 »  Sázka na blockchain za více než 300 milionů dolarů odstartovala v Praze. Bude fungovat?

S oficiálním požehnáním úřadů (a dlouhými daňovými prázdninami), které při podobné investici do regionu asi nebylo tak obtížné získat, hodlá v pustině vybudovat město, které jakoby vystoupilo z nějaké sci-fi. Rozhodně se nedá říci, že by projekt navzdory svému velikášství postupoval pomalu, první stavební práce mají začít už v druhé polovině příštího roku.

S největší pravděpodobností můžeme přinejmenším vyloučit to poslední. Berns, který neuvěřitelně zbohatl na loňské kryptohorečce, totiž do projektu vložil poměrně velkou část vlastního kapitálu, a nechybí zde tak pověstná vlastní kůže ve hře. Alespoň prozatím také na rozdíl od legií drobných i větších podvodníčků, kteří loni objevili kryprosféru a od té doby se neúnavně snaží vytahat z lidí peníze pod planými přísliby budoucího bohatství z vlastnictví pochybných tokenů, Berns po nikom (zatím) absolutně nic nežádá. Namísto toho suše oznamuje, co má v plánu, a vyjmenovává, co všechno pro to již stačil udělat. Vize reálného města je navíc ve srovnání se všemi těmi abstraktními koncepty poměrně příjemné zpestření. Může ale fungovat?

Jak přesně bude architektura systému vypadat, zatím není úplně jasné, stejně jako není jasné, co přesně chce Berns ve městě dělat a jakým způsobem bude možné se stát obyvatelem nebo se na projektu podílet jiným způsobem. Zatím je evidentní jediná věc, Berns není programátor, a chce proto na sebe strhnout pozornost špičkových vývojářů, které momentálně potřebuje jako sůl. Proč ne, na tom konec konců není nic špatného, Berns kromě toho po nikom nic jiného nežádá, hlavně ne peníze, což je další dobrý signál. Nejhorší scénář (kromě toho, že celý projekt ztroskotá) je, že celý nápad v některé pozdější fázi realizace navzdory ideálům i s nalákanými lidmi nějakému komerčnímu subjektu výhodně prodá. To by sice nebylo příliš idealistické, ale rozhodně ani nezasloužené. Pokud by prodával funkční „blockchainové město“, byl by to pořád hezký proof of concept.

„Není to ani tak město, jako spíš série různých projektů, které mají ukázat možnosti veřejného blockchainu,“ dodává sám Berns. Součástí projektu je také univerzita, kampus výzkumu a vývoje, high-tech park, nebo třeba speciální e-gamingová aréna. Nejdřív ale vznikne inovační centrum. „Něco mi říká, že tohle je ta správná cesta. Pokud dokážeme přesvědčit dostatek lidí, aby blockchainu uvěřili, můžeme začít měnit všechny systémy, podle kterých běžně fungujeme,“ okomentoval Berns projekt pro deník The New York Times. „Tohle bude buď ta největší věc, nebo ten nejspektakulárnější krach v historii lidstva. Zatím nevím, jak to dopadne. Věřím, že to bude první varianta, ale každopádně to bude velká jízda,“ dodává realisticky Berns.

Trochu tajemně a mnohoslibně působí následující Bernsův vzkaz: „Budeme dělat věci, které ještě nikdo nezkoušel. Současní partneři parku a ti, kteří v něm chtějí být, vás určitě ještě překvapí.“ Nechme se tedy také překvapit.