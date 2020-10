Televize v roce 2020? Zábava, více kanálů a vůně s pachy

Ředitelka Tereza Šimečková z Mediaresearch dnes na konferenci Kulatý stůl DigiZone.cz konstatovala, že analogovou televizi v současné době využívá čím dál tím méně lidí. Za poslední tři roky klesl příjem analogové televize z přibližně 80 na 40 procent. Satelit vzrostl přibližně dvakrát a kabelová televize se dále drží přibližně na stejné úrovni. Mírně roste IPTV.

V oblastech, kde se již přechod řešil, např. v Praze, byl podíl analogu přibližně 12 %, u DVB-T to bylo 73 %. Satelit před vypnutím využívalo přibližně 16 % domácností. Jak se změnilo vlastnictví jednotlivých typů televizorů za poslední dva roky? Na konci loňského roku měla polovina lidí doma LCD televizor a kolem 7 % mělo plasmovou obrazovku. Mediaresearch také poprosil internetové respondenty, aby se rozmysleli, co budou chtít po televizoru za deset let.

Více než čtvrtina lidí po této stránce nemají představu. 15 % lidí je spokojeno. 15 % by bralo také připojení na internet. Zhruba 60 % lidí se zamýšlí. Zobrazování ve 3D by požadovalo 13 %. Představy o tv v roce 2020? Kvalitní a zábavný obsah, větší výběr televizních programů, rozdělení televize do více částí a také přenos vůní a pachu. Kromě stávající funkce by měla televize např. také podle některých respondentů ovládat spotřebiče a měla by jít ovládat hlasem. Muži mají zájem o HD a filmy ve 3D.