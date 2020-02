 »  Tor a bitcoin už nejsou dost anonymní, rostou nové kryptoměny

S možným řešením přišel programátor Evan Duffield a část internetových tržišť ho již začala využívat. A ačkoliv autor nové kryptoměny darkcoin pro časopis Wired uvádí, že “cílem bylo do začátku vytvořit měnu, která klade důraz na soukromí a je spíše zaměřená na více masové věci – nejen pro nakupování drog on-line,” obchod s narkotiky může darkcoinu dodat na významnosti v porovnání s ostatními kryptoměnami.

To logicky potvrzuje dvě věci. Za prvé: nakupování drog přes internet se stává velmi oblíbeným způsobem. A za druhé: síť Tor ve spojení s bitcoinem evidentně neskýtají tomuto byznysu úroveň anonymity, v kterou doufal.

Některé systémy, jako kupříkladu ripple, se snaží o vytvoření směnného prostředí, ve kterém mohou uživatelé používat tradiční měny, kryptoměny, ale také celou řadu “jednotek hodnoty” jako klubové míle leteckých společností, které cestující získávají z věrnostních programů.

Jak dosáhnout anonymity

Schopnosti nebo výhody většiny z těchto měn se ale zatím zdají být příliš úzce zaměřené. S masivním rozšiřováním bitcoinu a vůbec povědomím o kryptoměnách se jako nejžádanější vlastnost ze strany těch, kdo je používají, jeví anonymita.

Zmíněný darkcoin sází právě na tento aspekt, a to pomocí své funkce darksend, která transakci anonymizuje. Velmi zjednodušeně zamýšlenou transakci rozdělí na několik menších, které se cestou skrze decentralizovanou síť nakonec složí v peněžence příjemce. Podrobněji si o principu můžete přečíst zde.

Dalším z aspirantů na zcela anonymní kryptoměnu je projekt týmu výzkumníků z Johns Hopkins University, zvaný zerocoin. Ten byl původně zamýšlený jako vylepšení bitcoinu, autoři se ale nakonec rozhodli vydat se cestou samostatné kryptoměny. Absolutní anonymity transakcí má být dosaženo pomocí tzv. “důkazu s nulovou znalostí”, což je postup známý desítky let, který umožňuje ověřit platnost argumentu (transakce) bez toho, že by bylo prozrazeno, co se ověřuje.

V případě zerocoinu by tak mělo jít ověřit transakci a uložit ji do blockchainu bez toho, že by bylo zřejmé, kdo komu a kolik posílá. Zerocoin je v současné době ve fázi betatestování a samotní autoři předesílají, že než se jejich platidlo stane plně funkční anonymní kryptoměnou, je nutné, aby ji začalo používat dostatečné množství lidí a stoupla její tržní kapitalizace.

Ovšem vzhledem k tomu, že anonymita je dnes velmi žádané zboží, možná na tuto chvíli nebudeme dlouho čekat.