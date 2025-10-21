Lupa.cz  »  Regulace podle NIS2: Vyhlášky ke kyberzákonu byly zveřejněny. Trash talk pokračuje, nařízení vlády se zaseklo

Regulace podle NIS2: Vyhlášky ke kyberzákonu byly zveřejněny. Trash talk pokračuje, nařízení vlády se zaseklo

Jan Sedlák
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
1 nový názor

Autor: Internet Info
NÚKIB publikoval vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Zbývá vyřešit vládní nařízení, to ale vzhledem k povolebnímu dění nemusí být hned.

Ve Sbírce zákonů byly zveřejněny prováděcí vyhlášky k novému zákonu o kybernetické bezpečnosti z pera Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Tento zákon vychází z evropské směrnice NIS2 a stejně jako navazující vyhlášky začne platit od prvního listopadu letošního roku.

NÚKIBu se tímto krokem podařilo dotáhnout většinu kroků. Zbývá dořešit pro některé subjekty citlivý bod, a sice prováděcí nařízení vlády o možné regulaci dodavatelů do důležitých sítí a systémů.

Ve Sbírce zákonů je k dispozici pět vyhlášek. Konkrétně:

  • Vyhláška o regulovaných službách (408/2025 Sb.).
  • Vyhláška o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností (409/2025 Sb.).
  • Vyhláška o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu nižších povinností (410/2025 Sb.).
  • Vyhláška o bezpečnostních úrovních informačních systémů veřejné správy (411/2025 Sb.).
  • Vyhláška o bezpečnostních pravidlech pro orgány veřejné správy využívající služby poskytovatelů cloud computingu (412/2025 Sb.).

Citlivý bod je stále otevřen

O osudu poslední části regulace zatím není rozhodnuto. Schválit je ještě potřeba nařízení točící se kolem mechanismu bezpečnosti dodavatelského řetězce. To je dlouhodobě značným jablkem sváru mezi NÚKIBem a soukromým sektorem, který tlačí na co nejmenší omezení. Úřad chce mít v případě potřeby možnost zakázat či omezit z jeho pohledu nebezpečné dodavatele. Spory o podobu tohoto mechanismu se vedou roky a stále to nekončí.

Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS), Český telekomunikační úřad, Hospodářská komora, některá ministerstva, Úřad vlády a další organizace vznesli poměrně velké množství připomínek k nařízení vlády o nepominutelných funkcích stanoveného rozsahu. NÚKIB většinu těchto připomínek neakceptoval.

Neakceptováno, neakceptováno a neakceptováno. NÚKIB zamítl většinu připomínek k regulaci dodavatelů Přečtěte si také:

Neakceptováno, neakceptováno a neakceptováno. NÚKIB zamítl většinu připomínek k regulaci dodavatelů

Ředitel odboru regulace NÚKIBu Adam Kučínský uvedl, že vyhlášky k novému kyberzákonu už jsou sice publikovány ve sbírce zákonů, ovšem chybí právě mechanismus bezpečnosti dodavatelského řetězce. “Zde jsou prováděcí nařízení vlády blokovány,” uvedl Kučínský.

“Dá se to říci i tak, že ministerstva, Úřad vlády i celý byznysový sektor mají k návrhům prováděcích nařízení vlády zásadní připomínky. A pokud je NÚKIB není ochoten akceptovat, je vlastně otázkou, kým jsou návrhy nařízení fakticky blokovány. Každopádně pro funkčnost zákona o kybernezické bezpečnost to neznamená zhola nic, jen firmy prozatím nebudou regulovány přísněji, než požaduje samotný zákon,” reagoval Jiří Grund, prezident APMS.

Zdá se, že trash talk a kousavé a sarkastické narážky z obou stran budou ještě nějakou dobu pokračovat a jen tak se toho nezbavíme.

Nařízení jsou záležitostí vlády. Ta současná se vyjádřila, že už nebude dělat žádná politická rozhodnutí. Je tedy velká pravděpodobnost, že záležitost vyřešit nestihne a bude se muset počkat na vládu novou. Ta se k tématu může dostat kdo ví kdy a zároveň není jasné, jak se k celé situaci postaví. Andrej Babiš a spol. byli součástí debat o dodavatelích, Huawei a Číně už během předchozího funkčního období a téma se vleče už od té doby.

Spokojený Svaz průmyslu a dopravy

Naopak Svaz průmyslu a dopravy si pochvaluje, že do nově vydaných vyhlášek dokázal prosadit dle jeho slov klíčové výjimky, které “reflektují specifika podnikatelského prostředí a přinášejí firmám výraznou administrativní úlevu.”

“Díky aktivnímu zapojení do přípravy prováděcích předpisů – jak v rámci mezirezortního připomínkového řízení, tak prostřednictvím odborných jednání s NÚKIBem – se podařilo do finálních textů prosadit několik zásadních úprav. Tyto změny pomohou odstranit zbytečnou administrativní zátěž bez negativního dopadu na úroveň kybernetické bezpečnosti,” uvedl Svaz.

CIF debata

Svaz průmyslu a dopravy za klíčové prosazené výjimky považuje tyto:

  • Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů: Z působnosti předpisů jsou nově vyjmuti poskytovatelé, kteří vyrábějí elektřinu z obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném elektrickém výkonu do 1 MW – například provozovatelé menších fotovoltaických elektráren. Tato úprava přináší výraznou administrativní úlevu stovkám firem, které vyrábějí elektřinu pro vlastní spotřebu a neposkytují žádnou další regulovanou službu.
  • Vodní a odpadové hospodářství: V tomto případě byli vyjmuti provozovatelé, jejichž příjmy spojené s danou službou tvoří méně než 5 % jejich obratu za poslední účetní období. Díky této změně se vyhlášky nebudou vztahovat na řadu středních a větších průmyslových a potravinářských podniků, které provozují vlastní odpadové hospodářství jako integrální součást výroby.

NÚKIB k novému kyberzákonu připravil kalkulačku. Pomocí ní je možné si ověřit, do jakého režimu (vyšší či nižší) bude pravděpodobně spadat vámi poskytovaná služba.

Česko konečně začíná stavět neprolomitelnou kvantovou síť. Její část je ale v ohrožení, chybí peníze Přečtěte si také:

Česko konečně začíná stavět neprolomitelnou kvantovou síť. Její část je ale v ohrožení, chybí peníze

Seriál: Regulace podle NIS2
Autor článku

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

