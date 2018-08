 »  Špinar & Štrupl (Miton): Po H1.cz jsme věděli, že spolu budeme ještě někdy dělat byznys

Bylo jich šest, respektive čtyři. A teď jich je jedenáct. Tuzemská investiční skupina Miton má za sebou největší personální změnu historie, která jí má pomoci rychleji růst.

Z měsíce na měsíc se ve vedení zjevilo pět nových tváří. „Není to tak, že bychom nahrazovali původní zakladatele. Není to tak, že místo šesti přichází pětice nových, ale spíš bych to viděl tak, že budeme vedle sebe. Takže najednou je nás jedenáct,“ tvrdí v rozhovoru pro Lupu nový ředitel firmy David Špinar (DŠ).

Původním zakladatelům se tak uvolní ruce k tomu, aby mohli dělat projekty, na které dosud nezbýval čas. Jak a jestli se ale s novými manažery podělili o podíl, zatím není jasné. Přesto si Miton vysál z trhu seniorní manažery, kterých je silný nedostatek.

Kromě Špinara, který přešel do Mitonu z Googlu, tým rozšíří ještě Martin Řezáč, který přichází z investiční společnosti BM Management a má se soustředit hlavně na finance a nový byznys. Tomáš Zetek si z Monety odnesl především marketingové zkušenosti a zaměří se na produktový rozvoj. O personální rozvoj se postará Lucie Winklerová z LMC a o analytiku se postará Michael Zelinka, který se do Prahy vrací z Dublinu, kde bojoval v barvách Googlu.

Pro fungování firmy se nemá nic zásadního změnit. „Všichni si budeme dál dělat své věci. Tohle je způsob, jak dodat větší kvalitu, protože hlavním limitujícím prvkem byla kapacita. Když jsme byli jenom v šesti, tak už jsme plno věcí prostě fyzicky nemohli stíhat,“ vysvětluje v dvojrozhovoru Václav Štrupl (VŠ), který se stal partnerem Mitonu už loni v červenci.

Je to tedy tak, že nováčci budou sedět vedle původní šestice? Není to tak, že by si chtěli otcové zakladatelé odpočinout a předali vedení do rukou najatých manažerů?

DŠ: Já to vnímám tak, že dosud partneři pracovali se svými firmami každý po svém. Mělo to svůj řád, i když někteří byli zahloubaní do detailu, anebo to naopak brali víc portfoliově. A teď přišlo dalších pět lidí a chovají se podobně. Rozhodně se nestáváme korporací. Naopak. Je to člověk od člověka. Někdo hledá nějaké synergie nad projekty, což třeba můžu být já nebo Martin Řezáč, který na to jde spíš přes finance a různé fúze nebo akvizice. Prostě podobně různorodě.

VŠ: Chceme prohloubit spolupráci mezi jednotlivými firmami. To jsme chtěli koneckonců vždycky, jenom bylo těžké to zprovoznit kvůli nedostatku času. Bylo to těžké uřídit, když těch firem je patnáct. Ale každopádně tam samozřejmě nějaké průniky, jak by si firmy mohly pomáhat navzájem, určitě jsou. A v podstatě tím můžeme udržet náš postoj, že necháváme ty firmy fungovat samostatně.

Rozšíří tak Miton svůj tématický záběr, nebo zůstanete především u e-commerce?

VŠ: Ani teď nechceme dělat všechno. Zužujeme vertikály na takový počet, abychom udrželi hlubší vhled do problematiky. Dnes to jsou služby na principu tržiště, obchodní platformy nebo převádíme služby z off-line do on-line, čemuž my říkáme lokální služby, jako je třeba Slevomat. Samozřejmě jsou tu ale i oblasti, kam bychom se rádi zaměřili jako třeba fintech, kde máme kromě Twista zatím celkem prázdno. A k tomu spíš než do šíře témat se chceme rozšířit geograficky. Polovina našich projektů už je dnes ve více než třech zemích a chceme jít ještě dál. Nemusí to být nutně globální projekty, ale v rámci Evropy bychom chtěli být respektovanou skupinou.

Přibydou nějaké investice? Jakým směrem se zaměříte?

VŠ: Hledáme neustále nové projekty. Něco si vytipováváme sami nebo využíváme našich kontaktů a kontaktů ve spřízněných investičních strukturách. Investiční příležitosti k nám přicházejí nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Máme fondy, se kterými jsme investovali v Polsku. Od nich chodí příležitosti, ale už je to jiný svět. Je to hodně peněz za malý podíl a člověk tam nemůže nic moc vytvářet, protože si “koupil” v podstatě jen křeslo v boardu.

Zatím to pasivní investování nechceme moc dělat. Chtěli bychom si to nastavit tak, že když jít do minoritního podílu v zahraničí, tak jen v případě, že tam můžeme přinést nějakou přidanou hodnotu než jen pár milionů eur.

Ondřej Raška hledá nápady v nových technologiích. Už našel něco konkrétního, aby na tom Miton rozjel byznys?

VŠ: Technologická větev je jeden z našich směrů, ale nemáme zatím konkrétní projekt, který by z toho vzešel. Ale už jenom to, co Ondřej všechno objeví, nám pomáhá v dalším rozvoji.

Jsou na stole nějaké nové investice?

VŠ: Máme nějaké věci, ale jsou zatím v přípravě. Není to stoprocentně dotažené, ale každopádně jde o projekty interní i investice. Portfolio se ale mění a roste.

Jakým směrem se chcete rozšiřovat do ciziny? Východ – západ?

VŠ: Tak západní Evropa už je taky do jisté míry pokořena. Glami je v Německu a ve Francii, s polským týmem se dělá Itálie a Španělsko a jde se na západ. To, že jsme dosud chodili spíš po ose zemí V4, vychází spíš z logiky věci, že ty trhy jsou do jisté míry snazší a není tam tak vysoká konkurence. Třetina a možná už i polovina příjmů jde dneska ze zahraničí.

Co nový tým přinese do Česka, respektive jsou už nějaké konkrétní plány, co by nováčci mohli přinést?

DŠ: Konkrétní úkoly už vykrystalizovaly a pracuje se na nich. Z mého pohledu je to především marketing. Chci zapracovat na platformě, která by umožnila sdílet zkušenosti napříč firmami, druhou věcí jsou marketingové platformy a nástroje, kde budeme moci využívat toho, že jsme silná skupina. Třetí věc je jednoznačná – vyjednávání s mediálními dodavateli. Všechny naše firmy utrácí za marketing hodně a myslím, že když bychom to zkonsolidovali, tak bychom mohli získat velmi rychle lepší podmínky.

Platforma je už doslova magický termín. Chcete si postavit i nějaké „podsklepení“, které by mohly využívat vaše firmy?

VŠ: Určitě ne. Nechceme nic centralizovat. Chceme držet firmy svobodné. Nemyslím, že bychom tu měli centrální marketingový tým. Spíš chceme případné specialisty ještě víc vyškolit a pomoci jim tak, aby mohli lépe fungovat ve své firmě.

Dlouhodobě nám ale funguje to, že firmy mají svou svobodu a rozhodují si o svém osudu zevnitř. A to jak marketingově, tak technologicky. Nechceme jim tlačit žádné platformy ani redakční systémy. Zároveň máme ty projekty dost odlišné, a tak nemůžeme vytvořit něco, co by to sjednotilo. Rohlík a Bonami spolu sdílí zkušenosti z logistiky, ale to je tak nějak všechno.

DŠ: V podstatě bychom to mohli přirovnat ke konzultační agentuře. Nikdy by to ale nemělo spadnout do té fáze, že budeme radit, jak rozhodovat. To bude vždycky na vedení té či oné firmy.

Plno času strávíte hledáním nových projektů a nápadů. Nevyplatil by se už nějaký interní akcelerátor?

VŠ: Bavíme se o tom dlouhodobě. Chceme si vytvářet to jméno, že když má člověk nápad, tak abychom my byli to místo, kam s ním přijít. Můžeme pomoci s přípravou byznys plánu a s plno dalšími věcmi. Zatím bych tomu neříkal akcelerátor, nemáme ani žádný prostor.

Každopádně řešíme cestu, jak se dostat k novým nápadům v rané fázi, respektive hlavně k těm lidem. Do akcelerátoru totiž často chodí lidé s nápadem, do kterého jsou zamilovaní, ale pro nás je často mnohem důležitější ten tým samotný. Máme totiž v šuplíku dostatek nápadů, ale nemáme, kdo by je rozjel.

DŠ: Pokud se nám podaří vytvořit takový obrázek, že lidé budou o Mitonu vědět a půjdou k nám s nápadem jako k těm prvním, tak to je pro nás důležitější, než stavět formální akcelerátor. Zároveň si musíme sednout i lidsky a hodnotově, to je také důležité a ne vždy to klapne.

V H1.cz to ale evidentně kdysi klaplo. Čím byla specifická, že se tam sešlo tolik lidí, kteří se pak potkávali na vysokých postech v internetovém byznysu?

DŠ: Sázela na marketing obsahem. My jsme se nesoustředili na akvizici klientů pomocí obchodu, ale spíš jsme hodně energie vkládali do mluvení a psaní o těch věcech, které děláme. Klienti pak nabyli dojmu, že jsme ti praví, a proto si nás objednávali. Dlouhou dobu jsme tak firmu budovali v podstatě na poptávce. To byl specifický rys vůči konkurenci.

VŠ: Zároveň šlo i o tu dobu, tehdy přeci jenom ta konkurence nebyla ještě tak silná.

Proč jste vlastně odešel z Googlu? Lepší nabídka? Nové projekty?

DŠ: Vždycky to je tak nějak ruku v ruce. Dá se říct nějaká ztráta motivace na jedné straně, která se potká s novou příležitostí na straně druhé. Byl jsem v Googlu strašně spokojený a pracují tam skvělí lidé. To, co se stalo v mém případě, bylo to, že se dokončil projekt, na kterém jsem pracoval. Programatický nákup reklamy se dostal, jinými slovy, už na takovou úroveň, že bych se musel přestěhovat, abych mohl být dál součástí toho projektu. A já se prostě stěhovat nechci. Hledal jsem něco nového v Googlu, ale to se ukázalo jako neschůdné, protože tam pořád hrozilo nějaké stěhování. A tak jsem zkusil štěstí jinde.

Když to trochu odlehčíme, není váš příchod jen takový plíživý útok H1.cz na Miton?

VŠ: To ne. Reálně jsme tady z H1.cz asi tři. A s Davidem jsme tak nějak věděli, že spolu byznys jednou budeme dělat určitě. Pak už je tu ve vedení jenom Lucie Winklerová. Prostě, když nám staří kolegové dávají smysl pro určité pozice, tak jsou samozřejmě logickou volbou. Navíc už je to taky deset let a tou firmou proteklo možná pět set lidí.

DŠ: V samotných firmách, ve kterých má Miton podíl, je víc lidí. Ve Slevomatu je třeba Martin Snížek. „Hájedničkové“ lidi prostě dneska najdete všude.