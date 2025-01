Ruské herní konzole jsou propadák, EU zavedla jednotné konektory USB-C, nové grafické karty od Nvidie

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

V Evropské unii už se musí nová elektronická zařízení prodávat s jednotným konektorem USB-C. Jde o přenosnou elektroniku, jako jsou smartphony, tablety, sluchátka a podobně. Na notebooky dojde řada v dubnu příštího roku. Zákazníci si také mohou určit, zda k novým zařízením chtějí novou nabíječku. Kontext k evropské regulaci je zde.

Rusko se po invazi na Ukrajinu a uvalení sankcí postupně odstřihává od západního světa. Součástí jsou i snahy o vytvoření vlastního technologického sektoru, což zahrnuje herní konzole. Zatím jsou k dispozici dvě. Jedna využívá domácí a velmi pomalý a zastaralý čip Elbrus, takže na ní běží tituly vzdálené dnešní běžné produkci. Druhou konzoli dělá firma MTS, která skrze krabičku za zhruba 50 dolarů nabízí streamované hraní z cloudu. To ale naráží na limity infrastruktury, zejména ve vzdálenějších oblastech. Takže zatím žádné terno, což teď přiznaly i ruské státní úřady. Stát tlačí na vývojáře her, aby své tituly na tyto konzole optimalizovali.

Digitální asistentka Siri od Applu poslouchala své uživatele. Siri měla jít vyvolat pouze hlasovým povelem „Hey, Siri“, ovšem ukázalo se, že systém své uživatele poslouchal i jindy, díky čemuž například bylo možné cílit reklamu podle toho, o čem se lidé bavili. Apple navrhl hromadné odškodnění ve výši 95 milionů dolarů všem uživatelům, kteří si zařízení se Siri koupili mezi 17. 9. 2014 a 31. 12. 2024.





V seriálu Black Mirror existovalo malé kulaté zařízení připevňované na spánek, které své uživatele přeneslo do virtuální reality. Přesně tak vypadá nové zařízení Omi, které má sloužit jako AI asistent. Zatím si ho lze předobjednat.

Metagene-1 je nový AI model se sedmi miliardami parametrů natrénovaný na DNA. Má pomáhat v boji s epidemiemi. Paper je zde, GitHub tady a stránka na Hugging Face tady.

Telegram začal americké vládě vydávat výrazně větší množství informací o svých uživatelích. Počet žádostí vzrostl poté, co Francie v srpnu loňského roku zatkla zakladatele a šéfa Telegramu Pavla Durova. Od začátku roku do září 2023 Telegram vydal informace o 108 uživatelích v USA, za celý rok to ale už bylo 2253 uživatelů.

Dell zcela překopává své letité označení počítačů, názvy XPS, Latitude, Inspiron a Precision zmizí. Firma místo toho okopíruje Apple, budou tedy existovat stroje prostě Dell a dále Dell Pro a Dell Pro Max. Ty budou doplněny o další varianty Plus a Premium.

S Dellem souvisí i další zásadní změna, společnost začne ve větší míře nabízet počítače s procesory AMD. Dell se doposud soustředil hlavně na Intel, což pomohlo k betonování pozice tohoto upadajícího producenta procesorů, vzestup AMD a pád Intelu ale nelze přehlížet.

Nvidia představila novou generaci grafických karet pro osobní počítače. Jde o řadu GeForce RTX 5000 (Blackwell) zahrnující modely RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti a RTX 5070. Nvidia tvrdí, že lze čekat velmi výrazný nárůst výkonu, ovšem prezentovala pouze své benchmarky využívající technologie jako DLSS (k dispozici bude čtvrtá verze), tedy generování vložených snímků. Podle toho nelze reálný výkon soudit a bude nutné si počkat na nezávislé testy. Je možné, že upscaling už bude považován za standard a výkon se bude hodnotit podle něj, uvidíme. Každopádně překvapily ceny, respektive nejsou tak vysoké, jak se spekulovalo. 5090 vyjde na 59 599 korun, 5080 na 29 999 korun, 5070 Ti na 22 399 a 5070 na 16 449 korun.

Nvidia také představila zřejmě nejmenší počítač s umělou inteligencí na světě. Jde o projekt DIGITS s AI výkonem jeden petaflop (FP4), procesorem ARM a GPU architekturou Blackwell (GB10 Superchip). Jde o malý desktopový počítač určený pro profesionály a podobně. Prodeje začnou v květnu za cenu 3000 dolarů.

Šéf Nvidie Jensen Huang zároveň v podstatě potvrdil, že Nvidia připravuje vlastní ARMový procesor pro osobní počítače. O tom se mluví už nějakou dobu, teď ale analytikům řekl, že se něco chystá. Už projekt DIGITS obsahuje ARM CPU, dělá se na něm ve spolupráci s MediaTekem.

AMD oznámilo nové procesory s 3D V-Cache. Jde o modely Ryzen 9 9900X3D a 9950X3D, tedy dvanácti- a šestnáctijádrové alternativy k osmijádrovému Ryzenu 7 9800X3D. To je aktuálně nejvýkonnější herní procesor na trhu, který je ale neustále vyprodaný a jeho cena roste. Já už na dodávku 9800X3D čekám řadu týdnů, takže se mi přechod na platformu AM5 z AM4 docela komplikuje a nová deska a paměti jen smutně leží na polici. Každopádně AMD označuje 9950X3D za nejlepší herní a tvůrčí procesor na světě. AMD se ve třetí generaci procesorů s 3D cache podařilo odstranit neduh, kdy větší cache zajišťovaly obří výkon ve hrách, ale pomalejší takty nebyly úplně nejlepší pro práci. 9950X3D boostuje až na 5,7 GHz. Další procesorové novinky AMD jsou tady.

AMD bohužel na CESu neřeklo moc detailů o nových grafických kartách Radeon 9000. Jen víme, že přijdou modely 9070 (XT) a 9060 (XT), což mimo jiné znamená, že AMD volí stejné označení jako Nvidia. Přibude také FSR4, na oficiální oznámení si ale musíme počkat. Bohužel AMD v této generaci vzdává boj v absolutním high-endu, což není dobrá zpráva, protože dominance Nvidie vůbec není zdravá.

Také Intel na CESu ukázal nové procesory. Jde o 11 nových modelů se spotřebou 65 a 35 wattů. Novinkou jsou rovněž desítky modelů pro notebooky.

Qualcomm přišel s levnějšími ARM čipy pro notebooky, které tak mohou cílit na cenu kolem 600 dolarů. Dosavadní ARMové Snapdragony byly dražší, což vytvářelo bariéru pro nákup těchto počítačů.

Vyšlo Raspberry Pi 5 s 16 GB RAM. Doplňuje již dříve uvedené varianty s 2, 4 a 8 GB operační paměti. Využívají se paměti LPDDR4X od Micronu. Nasazen byl vylepšený čip Broadcom BCM2712. Česká cena činí 3369 korun.

Apple zřejmě zastavil výrobu AR/VR brýlí Vision Pro. Nejde o úspěch, mělo se prodat pouze kolem 400 tisíc kusů. Významnou roli zřejmě hraje cena, která se točí kolem 80 tisíc korun. Je možné, že Apple v budoucnu uvede nějakou levnější verzi.

Brzy se dočkáme nových verzí rozhraní HDMI a DisplayPort. HDMI 2.2 bude dokončeno v polovině roku, zvládne 96 Gb/s a už nebude nutná komprese. DisplayPort 2.1b bude finalizován na jaře a nadále bude mít propustnost 80 Gb/s s možností aktivních kabelů až tři metry.

Lenovo představilo novou přenosnou herní konzoli Legion Go S s operačním systémem SteamOS. Ten vyvíjí Valve, majitel Steamu, zejména pro svůj handheld Steam Deck. Rozšíření mezi další výrobce by mohlo být zajímavé, mimo jiné díky tomu, že SteamOS na pozadí používá Linux. Výrobci jako MSI, Lenovo a další se do handheldů pouštějí stále více, uvidíme, jaký z toho vznikne trh.

Dvě zajímavosti: Vlastní operační systém si můžete napsat za víkend, vejde se na tisíc řádků kódu, je k tomu možné stáhnout knihu zdarma. A tady je simulátor integrovaného obvodu běžící ve webovém prohlížeči.

Certifikační autorita DigiCert vypíná podporu IPv6. Přechází na novou CDN síť, protože ta dosavadní ukončuje své služby.

Valné shromáždění OSN přijalo smlouvu o boji proti kybernetické kriminalitě. A to bez hlasování. Ozývá se řada kritiků, problematika je popsána zde.

Další čeští videoherní miliardáři se pustili do investic. Peníze už poslali Rohlíku, Coltu nebo Komárkovi. SCS Software a jejich herní simulátory kamionů dlouhodobě generují vysoké zisky.

Komárek se přiblížil k největšímu startupovému prodeji. Brněnský ThreatMark nabral přes půl miliardy. ThreatMark vyvíjí software pro banky, které díky tomu poznají, že se někdo snaží převzít účet.

Xerox za 1,5 miliardy dolarů kupuje svého konkurenta Lexmark. Xeroxu padají čísla, tiskne se méně a HP je velmi aktivní konkurent, spojení s Lexmarkem tak má zajistit lepší pozici.

DeepSeek je novou senzací v umělé inteligenci. Čínský startup prý natrénoval model podobný těm od OpenAI či Mety, ovšem údajně s jedenáctkrát nižšími nároky na GPU čipy. Cluster obsahoval 2048 karet Nvidia H800.

Čínská akademie věd dokončuje výkonný procesor, který by ještě letos měl být uvolněn jako open source. Postavený bude na otevřené instrukční sadě RISC-V, kterou si Čína zatěžkaná sankcemi oblíbila.

Pozice Huawei v evropských mobilních 5G sítích moc oslabena nebyla. Firma má stále silnou přítomnost, včetně sítí Vodafonu a T-Mobilu v Česku. Ukazuje to analýza Strand Consult.

Čínský hackerský průnik do amerických telekomunikačních sítí byl skutečně masivní. Ukazuje se, že Číňané měli přístup k lokalitě milionů lidí, mohli nahrávat hovory a tak dále.

Evropští a američtí výrobci čipů pokračují v investicích v Číně. Expandují tam evropští šampioni Infineon, NXP Semiconductors a STMicroelectronics a také americké podniky jako Texas Instruments a další. Zajímají se mimo jiné o EV průmysl.

Čínská firma CXMT měla rozjet masovou produkci pamětí DDR5. To by znamenalo, že Čína v tomto ohledu dost pokročila a mohla by tlačit na ceny. Objevují se ale názory, že yield není zase tak dobrý a že CXMT stále trochu zaostává.

Micron odhaduje, že se roční trh s paměťmi HBM zvětší z loňských 16 na 100 miliard dolarů v roce 2030. Aktuálně je tažen hlavně Nvidií a AMD a odběrem HBM do AI akcelerátorů.

Microsoft letos investuje 80 miliard dolarů do budování AI datacenter. Vypadá to, že AI horečka nebude polevovat ani letos.

V Jižní Koreji spřádají plány na vytvoření domácí alternativy k TSMC, tedy největšímu a nejvyspělejšímu zakázkovému výrobci čipů. Korea má obavy, aby v budoucnu neoslabila v polovodičovém oboru. Samsung sice dělá zakázkovou produkci pro fabless firmy, v poslední době ale řeší problémy. Byť se objevují drby, že by další generace čipů Nvidia mohla být opět vyráběna tam, protože TSMC má silnou pozici a zvyšuje ceny. Silnou roli ve snahách Koreji má hrát SK Hynix.

