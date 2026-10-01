Umělá inteligence se chystá nakupovat za nás. Seznam chce do konce roku dostat agenty k tisícům e-shopů

O tom, že lidé nakupují s radami nebo dokonce předvýběrem umělé inteligence, už sektor e-commerce nepochybuje. Společnosti, které uvnitř něj staví pro další firmy služby, sází na to, že AI směřuje k tomu, aby byla v oboru výrazně samostatnější.
Novým přírůstkem v tomto ohledu se stal Seznam, který pro své Zboží.cz spustil AI funkce pro agentní nakupování. Tedy službu, s níž uživatelé dají najevo, co chtějí, agent jim to vybere, poskládá do košíku, a na nich už zůstane jen platba. Funkce v tuto chvíli neumí odbavit celý nákup sama. Umí ale ušetřit úvodní část, přihlášený uživatel nemusí znovu vyplňovat údaje, řešit dopravu ani proklikávat několik obrazovek checkoutu, nákup má dokončit dvěma kliky, slibuje firma. Samotný nákup ale probíhá stále u obchodníka.
Je to ukázka nejčastějšího řešení, ke kterému nyní obchodníci směřují – v Česku se lidé o platbu musejí postartat sami. Z legislativních a bezpečnostních důvodů není možné, aby AI platila zcela bez vědomí a schválení člověka. Technicky ale je možné, aby zákazník agentovi platbu předem autorizoval a ten ji za stanovených podmínek provedl sám.
Novinka Seznamu ale znamená pro Česko potenciálně zatím největší rozšíření robotů umělé inteligence nakupujících za lidi. „Při současném tempu rozšiřování předpokládáme, že by se do konce roku mohlo pokrytí dostat řádově na tisíce e-shopů,“ uvádí společnost pro Lupu.
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V první vlně testování jsou totiž e-shopy postavené na Shopify, která jim umožňuje připravit infrastrukturu pro AI agenty. Další ale mají rychle přibývat. „V přípravě je zapojení e-shopů z platformy Shoptet a současně jednáme o spolupráci i s dalšími významnými e-shopy,“ vyjádřila se firma pro Lupu bez dalších podrobností k tomu, o jaké konkrétní obchodníky jde.
Shoptet už má MCP server (viz slovníček níže), přes který lze pomocí AI například nastavovat ceny a slevy nebo publikovat články. V červnu oznámil vlastní MCP server i Shopsys. Přes něj mohou AI nástroje pracovat s daty e-shopu – produkty, objednávkami, skladem a zákazníky. V tomto případě jde zatím o přístup určený pro analýzu, reporting a audit.
Další prostor, kde můžou Češi předat rozhodování umělé inteligenci, se čerstvě otevřel na Slevomatu. Tam zhruba tři týdny pracuje „pan Kolečko“, asistent s umělou inteligencí, který využívá obecné znalosti třeba o památkách, čtvrtích, místních zvyklostech nebo možnosti dopravy, ty propojuje s nabídkami Slevomatu a lidem radí s tím, kam se jít podívat a jaký by tam mohli mít program. Řeší preference, které zákazník popíše, ale zároveň vybírá se znalostí nakupujícího i jeho historie.
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„Potenciál AI agentů v současnosti aktivně testujeme a hledáme nejefektivnější způsoby integrace do našeho systému,“ říká CEO skupiny Tomáš Braverman. Cílem je postupná transformace pana Kolečka v inteligentního nákupního průvodce tak, aby s ním zákazníci plánovali volný čas i dovolené. Jak úspěšně se skupina tímto směrem vydala, zatím není jasné. „Na komplexní vyhodnocení je ještě brzy,“ dodává Braverman. První reakce prý ale ukazují, že lidem výrazně zkracuje cestu k výběru.
Komunitní umělá inteligence
Urychlit si cestu někteří Češi skutečně chtějí, a technologická komunita mnohdy nechce čekat až na to, co oficiálně spustí někteří velcí hráči v e-commerce. A tak si například na GitHubu před zhruba čtyřmi měsíci vytvořila neoficiální MCP server pro Alzu. Nástroj dává AI agentovi přístup ke katalogu Alzy a umožňuje mu vyhledávat produkty, zjišťovat jejich cenu a dostupnost, číst souhrnné recenze nebo najít nejbližší prodejní místo. Zatím ale zůstává pouze u vyhledávání, do košíku ani k platbě se nedostane, to zůstává na zákazníkovi.
Agent oproti lidem potřebuje strukturovaná data: co obchod prodává, kolik to stojí, jestli je to skladem, a jak se to doručuje. Aby to zjistil a nějak se s obchodem dohodl, vznikají nové protokoly.
UCP, Universal Commerce Protocol, je otevřený standard od Googlu. Popisuje, jak si agent s e-shopem má povídat od vyhledávání až po odbavení objednávky. Obchodník podle Googlu zůstává stranou, která transakci realizuje a nese za ni odpovědnost. Právě UCP používá i Seznam.
ACP, Agentic Commerce Protocol, je paralelní řešení OpenAI mezi obchodníkem a ChatGPT. Obchod pošle strukturovaný katalog a ChatGPT s ním pracuje. Když je na to e-shop nachystaný, může se přes něj rovnou i odbavovat.
MCP, Model Context Protocol, je obecný způsob, jak napojit AI na externí nástroj. Ten můžou využívat jednotlivci nebo vývojářská komunita k tomu, aby si kolem MCP pro sebe a další uživatele vytvořila žádané funkce.
AP2, Agent Payments Protocol, vytvořil Google pro bezpečnou autorizaci plateb. OpenAI pracuje s Delegated payment spec autorizací, kdy agent dostane oprávnění na jeden konkrétní nákup, s maximální částkou a dobou platnosti.
Alza sice používá vlastní API rozhraní, veřejné spotřebitelské API pro přístup ke katalogu ale podle autora aktuálního komunitního MCP serveru neposkytuje. Jeho projekt proto katalog obchodu čte přes skutečný webový prohlížeč. Firma v zásadě vychází agentům vstříc – už dříve uvedla, že rozhodně nechce blokovat zákazníky, kteří využívají MCP nástroje, a když se tak stalo, situaci řešila.
U Rohlíku se komunitní a tedy neoficiální nástroj posunul k funkci, která umí propojit Rohlík s AI asistentem a umožňuje v přirozeném jazyce hledat zboží, přidávat ho do košíku, upravovat košík, pracovat s recepty nebo kontrolovat předchozí a připravované objednávky. Takže agent může nakupovat podle pokynu „najdi suroviny na jablečný koláč“, nebo třeba „kup to, co nakupuji obvykle“. Projekt dokáže pracovat také s dostupnými termíny doručení a historií objednávek.
Nástroj je postavený na reverzně vytvořeném API a autor ho označuje za projekt pro studijní a osobní použití. Na GitHubu navíc existuje ještě další, novější neoficiální Rohlík MCP, který nabízí 26 nástrojů od vyhledávání produktů přes košík a recepty až po objednávky a doručení.
Rohlík přitom provozuje svůj oficiální Model Context Protocol (MCP) server, který pokročilým uživatelům umožňuje propojit obchod s dalšími AI klienty a agenty. A pro ty nepokročilé nabízí tento typ služeb s asistentkou Maia.
Nechceme, aby AI věděla jen to, co je na krabičce
Není jednoduché otevřít umělé inteligence naplno do virtuálního obchodu dveře. Její prohledávání nabídky může podstatně zatížit servery, což je nejčastější důvod, který obchodníci zmiňují jako překážku toho, aby AI nechali své obchody prohledávat.
Tam, kde si e-shop zajistí hladký pohyb lidských i „umělých“ zákazníků, přichází další riziko – že nakupující nebude tušit, kde vlastně utrácí, a nemůže si tak s obchodem vybudovat vztah. O problematice nedávno mluvil CEO Košíku Ivan Utěšil, podobně to vidí i Adam Durčák, šéf e-shopu Růžový slon.
„Je to podle mě dvousečná zbraň,“ potvrzuje Durčák. „Na jednu stranu je to nový způsob, jak se dostat do rozhodování zákazníka. Na druhou stranu reálně hrozí, že zákazník náš e-shop vůbec neuvidí. Pokud AI vybere produkt i obchod, můžeme se z pohledu zákazníka stát jen velmi efektivním skladem někde na konci procesu,“ říká.
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Růžový slon se jako největší zdejší prodejce erotického zboží pohybuje ve velmi specifické oblasti. Když Durčák hovoří o jeho očekáváních směrem k AI, objevují se potřeby, které obvykle jiné e-shopy nezmiňují.
„Pokud se AI stane novým prostředníkem mezi zákazníkem a produktem, bude pro nás důležité, aby naše značky a produkty dobře chápala a dokázala je doporučit správnému zákazníkovi. Například pochopit, že dva produkty sice každý samostatně vypadají dobře, ale kvůli materiálu se k sobě nehodí, nebo naopak že určitá kombinace funkcí dává zákazníkovi výrazně větší smysl,“ popisuje Durčák.
Růžový slon si vytváří své místo na trhu i tím, že investuje do edukace zákazníků, vlastního testování, recenzí, videí a dalšího obsahu. „Máme velké množství reálných zkušeností s produkty a chceme je dostávat i do strukturovaných produktových dat. Jinými slovy – nechceme, aby AI o produktu věděla jen to, co je napsané na krabičce,“ říká CEO. Po agentech firma pokukuje, do testování se ale zatím nezapojila.
Logický krok
Umělou inteligenci pro nákupy přes Zboží.cz si může vyzkoušet zatím jen část uživatelů Seznamu. Firma tak počty zákazníků nechce zveřejnit s tím, že je nepovažuje za relevantní ukazatel. Ti, kteří mají agentní nakupování k dispozici, ho ale prý aktivně využívají. „Zároveň u nich pozorujeme vyšší konverzi ve srovnání s běžným proklikem do e-shopu,“ chválí si společnost.
Zahraniční zkušenosti ukazují stejný trend. Firma Shopify nedávno vydala report, podle nějž zákazníci, kteří přijdou na doporučení umělé inteligence, nakupují spíše a zároveň za víc peněz – tedy přesněji vykazují o téměř 50 % vyšší konverzní poměr a jejich průměrná hodnota objednávky je o 14 % vyšší než u organického vyhledávání.
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Jde o předběžná čísla, nakupování s asistencí AI zákazníci můžou zkoušet teprve krátce. Ale zasahují široce do nákupního chování: podle firmy více než polovina relací z vyhledávání pomocí umělé inteligence začíná na stránkách s produkty, zatímco u organického vyhledávání je to pouze 20 %. Podle obchodních údajů Shopify za 1. čtvrtletí letoška vzrostl počet objednávek na platformě zprostředkovaných umělou inteligencí meziročně téměř 13krát. „Tato míra růstu odráží signály z rané fáze, které jsme pozorovali u mobilních zařízení a sociálních sítí,“ uvádí firma.
Podle dat z Česka, konkrétně z APEKu, celkem 50 % zdejších zákazníků nakupujících online už nějak AI pro výběr zboží na e-shopu využilo. Zatím ovšem nejčastěji ve formě rádce.
Tomu odpovídá i reakce řady menších e-shopů na dotazy Lupy, jestli se agentnímu nakupování otevírají – trend sledují, ale zapojovat se do něj zatím nechtějí. Ostatně, ani zmíněný Košík zatím nevidí v tomto oboru vysoká čísla.
Když se platforma PayU ptala Čechů na agentic commerce, tedy na model, ve kterém AI aktivně pomáhá s vyhledáváním produktů, porovnáním nabídek a prováděním samotných nákupů, třetina z Čechů by jej podle svého aktuálního názoru nejspíš využívala. Koncept je pro ně přitom stále nový. Jen 4 % respondentů uvedla, že koncept AI agentů znají velmi dobře.
Do vývoje AI agentního nakupování ale i tak směřují vysoké sázky, mimo jiné ze strany Visy i Mastercardu. Tahounem může být jakákoliv generace, ukazuje ještě jeden výzkum: podle finančně-technologické platformy Adyen, která zajišťuje infrastrukturu pro online platby, se teď v Česku s AI asistenty pro nakupování nejrychleji seznamují takzvaní baby boomers, tedy lidé mezi 60 a 78 lety. Ještě před rokem si od AI nechalo poradit 13 % z nich, dnes takto nakupuje už 21 %, uvádí firma.
„Zákazníci se chtějí zbavit zbytečné rutiny,“ myslí si Matouš Michněvič, regionální ředitel pro střední a východní Evropu. Nástup samostatně nakupující a platící umělé inteligence je tak podle něj logickým krokem.
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