Ruský procesor Baikal, Huawei údajně špehovalo v Austrálii, propad Intelu v serverech

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Někteří technici Huawei údajně v Austrálii pomohli do sítě nejmenovaného operátora instalovat škodlivý kód, který posílal data do Číny. S odvoláním na anonymní zdroje to uvádí Bloomberg. Škodlivý kód měl být vložen do softwarové záplaty, a to v roce 2012. Operátoři Optus a TPG něco takového popřeli, stejně jako Huawei. Exploit měl v síti žít pouze krátce a poté se sám smazat.

Mobilní 5G sítě jdou hůře odposlouchávat než ty předchozí. Ve své přednášce to shrnuje David Anstiss.

Ruský serverový procesor Baikal poprvé nabootoval. Konkrétně jde o čip Baikal-S s 48 jádry ARM Cortex-A75 na 2 GHz (turbo až 2,5 GHz) a TDP 120 wattů. Jako bezpečnostní koprocesor je integrována architektura RISC-V. Výkon má odpovídat Intel Xeon Gold 6148 a AMD Epyc 7351. Rusko tyto čipy chce používat pro vlastní účely. Baikal vyvíjí i 28nm čipy Baikal-M určené pro počítače. Podrobněji o procesoru Baikal píše sesterský web Cnews.

Windows Terminal se stane výchozím systémem pro zadávání textových příkazů ve Windows 11. Microsoft uvádí, že tak učiní během roku 2022, nejdříve se dočkají uživatelé programu Windows Insider. Terminal zvládá panely, emulaci PowerShellu či Příkazového řádku a další funkce.

Podíl v Intelu v serverech klesl z 98 procent v roce 2017 na letošních 77 procent, ukazují čísla Omdia. Neprosazuje se pouze AMD, růst lze zaznamenat i u ARMu. Z výrobců serverů se nejvíce daří růst Super Micro (35 procent), Lenovu (29), H3C (23), čínskému Inspur (15) a white box dodavatelům (18). Naopak nejvíce padají IBM (mínus 28 procent), Cisco (mínus 12) a sankcemi tvrdě postižené Huawei (mínus 44 procent). Huawei už sekci x86 serverů prodalo a soustředí se na ARM čipy Kunpeng.

Výrobci čipů letos proinvestovali kolem 152 miliard dolarů, spočítali v IC Insights. Meziročně jde o 34procentní růst. Rok předtím byl růst 41 procent a lze očekávat další silná čísla. Výrobci přidávají kapacity s tím, jak nestíhají uspokojovat poptávku.

Čínské technologické firmy zmizely z žebříčku deseti nejhodnotnějších společností světa. Jde o Tencent a Alibabu. TOP 10 dominují americké firmy, na prvních třech místech jde o Apple, Microsoft a Alphabet. Následují Saudi Aramco, Amazon, Tesla, Meta, Nvidia, Berkshire Hathaway a TSMC. Více píše Nikkei Asia.

AMD by údajně v lednu na CESu konečně mělo představit Threadrippery na Zen 3. Mluví se o pěti modelech série 5000. Nejvyšší model by měl mít 64 jader a 128 vláken, nejnižší 12 jader a 24 vláken. Více to rozebírá Cnews.cz.

TSMC má novou iteraci 4nm výrobního procesu. Jde o N4X, který je na rozdíl od N4P určený pro výrobu čipů do superpočítačů. Produkce se má rozjet v roce 2023.

Aktivity evropského procesoru sdružené pod European Processor Initiative bilancují dosavadní vývoj. Pokročilo se v přípravě CPU i akcelerátoru.

Have I Been Pwned obsahuje dalších 225 milionů uniklých hesel. Databázi této službě poskytla britská kriminálka.

Google zrušil lištu pro Internet Explorer. Poprvé s ní přišel v roce 2000. Google Toolbar byl předskokanem před příchodem dnes dominantního Chrome.

Apple vydal Swift Playgrounds 4. Jde o výukový nástroj na programování s tím, že na iPadu se dají vytvářet appky pro iOS.

Videohovory v Microsoft Teams jsou nyní šifrované. Funkce se dostala do ostrého provozu, nejde nicméně o výchozí volbu a je nutné ji aktivovat.

Herní kolos Embracer Group koupil další firmy: Perfect World Entertainment, Spotfilm Networx, DIGIC Holdings, Shiver Entertainment a komiksové Dark Horse Media. Embracer už má 111 studií a přes 12 tisíc zaměstnanců. Je větší než Activision Blizzard a EA a o něco menší než Ubisoft. Do stáje Embraceru patří i čeští Warhorse a Ashborne Games a slovenští Nine Rocks Games. Odnož Koch Media také provozuje testování a lokalizace v Olomouci.

Oracle za 28,3 miliardy dolarů kupuje firmu Cerner. Pro Ellisona je to největší obchod v historii. Cerner je největším dodavatelem softwaru pro zdravotní záznamy. Oracle jednak zásadně expanduje ve zdravotnictví a zároveň chce data využít v rámci cloudu a AI. Do zdravotnictví se více pouští také Microsoft. Jeho koupi firmy Nuance za 19,7 miliardy dolarů nyní bez připomínek schválila Evropská komise.

Deutsche Telekom se chystá prodat byznys s pasivní infrastrukturou. Handelsblatt píše, že by se akce měla rozjet v prvním čtvrtletí příštího roku. DT má být otevřené prodejům majority i minority. Ocenění vyčleněné sekce se má pohybovat kolem dvaceti miliard eur. Stejný krok už udělal Vodafone, který i u nás stožáry a spol. vyčlenil do firmy Vantage Towers.

Microsoft kupuje podnik Xandr. Za asi miliardu dolarů ho získává od AT&T. Jde o tržiště pro digitální reklamu. Microsoft v této oblasti expanduje, v posledním kvartálu tržby z reklamy vyrostly o 40 procent.

Ericsson získává společnost Quortus zabývající se packet core. Má doplnit nabídku dříve koupeného CradlePointu. Celá nabídka míří na privátní sítě.

ZeroFox kupuje podnik IDX. Vzniká kyberbezpečnostní firma s hodnotou 1,4 miliardy dolarů. Umístěna bude na burzu NYSE.