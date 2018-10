 »  Trumpův napíchnutý iPhone, Apple chystá vlastní Netflix, konec vývoje Oculus Rift 2

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

New York Times přišly se zprávou, že americký prezident Donald Trump i nadále používá svůj nezabezpečený soukromý iPhone. Článek cituje zdroje, které říkají, že Trumpa díky tomu odposlouchávají Číňané a Rusové. Pěkně na to zareagovala mluvčí čínského ministerstva zahraničí: „Pokud se obávají, že jsou iPhony napíchnuté, mohou používat Huawei.“

Super Micro poslalo svým zákazníkům dopis, ve kterém se ohrazuje proti článku časopisu Bloomberg Businessweek. V něm se píše, že se Číňanům podařilo do serverů Super Micro vložit špionážní čip. ZDNet uvádí, že v Super Micro v dopise článek označuje za nepravdivý. Ozval se také šéf Applu Tim Cook, který po Bloombergu chce, aby článek stáhnul a odvolal. Apple měl být údajně jedním z napadených. Ohrazuje se rovněž Amazon, podle něhož je v textu řada nepřesností.

NPR zase rozebírá, jak Čína získává vliv v Silicon Valley v rámci své strategie stát se přední světovou technologickou velmocí. V USA například investuje do startupů, zakládá vývojová centra a láká talenty na vyšší mzdy, než jaké nabízí americká konkurence.

Oculus zastavil vývoj high-endových brýlí pro virtuální realitu Rift 2, zjistil TechCrunch. Soustředit se chce především na headsety, které mají šanci oslovit širší publikum a zvládnout fungovat samostatně. Hlavní úsilí tedy nejspíše půjde do projektů typu Oculus Go a Oculus Quest. Společně se zrušením Riftu 2 firmu opouští její spoluzakladatel a dřívější šéf Brendan Iribe.

The Information píše, že Apple chystá vlastní konkurenci pro Netflix a další streamovací služby. Ve Spojených státech službu spustí v první polovině příštího roku a postupně jí chce dostat do světa. Služba půjde využívat na zařízeních Applu, zavedeno bude předplatné a Cupertino také nabídne obsah z vlastní produkce. Podobně už Apple dříve přišel s Apple Music, které slušně konkuruje Spotify.

Z e-sportů se plynule stává velký byznys, do kterého naskakuje čím dál více investorů. Bloomberg informuje, že legenda basketbalové NBA Michael Jordan investuje miliony dolarů do firmy AXiomatic Gaming. Ta vlastní e-sportový klub Team Liquid, jehož hodnota je kolem 200 milionů dolarů.

Finská Nokia se chystá výrazně propouštět. Kolik lidí má odejít, firma prozatím přesně nekomentuje, do roku 2020 ale chce ušetřit kolem 800 milionů dolarů. Nokii také v posledním kvartálu meziročně spadl zisk o 27 procent. Finové vydělávají především na poplatcích za historické patenty. Nokia si ale hodně slibuje od investic do 5G. Strategii chce bytelně rozjet po finálním začišťování po spojení s Alcatel-Lucent. Nokia také nedávno získala půjčku půl miliardy eur od Evropské investiční banky. Dalších 250 milionů eur takto získal i Ericsson. Peníze půjdou do 5G.

IBM jako open source uvolňuje interní nástroj Mac@IBM, který si firma vyvinula pro správu počítačů s macOS. IBM před pár lety v rámci transformace umožnila zaměstnancům pořizovat si Macy místo PC a dnes stroje od Applu ve firmě používá přes 134 tisíc lidí. Správcovský nástroj je k dispozici na GitHubu.