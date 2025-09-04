Sledovanost podzimních novinek. Významných úspěchů je pomálu

Podle kalendáře je sice ještě léto, ale největší soukromé televize už v srpnu přešly na podzimní schéma. Sledovanost pořadů, které si už odbyly premiéru na obrazovkách, ale zatím naznačuje, že diváci ještě fungují v letním režimu. Převážně hezké počasí je navíc drží všude jinde než u televizních obrazovek.
Většina formátů se tedy musí spokojit s nižšími stovkami tisíc diváků. Ještě na srpnové tiskové konferenci přitom generální ředitel Novy Daniel Grunt říkal: „Pro nás je důležitá laťka jeden milion diváků. Když nějaký náš pořad vidí víc než milion lidí, tak si říkáme, že se nám to opravdu podařilo a je to dobrý výsledek.“
K této hranici se zatím přiblížila jediná z podzimních novinek, pondělní detektivní seriál Kriminálka Anděl. Premiéru sedmé sezony si na Nově pustilo 25. srpna celkem 970 tisíc diváků starších čtyř let. V cílové divácké skupině 15–54 let, která je pro Novu obchodně nejdůležitější, dosáhla podílu na sledovanosti 26,35%. Při započítání diváků, kteří detektivku sledovali až dodatečně v dalších dnech, seriál hranici milionu diváků překonal.
Druhý díl si v pondělí 1. září zapnulo 946 tisíc diváků starších čtyř let. Bez dětí do patnácti let to bylo o deset tisíc méně. Stále to však byl nejsledovanější pořad večera. Celkově je připraveno 16 nových epizod.
Televize Nova také hodně věří svému úternímu a čtvrtečnímu seriálu s názvem Bratři a sestry. „Radek Bajgar a Mirka Zlatníková už několikrát dokázali, jak výjimečně rozumí mezilidským a rodinným vztahům a jak je umí přetavit v divácký hit. Jsem nesmírně rád, že znovu spojili síly právě na seriálu TV Nova a věřím, že Bratři a sestry se stanou hitem příštích sezon,“ chválil autory ředitel vývoje Michal Reitler.
Odvysílané epizody oscilují kolem půl milionu diváků (premiéru si pustilo 580 tisíc lidí starších 15 let, další díly 467 tisíc a 474 tisíc). V absolutních počtech se víc lidí dívá i na francouzskou detektivku Komisařka Florence na ČT1. Nova si však udržuje optimismus a poukazuje na to, že Bratři a sestry jsou nejsledovanějším večerním pořadem v její cílové skupině. U třetího dílu se pochlubila, že přilákal 33,56 % mužů ve věku 15–30 let, kteří v čase vysílání seděli u televize.
Televize Prima proti Bratrům a sestrám nasadila seriál Polabí. Ředitel televize Marek Singer na letní tiskovce poznamenal, že to bude „bezesporu vrchol podzimního programu“. Premiéru si pustilo 872 tisíc diváků a seriál dosáhl sharu 25,82 % v cílové skupině diváků starších 15 let. Ve čtvrtek 28. srpna divácký zájem sice poklesl na 761 tisíc lidí a podíl 24,13 %, ale přesto vedl ve všech cílových skupinách (4+, 15+, 18–69 i 15–54). U třetího dílu to vypadá na další pokles (641 tisíc). V cílové skupině 15+ to byla zhruba pětina lidí, kteří se v tu dobu dívali na televizi.
Ve středu proti sobě stojí kuchařská reality show Hell's Kitchen na Nově a nové díly zavedeného seriálu Kamarádi na Primě. Tento souboj „na ostří nože“ dopadl 28. srpna docela kuriózně, když ve skutečnosti nejvíc diváků usedlo před reprízu letitého detektivního seriálu Hříšní lidé města pražského na ČT1. Pekelná kuchyně však Nově zajistila vítězství v její cílové skupině, kde si připsala podíl 21,48 % (v absolutních číslech pořad sledovalo 353 tisíc lidí). Kamarádi měli ve středečním slotu necelého půl milionu diváků, převážně však těch starších.
Středeční novinkou v pozdějším večerním čase je investorská soutěž Jáma lvová, nová generace někdejšího pořadu Den D na České televizi. Na televizi Nova zaujala v době lineárního vysílání ani ne čtvrt milionu diváků, ale z pohledu cílové skupiny opět doručila slibný share přesahující 21 %.
Ve čtvrtečním programu kromě zmíněných Bratrů a sester nebo Polabí oslovuje diváky také šéfkuchař Zdeněk Pohlreich v nové sérii docu-reality Ano, šéfe!. První díl udělal Primě radost: „Nejvíce zabodoval u mladých diváků v CS 15–54 let se sharem 30,65 %. U mladých mužů ve věku 15–40 let dokonce dosáhl na hodnotu sharu 47,78 %,“ oznámila televize. V absolutních počtech se na premiéru živě dívalo 330 tisíc lidí, další si ji pustili dodatečně.
Pátky na Nově patří filmům a na Primě dalším dílům soutěže Máme rádi Česko. Tady souboj o diváky minulý týden jasně vyhrála Nova, českou komedii Sladký život si v čase vysílání pustilo skoro o čtvrt milionu víc lidí než kvíz s celebritami.
Ale hned v sobotu 30. srpna se zase radovala Prima, která uvedla první epizodu krimiseriálu Alice Nellis s názvem Mladá krev. Na krajské oddělení vražd přichází skupina policejních nováčků, kteří se musí vyrovnat s nedůvěrou zkušených kolegů a obstát v ostré praxi. „První epizodu si nenechalo ujít 817 tisíc diváků a dosáhla sharu 28,61 % v CS 15+, ve strategické cílové skupině 18–69 let dosáhla sharu 28,25 %,“ sdělila mluvčí Primy Gabriela Semová. V těchto číslech jsou už započtení i diváci, kteří si detektivku pustili odloženě. Na Nově byl v tu dobu Iron Man, na superhrdinský film se dívalo kolem 200 tisíc lidí.
V neděli 31. srpna se žádná novinka na Nově, Primě ani ČT1 neobjevila. Opakování Policie Modrava se ale na Nově spolehlivě přehouplo přes laťku milionu diváků.
Další podzimní premiéry jsou ještě na obzoru. Česká televize se pokusí na programu ČT1 oslovit diváky pátečním seriálem Příliš mnoho lásky. První z osmi epizod bude 5. září. Slovenský vztahový seriál podle scénáře Hany Lasicové vznikl pro TV Joj, kde měl premiéru přesně před rokem.
V sobotu 6. září se na ČT1 objeví premiérový díl populárně-naučné show Zázraky přírody. V neděli 7. září budou mít diváci na výběr, zda se vydají do prohnilých Košic v 90. letech minulého století, nebo do Prahy na přelomu 70. a 80. let minulého století. Pokud dají přednost Slovensku, tak je na ČT1 čeká Válka policajtů, úvodní epizoda čtyřdílné slovensko-české kriminální minisérie. Jestliže je zajímá spíš kriminální příběh z Prahy, tak jim vyjde vstříc TV Nova. Ta na nedělní večery nasadí minisérii Metoda Markovič: Hojer, oceňovanou detektivku podle skutečných událostí, která loni byla hitem na Voyu/Oneplay.
Na pondělí 8. září se těší fanoušci seriálového kapitána Dítěte. Na ČT1 totiž bude mít premiéru druhá sezona detektivního seriálu Oktopus s Miroslavem Krobotem a Marikou Šoposkou. Natočeno je 12 dílů, ve kterých dvojice vyšetřovatelů vytahuje na světlo nevyřešené kriminální případy. Seriál bude přímo konkurovat Kriminálce Anděl na Nově. První řadu Oktopusu průměrně sledovalo 1,2 milionu diváků starších 15 let a průměrný podíl na sledovanosti dosahoval 30,90 %. V internetovém iVysílání si každou epizodu v průměru pouštělo 105 tisíc diváků.
Ve středu 10. září se představí jiný typ detektivky, na ČT1 si odbude premiéru Zločin na dobré cestě. Dvanáctidílný komediálně laděný příběh o soukromém detektivovi v podání Martina Pechláta má být netypickým zástupcem žánru. Volně vychází z povídek spisovatele Antonína Jirotky.
A v neděli 14. září dorazí na televizní obrazovky druhá série taktické hry Zrádci. Opět ji moderuje Vojta Kotek, opět se odehrává na Křivoklátě a televize Prima ji chce vytěžit víc než první řadu, která úspěšně získávala předplatitele pro digitální platformu Prima+. Proto vždy po skončení každé epizody bude ještě navazující pořad Zrádci: Ze záhrobí. Slibuje neodvysílané záběry a rozhovory s vyřazenými hráči a speciálními hosty.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem