 »  Rohlík.cz spouští síť vlastních výdejních automatů, mají snížit minimální cenu nákupu

Zatím se Rohlík Pointy nalézají v několika kancelářských budovách, v Praze například v karlínském Meteoru, na recepci společnosti O2 Za Brumlovkou, v sídle Seznamu a v office centru Anděl Park. Celkem se jedná o desítky výdejních míst, v plánu je ale přidat minimálně sto další lokalit.

„Rádi bychom dostali do kancelářských budov v příštím roce přes 100 Rohlík Pointů. Snad žádná oslovená firma možnost našich výdejních boxů neodmítla, což nás velice těší,“ upřesňuje Simona Bílá.

„Rádi bychom naše nová výdejní místa dostali do všech velkých office center v České republice. Jsme také v kontaktu s developery, kteří by zahrnuli naše boxy do budoucích plánů sídlišť,“ dodává Čupr, který by rád výhledově dostal nové výdejní boxy Rohlík.cz na veřejná prostranství. Jednou ze zvažovaných možností jsou i zastávky MHD.

