodičovským zámkem).

Aplikace pro Samsung Smart TV nemá žádné možnosti nastavení, pouze se do ní přihlásíte a přehráváte obsah. Chcete-li například ovlivnit velikost titulků, jejich barvu nebo font, musíte to udělat na webu. Parametry nastavené na webu se pak automaticky promítnou na všechna připojená zařízení, kde je přihlášený stejný účet.

Kvalitu obrazu ani zvuku nemůžete nijak ovlivnit, obojí je nastaveno automaticky podle internetového připojení.

Výběr profilu ve SkyShowtime Autor: Filip Rožánek

Technické parametry

Aplikaci SkyShowtime je možné souběžně používat až na 3 zařízeních přidaných do uživatelského účtu.

Podporované jsou prohlížeče Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox a Safari, dále operační systémy Android 7.0+ a iOS 13.0+, zařízení Apple TV HD (4. generace) a novější, televizory s Android TV 6.0+, LG webOS 3.5+ a Samsung Tizen OS 3.0+ (modely z roku 2017 a novější). Pokud máte zařízení upravené tak, aby se obešla omezení stanovená výrobcem, aplikace se nespustí.

Všechny aplikace jsou stejně jako webové rozhraní v češtině.

Velkým nedostatkem ve srovnání s konkurencí je maximální dostupné rozlišení obrazu a kvalita zvuku. Dokonce i nejnovější filmy jsou maximálně v 1920 × 1080. „Pracujeme na přechodu na rozlišení 4K, které můžete očekávat už brzy,“ slibuje nápověda. Konkurenční Netflix nebo Disney+ přitom UltraHD podporují standardně, Disney se chlubí i speciálním režimem IMAX Enhanced.

SkyShowtime nyní oficiálně podporuje prostorový zvuk Dolby 5.1, ale ten je jenom u několika málo titulů. Většina pořadů je ve stereu. Záleží také na jazykové stopě. Je to ale hledání formou pokus-omyl, protože v popisu pořadu nenajdete žádný symbol, který by vám napověděl, v jaké kvalitě je vybraný film.

Například už zmíněný Top Gun: Maverick je momentálně k vidění i na Apple TV, tam ovšem v UltraHD a s prostorovým zvukem Dolby Atmos. Na Apple TV si však za půjčení tohoto filmu musíte připlatit.

Televizní aplikace SkyShowtime má základní menu ve sloupci nalevo. Ilustrační screenshot je z anglické verze, aplikace je ovšem také v češtině. Autor: SkyShowtime

Cenová politika

Až do 11. dubna platí zvýhodněná nabídka pro nově registrované uživatele. Pokud se zaregistrují přes web, dostanou doživotní slevu 50 % ze standardní ceny předplatného SkyShowtime. V tuto chvíli tedy zaplatí 89 Kč měsíčně místo 179 Kč. Tarif je pouze jeden, žádné další nabídky nejsou.





„Myslíme, že naše nabídka je udržitelná. Je to skvělá zábava za skvělou cenu, jsme nejlépe naceněná velká streamovací služba. V kombinaci s doživotně poloviční cenou je to fenomenální. Jsme si vědomi šílených cen energií a vysoké míry inflace, zejména na některých trzích střední a východní Evropy, kde jsou mimochodem disponibilní příjmy lidí z domácností stejně nižší. Takže jsme to vzali v úvahu,“ prohlásil na setkání s novináři ředitel Monty Sarhan.

Není veřejně známo, kolik předplatitelů nyní SkyShowtime má. „Jsme nesmírně spokojeni. Zájem předčil všechna naše očekávání, poptávka je obrovská a obsah má u diváků odezvu. Všechny hlavní pořady si vedou velmi dobře ve Skandinávii, kde jsme začínali, a přímo explozivní růst jsme zaznamenali v Nizozemsku a Portugalsku. A totéž očekáváme i ve střední a východní Evropě,“ dodal generální ředitel.