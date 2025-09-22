Vysílání už dnes nestačí, musíte mít komunitu. Jak se digitálně podporují Zrádci

Trefit se do vkusu mladých diváků je složité a trápí se tím televize po celém světě. U nás se na scénu vrátila taktická hra Zrádci. Její druhou sérii vysílá od 14. září televize Prima. Předplatitelé streamovací aplikace Prima+ mohou každý díl sledovat o týden dřív. A čekání na další epizodu jim vyplňuje navazující obsah v podcastech, na sociálních sítích nebo v oficiálním komunitním kanálu na Discordu.
Zrádci jsou příkladem projektu s dlouhou digitální stopou. Pokud bychom hodnotili jen absolutní počet diváků, tak je jasné, že konzumenti klasického lineárního televizního vysílání v neděli upřednostňují detektivní seriál Metoda Markovič: Hojer na Nově.
Ale ve zhruba půlmilionovém publiku, které si zapnulo první díl druhé řady Zrádců na Primě, byl významný podíl mladých. Dostat je přitom zrovna v neděli večer k televizi není nic lehkého. „Úvodní epizodu si nenechala ujít celá třetina mladých diváků (33,93 %) ve věku 15–40 let, což z pořadu dělá absolutního krále podzimní televizní sezóny v této cílové skupině,“ upozornila mluvčí Primy Gabriela Semová na základě dat z elektronického měření sledovanosti.
Zatím nechce říct, jak velké publikum mají Zrádci konkrétně na streamovací platformě Prima+. Loni byli hnacím motorem předplatného, i proto dostala zelenou druhá série. „První den vysílání zaznamenali meziroční skok diváků o 1300 %, sledovanost druhého dílu meziročně narostla o 585 %,“ přiblížila mluvčí. Tato čísla jsou impozantní, zároveň však nevíme, z jakých základních hodnot pořad vyrostl.
Dostupnost Zrádců v aplikaci Prima+ se liší podle předplatného. Předpremiéry mohou sledovat jen klienti s placeným paušálem (v tom nejvyšším kompletně bez reklam). Komu stačí zpětně zhlédnout jednotlivé epizody po jejich odvysílání v televizi, ten si pořad může přehrát i v bezplatném paušálu, pokud vydrží množství reklamních spotů.
Jeden bonus za druhým
Stanice chce oslovit mladé diváky na platformách, které jsou jim bližší. Pro Primu jsou Zrádci průkopnická zkušenost, jak budovat komunitu kolem pořadu. První sérii loni doprovázel společný podcast moderátora Vojty Kotka a režiséra Markuse Kruga, který ale vznikl trochu „punkově“.
„Na vlastní náklady a s obrovskou časovou investicí Markuse a Vojty jsme tehdy rozjeli podcast, který se stal suverénně největším promo kanálem celé show. Ve volném čase jsme organizovali fanouškovská promítání v artových kinech, postavili jeden z největších Discord serverů v republice a všechno jsme podpořili poctivou náloží obsahu na sítích. S jediným cílem: stejně jako Markus udělat maximum možného pro úspěch formátu, do kterého padlo tolik úsilí,“ poznamenal nedávno Vilém Franěk, spoluzakladatel firmy Close friends & co.
Letos už to není „jenom“ podcast a na bonusovém obsahu je vidět, že Prima chce odezvu u mladých maximálně vytěžit. Jen v aplikaci Prima+ doprovází každý díl „režisérský deníček“, ve kterém se štáb ohlíží za každou epizodou a ukazuje zákulisí jejího natáčení. V dalším bonusu se fanoušci mohou podívat, které lokace na Křivoklátě se používají při natáčení. K vidění jsou i neodvysílané scény. Snaha prodloužit průměrný čas, který uživatel stráví v aplikaci, je zjevná.
„Díky většímu předstihu a užší spolupráci s Primou jsme navíc poslali na hrad štáb, který čtrnáct dní nabíral jen bonusové materiály. A i když tam Viktor Raškovský & crew málem nechali život, letos s Close friends & co. doručíme něco, co pracovně nazýváme ‚absolutní obsahový fanouškovský servis‘. A nastavíme zase novou laťku starání se o fanoušky,“ dodal k letošnímu ročníku Zrádců Vilém Franěk. Komunitní server na Discordu dnes má 16,5 tisíce členů.
Blízkost tvůrců a fanoušků podporuje spolupráce s řetězcem kin CineStar. Každou neděli se v devatenácti sálech ve třinácti kinech po celé České republice promítají nové epizody za doprovodu tvůrců a jednotlivých hráčů.
Pohled do zákulisí
Zájem komunity o bonusový obsah mohou napovědět některé veřejně dostupné statistiky, například na serveru YouTube. Moderátor Vojta Kotek zveřejnil první video k druhé sezoně v pondělí 1. září 2025. Byl to hodinový rozhovor s režisérem Markusem Krugem o plánovaných novinkách. V době uzávěrky tohoto textu počítadlo ukazovalo přes 130 tisíc zhlédnutí. Jejich společná rekapitulace prvního dílu se dostala přes 150 tisíc zhlédnutí. A díly, ve kterých si Kotek a Krug povídají s vyřazenými hráči, mají vyšší desítky tisíc zhlédnutí. Kdo sleduje nové epizody se zpožděním a chce si zachovat moment překvapení, ten by se měl zatím těmto videím vyhnout, protože v nich jsou spoilery.
V desítkách tisíc se počítají také zhlédnutí vlogů, které Markus Krug umisťuje na svůj vlastní kanál. Jsou načasované na den po nedělní premiéře nových epizod. Dění v soutěži svýma očima přibližují i Čestmír Strakatý s Danielou Brzobohatou, tedy dva z přímých účastníků hry. Jejich rozhovory a rekapitulace mají podobný zásah jako Krugovy vlogy, i tady naskakují další desítky tisíc zhlédnutí.
Na Facebooku sleduje novinky ze Zrádců kolem 19 tisíc odběratelů. Podstatně víc toto téma rezonuje na Instagramu. Tamní oficiální kanál pořadu sleduje přes 81 tisíc uživatelů. Pořad je sice podporovaný i na síti TikTok, tam je ale počet fanoušků obdobný jako na Facebooku.
„Od konce loňské řady instagramový účet Zrádců posílil o 25 tisíc nových sledujících. Na Instagramu skupina Prima oslovila více než 1 milion účtů, zatímco na Facebooku to bylo dalších 652 tisíc, na YouTube Zrádci zaznamenali 528 871 zhlédnutí,“ uvedla Prima. K tomu vychází třikrát týdně podcast Hradní komnata, což jsou Kotkovy a Krugovy rozhovory zkrácené na stopáž kolem dvaceti minut.
V podcastech se zájemci dozví různé produkční detaily. O případném natáčení druhé série se mělo původně rozhodnout po odvysílání prvních tří dílů první řady. Vedení Primy jí ale dalo „zelenou“ až v prosinci, kdy všichni byli pryč na Vánoce, respektive odjeli na zimní dovolenou. Reálně se tedy druhá řada musela připravit a vymyslet během dvou měsíců.
Úprava kvůli Čechům
Taktická hra vzniká podle zahraniční licence od distribuční společnosti All3Media. Formát, který vznikl v Nizozemsku v roce 2021, znají už ve více než třiceti zemích po celém světě. Režisér se inspiruje různými prvky z jiných národních verzí a naopak poskytovatel licence se rozhodl upravit pravidla kvůli české vítězce první řady.
„Licencor je opravdu dobrý, nepřistupuje k tomu tak, že ti prodají licenci a tvoř. Před natáčením druhé série mě pozvali s producentem do Londýna, kde byli tvůrci ze všech zemí, co dělají Zrádce. Měli jsme ‚summit‘, kde jsme si vyměňovali zkušenosti z natáčení. Bylo skvělé vědět, že i obrovské země typu USA nebo Británie viděly naší Nikol a něco si z ní vezmou,“ řekl k tomu v jednom z podcastů režisér Markus Krug. „Momentálně všechny země na celém světě mají v pravidlech, že se nesmí přísahat na příbuzné,“ dodal. Vítězka první české řady totiž před ostatními hráči opakovaně přísahala „na smrt svého dědečka“, aby je oklamala, vyhnula se vyřazení ze hry a získala hlavní cenu.
Atmosféře české verze hry významně pomáhá prostředí státního hradu Křivoklát, kde se natáčí. Pronájem vynesl Národnímu památkovému ústavu zhruba čtyři miliony korun. Přípravy na druhou sérii začaly na místě 13. března letošního roku, hrad se znovu otevřel návštěvníkům o měsíc později. Samotné natáčení probíhalo od 24. března do 6. dubna až 19 hodin denně. A protože je Křivoklát přísně chráněná kulturní památka, museli tomu filmaři přizpůsobit také dekorace. Smlouva jim totiž zakazovala hýbat se stálým mobiliářem, ale mohli ho zakrýt vhodně umístěnými kulisami.
Prima nyní po vzoru Zrádců začala vyrábět doplňkový obsah i k dalším pořadům. Fanoušci kuchaře Zdeňka Pohlreicha například mohou poslouchat a sledovat podcast k nové sérii reality show Ano, šéfe!.
