 »  Streamovací služba DirecTV Now: Jak funguje OTT platforma americké korporace AT&T?

Na rozdíl od primárně satelitní (s přídavnými funkcemi, vyžadujícími připojení k internetu) služby DirecTV je platforma Now výhradně OTT streamovanou televizí.

Představovanou platformu podporuje celá řada přístrojů, ale zařízení určené exkluzivně pro tuto službu (prozatím) vyvinuto není.

Od začátku loňského roku se ale z různých zdrojů začaly objevovat informace, že mateřská korporace operátora, americký gigant AT&T, vyvíjí přímo pro zmiňovanou službu vlastní set-top box postavený na platformě Android.

Podle posledních informací, zveřejněných obsáhlým webovým průvodcem Unofficial Android TV Guide, je v procesu certifikace u FCC přístroj z produkce Technicolor pod kódovým označením Indigo (tento model jsme představovali v jednom z předchozích článků) s operačním systémem Android TV.



Plně podporovanými prohlížeči jsou aktuálně Chrome a Safari. Prostřednictvím Firefoxu a Internet Exploreru nebo Edge lze provádět pouze uživatelská nastavení, ale není možné na nich přehrávat vybrané streamy.

Podporované modely Roku (boxy a sticky): Roku Premiere, Roku Premiere +, Roku Ultra, Roku 4, Roku 3, Roku 2 (Model 4210), Roku Express, Roku Express +, Roku® Streaming Stick® (modely 3600X, 3600RT, 3600RW, 3800X), Roku® Streaming Stick®+ (modely 3810RW, 3810X)

Podporované Smart TV (vybrané modely): Roku TV, Roku 4K TV, Insignia 4K Roku TV, TCL 4K Roku TV

V aktuální časově omezené nabídce je také Roku Streaming Stick s dedikovaným tlačítkem pro DIRECTV NOW na dálkovém ovladači, který nový klient dostane ke službě jako bonus.

Na tento bonus lze dosáhnout dvěma způsoby:

výběrem tarifů Go Big v ceně 65 dolarů nebo Gotta Have It v ceně 75 dolarů výběrem nižšího tarifu a přikoupením rozšiřujících balíčků tak, aby výsledná úhrada činila 65 dolarů. Oboje musí být učiněno v prvním měsíci konzumace služby (tarify a programovou skladbu si přiblížíme později).

Roku Streaming Stick nabízený přímo operátorem.

Tentýž model, ale s jinak nakonfigurovanými dedikovanými tlačítky (místo DirecTV Now je přístup do Sling TV, ta je posunuta do spodní řady, kde nahrazuje Fandango Now) lze zakoupit za výše zmíněných 49,99 $ na americkém Amazonu. Oba modely podporují rozlišení Full HD.

Mezi podporovanými modely je i Roku Streaming Stic® Plus s podporou rozlišení Ultra HD (4K).

Podporované televizory

Insignia 4K Roku TV (Insignia je brand řetězce Best Buy).

TCL 4K Roku TV.

Další možné přijímače

V předchozích promoakcích operátor nabízel Roku Premiere (při předplacení dvou měsíčních poplatků)…