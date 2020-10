Seznam.cz: 84 % Čechů stahuje data rychlostí pod 10 Mbit/s

Za uplynulý rok si obyvatelé Česka v rychlosti, kterou stahují z internetu data, vůbec nepolepšili. Zatímco mapa Seznamu v roce 2015 ukazovala, že rychlostí pod 10 Mbit/s stahuje v průměru 80 % uživatelů, letošní měření vychází dokonce o pár procentních bodů hůře: 84 %. Může jít samozřejmě o posun v rámci statistické chyby, ale i tak by šlo přinejlepším o stagnaci.

„Průměrné rychlosti nižší než 10 Mbit/s dosahovalo celkem 84 % přípojek (tj. 819 036) a v rozmezí od 10 do 30 Mbit/s se jich připojovalo mírně přes 14 % (tj. 140 339). Na rychlost 30 a více Mbit/s dosáhla pouhá 2 % přípojek,“ říká Seznam v legendě k měření.

„Co se týče minimálních rychlostí, tak z měření vyplynulo, že 70 % z 980 854 analyzovaných IP adres mělo ve sledovaném období aspoň jedenkrát po dobu 5 minut nižší rychlost než 2 Mbit/s a 94 % přípojek ji mělo nižší než 30 Mbit/s,“ uvádí Seznam. Vypočetl i medián průměrné rychlosti – za 22 dnů měření činí 3,86 Mbit/s. A ještě jedno číslo z opačného konce: průměrné rychlosti převyšující 100 Mbit/s podle Seznamu dosáhlo pouhých 141 zařízení (IP adres).

Záleží na metodice

Čísla Seznamu je ovšem potřeba vnímat v souvislostech jeho metodiky. Seznam ke zjišťování rychlostí používá data z provozních logů své CDN (Content Delivery Network). Měří tak vlastně rychlost, kterou jednotlivé IP adresy stahují streamovaná data (video, hudbu).

Seznam.cz k metodice Každá IP adresa mohla mít maximálně 12 pětiminutových úseků za 1 hodinu, celkově tedy mohla v tomto měření jedna IP adresa získat maximálně 6 336 záznamů. V uvedeném období bylo zachyceno 1 017 329 unikátních IP adres, ke kterým získal Seznam.cz 17,7 milionů záznamů, přičemž nejvíce jich pocházelo dle GEO IP z Prahy, konkrétně 292 036, a naopak nejméně z Jihočeského kraje, přesně 19 384. Po odstranění záznamů mimo Českou republiku zůstalo k analýze 980 854 IP adres, u kterých Seznam.cz agregoval minimální, maximální a aritmeticky průměrné hodnoty.

Na jednu stranu se dá říct, že jde o skutečné rychlosti, kterých uživatelé dosahují, a ne teoretické, maximálně možné „až-rychlosti“ přípojek, které uvádějí operátoři. Na druhou stranu ale dosahovaná čísla nevypovídají čistě o možnostech infrastruktury, ale jsou ovlivněna také mnoha dalšími faktory: například aktuální rychlostí wi-fi modemu v domácnosti, počtem zařízení k modemu připojených (za jednou IP se jich může skrývat více), rychlostí a kapacitou u poskytovatele, agregací na jedné přípojce nebo tím, jakou rychlost přípojky si uživatel od poskytovatele vůbec pořídil, a dalšími.

Metodika Seznamu také nerozlišuje mezi mobilním a pevným připojením – dá se přitom čekat, že uživatelé mobilních sítí dosahují nižších rychlostí a jejich vyšší počet by mohl celková čísla ovlivnit.

Hlavní metodickou změnou oproti loňskému měření je to, že Seznam letos měřil v pětiminutových úsecích po celý den, a to celkem 22 dnů (od 9. do 30. srpna 2016). Loni přitom měření probíhalo jen ve špičce, tedy od 17:00 do 21:00 večer – dalo se tedy předpokládat, že loni do měření spadly téměř výhradně přípojky v domácnostech.

Seznam také naměřená data uvolnil k veřejné analýze – stáhnout si je můžete zde: Zdrojová data k Mapě rychlosti internetu v ČR (CSV), Histogramy: Mapa rychlosti internetu v ČR (XLS).

Kromě toho Seznam data nabídl také jako podklad ministerstvu průmyslu a obchodu, které zpracovávalo Národní strategii na rozvoj sítí nové generace. Podle zástupce generálního ředitele Seznamu Michala Feixe úřad ale moc nevěděl, co si s daty počít. „Odeslali jsme jim nakonec celý balík dat a teď, po první schůzce, čekáme, jak se s nimi vypořádají,“ dodal Feix. Mapa by podle něj mohla posloužit jako relevantní doplněk k informacím, které se úřad snaží zjistit k datům získaných v dotaznících od operátorů.

A co Akamai?

Pokud data Seznamu porovnáme s tím, co ve své pravidelné Zprávě o stavu internetu ve světě (PDF) říká firma Akamai, uvidíme, že se od sebe – stejně jako loni – dost liší. Rychlosti 10 Mbit/s a více podle Akamai dosahovalo v prvním kvartále letošního roku 56 % IP adres z Česka. Meziročně to je nárůst o 9,4 %, uvádí firma.